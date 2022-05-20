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Канада ввела новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2022
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Канада ввела новые санкции против России
Канада ввела новые санкции против России - РИА Новости, 20.05.2022
Канада ввела новые санкции против России
Власти Канады объявили в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие, сообщил МИД... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:25
2022-05-20T17:14
канада
олег белозеров
игорь кесаев
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геннадий тимченко
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Власти Канады объявили в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие, сообщил МИД Канады.Новый пакет санкций, пояснили в МИД страны, связан с действиями России на Украине. "Новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей", - говорится в сообщении МИД. Там добавляется, что они касаются и "близких соратников" российских властей.Под санкции Оттавы на этот раз попали глава РЖД Олег Белозеров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, супруга миллиардера Геннадия Тимченко Елена и ее дочь Ксения Франк с зятем Глебом Франком и Наталья Браунинг, бизнесмен Фархад Ахмеров, предприниматели Игорь Кесаев, Давид Давидович, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Александр Лебедев, а также невестка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предприниматель Юлия Матвиенко.Помимо этого, Канада опубликовала широкий список "предметов роскоши", которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее. В их числе алкогольные напитки, табак, косметика, меха и другая продукция. В общей сложности, посчитали в Канаде, в 2021 году объем этой продукции в российско-канадской торговле достиг 75,7 миллиона долларов.В список запрещенной продукции также попали компьютерные мониторы, принтеры, камеры и карты памяти к ним, записывающие устройства, батареи и другие комплектующие.
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канада, олег белозеров, игорь кесаев, россия, украина, ржд, геннадий тимченко, дмитрий мазепин, в мире, санкции, санкции в отношении россии, мид канады
16:25 20.05.2022 (обновлено: 17:14 20.05.2022)
 
Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела санкции против 14 россиян и запретила экспорт компьютерной техники

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Власти Канады объявили в пятницу дополнительные санкции против России, в список попали 14 человек, предметы роскоши и компьютерные составляющие, сообщил МИД Канады.
Новый пакет санкций, пояснили в МИД страны, связан с действиями России на Украине. "Новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей", - говорится в сообщении МИД. Там добавляется, что они касаются и "близких соратников" российских властей.
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Под санкции Оттавы на этот раз попали глава РЖД Олег Белозеров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, супруга миллиардера Геннадия Тимченко Елена и ее дочь Ксения Франк с зятем Глебом Франком и Наталья Браунинг, бизнесмен Фархад Ахмеров, предприниматели Игорь Кесаев, Давид Давидович, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Александр Лебедев, а также невестка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предприниматель Юлия Матвиенко.
Помимо этого, Канада опубликовала широкий список "предметов роскоши", которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее. В их числе алкогольные напитки, табак, косметика, меха и другая продукция. В общей сложности, посчитали в Канаде, в 2021 году объем этой продукции в российско-канадской торговле достиг 75,7 миллиона долларов.
В список запрещенной продукции также попали компьютерные мониторы, принтеры, камеры и карты памяти к ним, записывающие устройства, батареи и другие комплектующие.
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