https://ria.ru/20220520/odkb-1789661236.html

ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц

ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц - РИА Новости, 20.05.2022

ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц

Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая, главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:36

2022-05-20T10:36

2022-05-20T10:59

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая, главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке, сообщила организация."Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая. Руководители оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке", - говорится в сообщении.Заседание пройдет под председательством министра обороны Армении Сурена Папикяна в режиме видеоконференции. "Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств – членов ОДКБ", - уточнили в ОДКБ.Кроме того, участники рассмотрят план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год, проекты решений уставных органов о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также документы, касающиеся совершенствования управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ.Кроме того, планируется рассмотреть проекты решений Совета министров обороны о базовой научно-исследовательской организации государств – членов ОДКБ в области исследования проблем развития радиоэлектроннной борьбы и базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров по специальностям радиоэлектронной борьбы.В мероприятии примут участие руководители министерств обороны Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

https://ria.ru/20220415/odkb-1783679874.html

https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

армения

белоруссия

казахстан

россия

таджикистан

киргизия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, одкб, армения, белоруссия, казахстан, россия, таджикистан, киргизия