22:28 20.05.2022 (обновлено: 22:29 20.05.2022)
В Эрмитаж вернулись экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне
В Государственный Эрмитаж вернулись экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне
Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские экспонаты Фаберже прибыли в Государственный Эрмитаж, сообщается в Telegram-канале музея со ссылкой на гендиректора учреждения Михаила Пиотровского.
Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая. Российские экспонаты авторства Карла Фаберже вернулись в РФ 20 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Всего за рубеж уезжало 14 предметов.
"Вернулась наша очередная выставка. Понадобились определенные усилия: воздушное пространство закрыто, появились новые правила, поэтому нужно было оформлять дополнительные бумаги. Но, как мы и договаривались, всё получилось и вернулось в срок. Все гарантии, которые мы, российские музеи, много лет создавали, работают", — приводятся слова Пиотровского в сообщении.
Уточняется, что Эрмитаж предоставил на выставку миниатюрную копию императорских регалий, получившую Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1900 году. "Часы-яйцо Ротшильда", получившие свое название в связи с тем, что были заказаны для барона Ротшильда в 1902 году, и хрустальное блюдо с изображением герба Санкт-Петербурга, которое было поднесено петербургским дворянством 14 мая 1896 года императору Николаю II по случаю его коронации.
В заключение Эрмитаж выразил благодарность Правительству РФ, Минкультуры РФ, МИД РФ и Федеральной таможенной службе России за "совместную и слаженную работу по возвращению музейных экспонатов".