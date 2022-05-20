https://ria.ru/20220520/zasedanie-1789670296.html

Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии

Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии - РИА Новости, 20.05.2022

Минниханов: заседание группы "Россия – исламский мир" пройдет в Малайзии

Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в 2023 году будет приурочено к 20-летию визита президента РФ в Малайзию, где он заявил о... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:38

2022-05-20T11:38

2022-05-20T11:38

республика татарстан

евгений примаков

минтимер шаймиев

россия

малайзия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 20 мая – РИА Новости. Заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" в 2023 году будет приурочено к 20-летию визита президента РФ в Малайзию, где он заявил о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция, ее проведение запланировано в Куала-Лумпуре, сообщил президент Татарстана, председатель группы Рустам Минниханов.В пятницу в Казани в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходит заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Основная его тема – "Российский опыт сохранения этнокультурного многообразия, межнационального и межрелигиозного согласия – залог укрепления общегражданской идентичности"."В следующем году исполняется 20 лет визиту в Малайзию президента РФ Владимира Владимировича Путина и его заявлению о намерении России вступить в Организацию Исламская конференция в качестве наблюдателя", - сказал Минниханов в ходе заседания.По его словам, сейчас ведется работа по организации заседания группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", приуроченного к юбилейной дате, в столице Малайзии Куала-Лумпуре.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году Путин уполномочил Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. Сейчас группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20220520/kazan-1789660655.html

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малайзия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений примаков, минтимер шаймиев, россия, малайзия, рустам минниханов