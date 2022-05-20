https://ria.ru/20220520/voz-1789704044.html
Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ
Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ - РИА Новости, 20.05.2022
Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ
Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из Всемирной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:14
2022-05-20T13:14
2022-05-20T13:14
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ЖЕНЕВА, 20 мая - РИА Новости. Постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве опровергло слухи о намерении РФ выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Как сообщило постпредство, Россия будет активно участвовать в предстоящей 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, которая начнется 22 мая, "стремясь к продуктивной работе с.. международными коллегами по решению глобальных проблем в сфере здравоохранения"."Что касается слухов о том, что Россия выйдет из ВОЗ, – они просто не соответствуют действительности", - говорится в сообщении постпредства, опубликованном в Twitter.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ. На этом фоне появились предложения о выходе РФ из Парижского соглашения по климату и Киотского протокола.
https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воз, оон, женева (город)
Постпредство в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ
Постпредство при ООН в Женеве опровергло слухи о намерении России выйти из ВОЗ