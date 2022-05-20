https://ria.ru/20220520/vandal-1789854886.html

В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи

В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи - РИА Новости, 20.05.2022

В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи

Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало вандала, оставлявшего надписи, дискредитирующие Вооруженных сил РФ, на объектах... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:56

2022-05-20T22:56

2022-05-20T22:56

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало вандала, оставлявшего надписи, дискредитирующие Вооруженных сил РФ, на объектах культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства."Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по Балтийскому флоту и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществлено задержание лица, причастного к распространению надписей, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил Российской Федерации, на объектах культурного наследия Санкт-Петербурга в Приморском районе", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба регионального управления ФСБ, в настоящее время в отношении задержанного идут оперативно-следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20220520/shevchuk-1789823498.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область