https://ria.ru/20220520/granty-1789737960.html

Более 70 проектов ТОС Ульяновской области получили президентские гранты

Более 70 проектов ТОС Ульяновской области получили президентские гранты - РИА Новости, 20.05.2022

Более 70 проектов ТОС Ульяновской области получили президентские гранты

Более 70 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Ульяновской области получили президентские гранты за последние три года, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:09

2022-05-20T15:09

2022-05-20T15:09

ульяновская область

алексей русских

майнский район

гранты

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УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Более 70 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Ульяновской области получили президентские гранты за последние три года, сообщает региональная пресс-служба.На встрече с лидерами ТОС в Майнском районе губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил перспективы развития движения, а также участие ТОС в решении вопросов местного значения, говорится в сообщении."Движение ТОС в Майнском районе и во всей области растет, приобретает всё большую популярность. Вы помогаете решить проблемы благоустройства, развития городской и сельской среды, детского спорта, досуга населения. Еще одна важная задача – обращать внимание местных и региональных властей на имеющиеся проблемы и вовремя сигнализировать о них", - приводит пресс-служба слова главы региона.В настоящее время в Ульяновской области зарегистрировано 419 территориальных общественных самоуправлений, 397 из них работают в качестве юридических лиц. В Майнском районе действует 18 ТОСов – движение охватывает более половины жителей района (почти 12 тысяч человек).По словам руководителя Ассоциации ТОС Ульяновской области Владимира Сидорова, одна из главных задач движения – вовлечение граждан в развитие своих территорий. ТОСы активно участвуют в программах по благоустройству. Около 20 организаций в муниципальных образованиях вошли в реестр поставщиков социальных услуг, отмечает пресс-служба.За последние три года 71 проект территориальных общественных самоуправлений и региональной Ассоциации ТОС поддержан президентскими фондами грантов и культурных инициатив. Средства пошли на благоустройство территорий, восстановление памятников Победы, оздоровление населения, проведение культурных фестивалей.Так, активисты ТОС "Мы вместе" Майнского района на средства президентского гранта благоустроили местный родник и территорию русла реки, организовали зону отдыха. В ТОС "Уржумское" из одноименного села обустроили спортивную площадку. ТОС "Импульс" открыл центр патриотического воспитания "Наследие".На встрече с главой региона лидеры местных ТОСов обозначили несколько проблем района. В их числе – ремонт ФАПа, вопросы водоснабжения, благоустройства и ремонта дорог. Губернатор поручил разработать меры поддержки для начинающих ТОСов.

https://ria.ru/20220425/partnerstvo-1785332952.html

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майнский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алексей русских, майнский район, гранты