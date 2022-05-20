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ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц - РИА Новости, 20.05.2022
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ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц
ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц - РИА Новости, 20.05.2022
ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц
Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая, главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:36
2022-05-20T10:59
безопасность
одкб
армения
белоруссия
казахстан
россия
таджикистан
киргизия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая, главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке, сообщила организация."Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая. Руководители оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке", - говорится в сообщении.Заседание пройдет под председательством министра обороны Армении Сурена Папикяна в режиме видеоконференции. "Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств – членов ОДКБ", - уточнили в ОДКБ.Кроме того, участники рассмотрят план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год, проекты решений уставных органов о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также документы, касающиеся совершенствования управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ.Кроме того, планируется рассмотреть проекты решений Совета министров обороны о базовой научно-исследовательской организации государств – членов ОДКБ в области исследования проблем развития радиоэлектроннной борьбы и базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров по специальностям радиоэлектронной борьбы.В мероприятии примут участие руководители министерств обороны Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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безопасность, одкб, армения, белоруссия, казахстан, россия, таджикистан, киргизия
10:36 20.05.2022 (обновлено: 10:59 20.05.2022)
 
ОДКБ анонсировала заседание Совета министров обороны стран-участниц

ОДКБ заявила о запланированном на 24 мая заседании Совета министров обороны стран-участниц

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая, главы оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке, сообщила организация.
"Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоится 24 мая. Руководители оборонных ведомств обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в современной геополитической обстановке", - говорится в сообщении.
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Заседание пройдет под председательством министра обороны Армении Сурена Папикяна в режиме видеоконференции. "Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств – членов ОДКБ", - уточнили в ОДКБ.
Кроме того, участники рассмотрят план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год, проекты решений уставных органов о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ, а также документы, касающиеся совершенствования управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ.
Кроме того, планируется рассмотреть проекты решений Совета министров обороны о базовой научно-исследовательской организации государств – членов ОДКБ в области исследования проблем развития радиоэлектроннной борьбы и базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров по специальностям радиоэлектронной борьбы.
В мероприятии примут участие руководители министерств обороны Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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