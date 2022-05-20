https://ria.ru/20220520/voz-1789704044.html

Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ

Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ - РИА Новости, 20.05.2022

Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ

Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из Всемирной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:14

2022-05-20T13:14

2022-05-20T13:14

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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как сообщило постпредство, Россия будет активно участвовать в предстоящей 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая начнется 22 мая, "стремясь к продуктивной работе с.. международными коллегами по решению глобальных проблем в сфере здравоохранения"."Что касается слухов о том, что Россия выйдет из ВОЗ, – они просто не соответствуют действительности", - говорится в сообщении постпредства, опубликованном в Twitter.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ. На этом фоне появились предложения о выходе РФ из Парижского соглашения по климату и Киотского протокола.

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, воз, оон, женева (город)