https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789766973.html

Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2022

Канада ввела новые санкции против России

Власти Канады объявили в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие, сообщил МИД... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:25

2022-05-20T16:25

2022-05-20T17:14

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Власти Канады объявили в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие, сообщил МИД Канады.Новый пакет санкций, пояснили в МИД страны, связан с действиями России на Украине. "Новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей", - говорится в сообщении МИД. Там добавляется, что они касаются и "близких соратников" российских властей.Под санкции Оттавы на этот раз попали глава РЖД Олег Белозеров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, супруга миллиардера Геннадия Тимченко Елена и ее дочь Ксения Франк с зятем Глебом Франком и Наталья Браунинг, бизнесмен Фархад Ахмеров, предприниматели Игорь Кесаев, Давид Давидович, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Александр Лебедев, а также невестка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предприниматель Юлия Матвиенко.Помимо этого, Канада опубликовала широкий список "предметов роскоши", которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее. В их числе алкогольные напитки, табак, косметика, меха и другая продукция. В общей сложности, посчитали в Канаде, в 2021 году объем этой продукции в российско-канадской торговле достиг 75,7 миллиона долларов.В список запрещенной продукции также попали компьютерные мониторы, принтеры, камеры и карты памяти к ним, записывающие устройства, батареи и другие комплектующие.

https://ria.ru/20220520/kanada-1789766073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

канада, олег белозеров, игорь кесаев, россия, украина, ржд, геннадий тимченко, дмитрий мазепин, в мире, санкции, санкции в отношении россии, мид канады