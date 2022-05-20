Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкВид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур
КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в 2023 году будет приурочено к 20-летию визита президента РФ в Малайзию, где он заявил о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция, ее проведение запланировано в Куала-Лумпуре, сообщил президент Татарстана, председатель группы Рустам Минниханов.
В пятницу в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Основная его тема – "Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности".
По его словам, сейчас ведется работа по организации заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", приуроченного к юбилейной дате, в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. Сейчас группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).