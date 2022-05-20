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Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности - РИА Новости, 20.05.2022
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Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности
Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности - РИА Новости, 20.05.2022
Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности
Россия и страны-участницы СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности, в высокой степени готовности договоры с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:46
2022-05-20T13:46
в мире
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белоруссия
снг
сша
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и страны-участницы СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности, в высокой степени готовности договоры с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."У России по состоянию на сегодня есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биобезопасности с нашими соседями. Это Армения, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения", - сказал Косачев журналистам.По его словам, "с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Азербайджаном разработка таких документов ведется и находится в высокой стадии готовности"."Мы рассчитываем, что когда эта работа будет завершена и правовое поле приобретет всеохватывающий характер, мы пресечем возможность такого рода программ (США) на территории третьих стран", - отметил сенатор.Это не позволит США проводить свои биоразработки где-либо еще, как ранее это удалось им сделать на территории Украины, заключил парламентарий.Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщил, что сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают.
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в мире, россия, белоруссия, снг, сша, константин косачев, совет федерации рф
13:46 20.05.2022
 
Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности

Сенатор Косачев: Россия и страны СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и страны-участницы СНГ заключают меморандумы в сфере биобезопасности, в высокой степени готовности договоры с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Азербайджаном, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
России по состоянию на сегодня есть четыре меморандума по вопросам взаимодействия в сфере биобезопасности с нашими соседями. Это Армения, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения", - сказал Косачев журналистам.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:47
США не удастся уйти от ответственности за биоразработки, заявил Косачев
По его словам, "с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Азербайджаном разработка таких документов ведется и находится в высокой стадии готовности".
"Мы рассчитываем, что когда эта работа будет завершена и правовое поле приобретет всеохватывающий характер, мы пресечем возможность такого рода программ (США) на территории третьих стран", - отметил сенатор.
Это не позволит США проводить свои биоразработки где-либо еще, как ранее это удалось им сделать на территории Украины, заключил парламентарий.
Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщил, что сеть закрытых биолабораторий США по всему миру насчитывает более 400 объектов, причем места их расположения и зоны возникновения новых эпидемических угроз совпадают.
 
В миреРоссияБелоруссияСНГСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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