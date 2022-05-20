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Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии - РИА Новости, 20.05.2022
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https://ria.ru/20220520/zasedanie-1789670296.html
Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии
Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии - РИА Новости, 20.05.2022
Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии
Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в 2023 году будет приурочено к 20-летию визита президента РФ в Малайзию, где он заявил о... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:38
2022-05-20T11:38
республика татарстан
евгений примаков
минтимер шаймиев
россия
малайзия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в 2023 году будет приурочено к 20-летию визита президента РФ в Малайзию, где он заявил о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция, ее проведение запланировано в Куала-Лумпуре, сообщил президент Татарстана, председатель группы Рустам Минниханов.В пятницу в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Основная его тема – "Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности"."В следующем году исполняется 20 лет визиту в Малайзию президента РФ Владимира Владимировича Путина и его заявлению о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя", - сказал Минниханов в ходе заседания.По его словам, сейчас ведется работа по организации заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", приуроченного к юбилейной дате, в столице Малайзии Куала-Лумпуре.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. Сейчас группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
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евгений примаков, минтимер шаймиев, россия, малайзия, рустам минниханов
11:38 20.05.2022
 

Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкВид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур
Вид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в 2023 году будет приурочено к 20-летию визита президента РФ в Малайзию, где он заявил о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция, ее проведение запланировано в Куала-Лумпуре, сообщил президент Татарстана, председатель группы Рустам Минниханов.
В пятницу в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Основная его тема – "Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности".
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"В следующем году исполняется 20 лет визиту в Малайзию президента РФ Владимира Владимировича Путина и его заявлению о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя", - сказал Минниханов в ходе заседания.
По его словам, сейчас ведется работа по организации заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", приуроченного к юбилейной дате, в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. Сейчас группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).
 
Республика ТатарстанЕвгений ПримаковМинтимер ШаймиевРоссияМалайзияРустам Минниханов
 
 
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