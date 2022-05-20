https://ria.ru/20220520/ermitazh-1789851623.html

В Эрмитаж вернулись экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне

В Эрмитаж вернулись экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне - РИА Новости, 20.05.2022

В Эрмитаж вернулись экспонаты с выставки работ Фаберже в Лондоне

Российские экспонаты Фаберже прибыли в Государственный Эрмитаж, сообщается в Telegram-канале музея со ссылкой на гендиректора учреждения Михаила Пиотровского. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:28

2022-05-20T22:28

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские экспонаты Фаберже прибыли в Государственный Эрмитаж, сообщается в Telegram-канале музея со ссылкой на гендиректора учреждения Михаила Пиотровского.Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая. Российские экспонаты авторства Карла Фаберже вернулись в РФ 20 мая, об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Всего за рубеж уезжало 14 предметов.Уточняется, что Эрмитаж предоставил на выставку миниатюрную копию императорских регалий, получившую Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1900 году. "Часы-яйцо Ротшильда", получившие свое название в связи с тем, что были заказаны для барона Ротшильда в 1902 году, и хрустальное блюдо с изображением герба Санкт-Петербурга, которое было поднесено петербургским дворянством 14 мая 1896 года императору Николаю II по случаю его коронации.В заключение Эрмитаж выразил благодарность Правительству РФ, Минкультуры РФ, МИД РФ и Федеральной таможенной службе России за "совместную и слаженную работу по возвращению музейных экспонатов".

https://ria.ru/20220505/kultura-1786916911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, лондон, государственный эрмитаж, ольга любимова, санкт-петербург, новости культуры