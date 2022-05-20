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День 86-й: территория "Азовстали" полностью перешла под контроль ВС России - РИА Новости, 20.05.2022
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День 86-й: территория "Азовстали" полностью перешла под контроль ВС России
День 86-й: территория "Азовстали" полностью перешла под контроль ВС России - РИА Новости, 20.05.2022
День 86-й: территория "Азовстали" полностью перешла под контроль ВС России
Вечером 86 дня российской спецоперации на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отчитался о полном освобождении... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:53
2022-05-20T22:53
сергей шойгу
владимир путин
михаил мизинцев
россия
украина
киев
вооруженные силы рф
g7
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вечером 86 дня российской спецоперации на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отчитался о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" и о переходе его под контроль вооруженных сил РФ.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу лично доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполя от украинских боевиков.Ход операцииДнем пятницы Шойгу заявил о том, что российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение Луганской народной республики.Тогда же Конашенков заявил, что российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий. Кроме того, российская авиация высокоточными ракетами уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса" и радиолокатор С-300 украинских войск.За предыдущие сутки российская военная авиация поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, семь складов боеприпасов и горючего украинских войск. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.К вечеру пятницы Конашенков объявил о полном освобождении комбината "Азовсталь". По его словам, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил". Он также сообщил, что министр обороны доложил о завершении операции президенту.Всего, отметил Конашенков, с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" (против членов формирования в РФ возбуждено уголовное дело) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Он также сообщил, что сдавшийся в плен командир нацбата "Азов" был вывезен с территории "Азовстали" на броневике, чтобы исключить расправу над ним местных жителей.Тем временем, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о новых готовящихся провокациях Киева. В частности, по его словам, вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через Десну, который планируют взорвать и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. По данным Мизинцева, украинские военные оборудуют огневые позиции в зданиях и на прилегающих территориях школ, размещают там боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию и склады боеприпасов.Вокруг операцииБолее 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу днем в пятницу.Сотрудники российских силовых ведомств передали в распоряжение РИА Новости полученные от патриотически настроенных украинских военных списки с фамилиями бойцов, задействованных Киевом на южном направлении, в том числе и на острове Змеиный. В полученных списках числятся фамилии в общей сложности более 2 тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен. Согласно этим документам, Киев признал попадание в плен в самом начале российской спецоперации военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство тогда публично назвало погибшими и представило к высоким наградам.Новая помощь от Запада Киеву и санкции против РоссииГлава минфина ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что страны "семерки" собираются предоставить Украине более 18 миллиардов евро (более 19 миллиардов долларов). Кроме того, по его словам, на встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов.Страны G7 выпустили коммюнике, пообещав продолжить изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики. "Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - говорится в документе.Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом. Она также объявила, что Канада выделяет Украине новый кредит на 250 миллионов канадских долларов (195 миллионов долларов США), доводя общий объем финансовой поддержки до 1,7 миллиарда.Оттава объявила в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие. В МИД Канады пояснили, что новый пакет санкций связан с действиями России на Украине. Под санкции Оттавы среди прочих попал глава РЖД Олег Белозеров. Среди "предметов роскоши", которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее, алкогольные напитки, табак, косметика, меха и другая продукция.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в пятницу, что ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России.
https://ria.ru/20220519/vsu-1789569536.html
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сергей шойгу, владимир путин, михаил мизинцев, россия, украина, киев, вооруженные силы рф, g7, вооруженные силы украины, зрк с-300
22:53 20.05.2022
 
День 86-й: территория "Азовстали" полностью перешла под контроль ВС России

День 86-й спецоперации: территория "Азовстали" полностью перешла под контроль ВС России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов выезжает с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" выезжает с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вечером 86 дня российской спецоперации на Украине официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отчитался о полном освобождении территории металлургического комбината "Азовсталь" и о переходе его под контроль вооруженных сил РФ.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу лично доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполя от украинских боевиков.

Ход операции

Днем пятницы Шойгу заявил о том, что российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение Луганской народной республики.
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Тогда же Конашенков заявил, что российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 952 украинских беспилотника, 314 зенитно-ракетных комплекса, более 1,5 тысячи артиллерийских орудий. Кроме того, российская авиация высокоточными ракетами уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса" и радиолокатор С-300 украинских войск.
За предыдущие сутки российская военная авиация поразила 47 украинских районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, семь складов боеприпасов и горючего украинских войск. Российские средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.
К вечеру пятницы Конашенков объявил о полном освобождении комбината "Азовсталь". По его словам, "подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил". Он также сообщил, что министр обороны доложил о завершении операции президенту.
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Всего, отметил Конашенков, с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов "Азова" (против членов формирования в РФ возбуждено уголовное дело) и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. Он также сообщил, что сдавшийся в плен командир нацбата "Азов" был вывезен с территории "Азовстали" на броневике, чтобы исключить расправу над ним местных жителей.
Тем временем, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о новых готовящихся провокациях Киева. В частности, по его словам, вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через Десну, который планируют взорвать и обвинить ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры. По данным Мизинцева, украинские военные оборудуют огневые позиции в зданиях и на прилегающих территориях школ, размещают там боевые машины пехоты, тяжелую артиллерию и склады боеприпасов.

Вокруг операции

Более 1,377 миллиона мирных жителей эвакуированы в Россию из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины с начала специальной военной операции, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу днем в пятницу.
Сотрудники российских силовых ведомств передали в распоряжение РИА Новости полученные от патриотически настроенных украинских военных списки с фамилиями бойцов, задействованных Киевом на южном направлении, в том числе и на острове Змеиный. В полученных списках числятся фамилии в общей сложности более 2 тысяч погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен. Согласно этим документам, Киев признал попадание в плен в самом начале российской спецоперации военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство тогда публично назвало погибшими и представило к высоким наградам.

Новая помощь от Запада Киеву и санкции против России

Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что страны "семерки" собираются предоставить Украине более 18 миллиардов евро (более 19 миллиардов долларов). Кроме того, по его словам, на встрече глав Минфинов стран G7 обсуждалась тема санкций в отношении России, был затронут вопрос о конфискации российских активов.
Страны G7 выпустили коммюнике, пообещав продолжить изоляцию России и Белоруссии от мировой экономики. "Мы подчеркиваем свою приверженность нашему решительному и скоординированному санкционному ответу агрессивной войне России. Мы продолжим увеличивать расходы России на войну, изолируя Россию и Белоруссию от глобальной экономики", - говорится в документе.
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Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава считает уместным финансировать "колоссальные" потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счет средств России и уже работает над соответствующим законопроектом. Она также объявила, что Канада выделяет Украине новый кредит на 250 миллионов канадских долларов (195 миллионов долларов США), доводя общий объем финансовой поддержки до 1,7 миллиарда.
Оттава объявила в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие. В МИД Канады пояснили, что новый пакет санкций связан с действиями России на Украине. Под санкции Оттавы среди прочих попал глава РЖД Олег Белозеров. Среди "предметов роскоши", которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее, алкогольные напитки, табак, косметика, меха и другая продукция.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в пятницу, что ЕС продолжает работать над шестым пакетом санкций против России.
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