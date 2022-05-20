https://ria.ru/20220520/vandal-1789854886.html
В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи
В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи - РИА Новости, 20.05.2022
В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи
Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало вандала, оставлявшего надписи, дискредитирующие Вооруженных сил РФ, на объектах... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:56
2022-05-20T22:56
2022-05-20T22:56
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержало вандала, оставлявшего надписи, дискредитирующие Вооруженных сил РФ, на объектах культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства."Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с УФСБ России по Балтийскому флоту и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществлено задержание лица, причастного к распространению надписей, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил Российской Федерации, на объектах культурного наследия Санкт-Петербурга в Приморском районе", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба регионального управления ФСБ, в настоящее время в отношении задержанного идут оперативно-следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область
В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи
В Петербурге задержали вандала за дискредитирующие ВС России надписи на объектах культуры