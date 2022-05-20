https://ria.ru/20220520/bayden-1789744750.html

Байден заявил об укреплении альянсов с близкими партнерами

Байден заявил об укреплении альянсов с близкими партнерами - РИА Новости, 20.05.2022

Байден заявил об укреплении альянсов с близкими партнерами

Президент США Джо Байден при посещении завода Samsung в Южной Корее заявил, что США будет укреплять свои альянсы с близкими партнерами, чтобы обезопасить... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:13

2022-05-20T15:13

2022-05-20T15:13

в мире

технологии

джо байден

юн сок ель

сша

южная корея

samsung group

япония

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СЕУЛ, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден при посещении завода Samsung в Южной Корее заявил, что США будет укреплять свои альянсы с близкими партнерами, чтобы обезопасить цепочки поставок и не зависеть от стран, которые не разделяют американские ценности, трансляция выступления велась Белым домом в YouTube.Президент США Джо Байден прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом Юн Сок Ёлем. Южная Корея стала первой остановкой в азиатском турне Байдена, которое пройдет с 20 по 24 мая и включает Южную Корею и Японию.Самолет Байдена Air Force One приземлился на авиабазе Осан в Пхёнтхэке, после американский президент направился на завод Samsung по производству микросхем в том же городе, где встретился с Юн Сок Ёлем. К лидерам стран присоединился и фактический глава "Самсунга" Ли Чжэ Ён, который зачитал вступительную речь, после чего перед собравшимися выступили и сами президенты."Сейчас… еще больше видна необходимость обеспечения безопасности наших важнейших цепочек поставок, чтобы наша экономическая и национальная безопасность не зависели от стран, которые не разделяют наши ценности. На мой взгляд, важнейшим компонентом того, как мы это сделаем, является работа с близкими партнерами, которые разделяют наши ценности, такими как Республика Корея… Вот почему наша стратегия заключается в том, чтобы основываться на укреплении наших связей и сотрудничества по всем направлениям", - заявил Байден.Он также поблагодарил Samsung за инвестиции в США, строительство там нового завода и создание рабочих мест для американских граждан, отметив, как важны полупроводники для развития технологий человечества. Президент также выразил надежду, что вскоре будет принят двухпартийный pакон об инновациях США, который должен обеспечить федеральные инвестиции в исследования и разработки в этой области.Как считают эксперты, посещение промышленного кампуса Samsung в Пхёнтхэке должно продемонстрировать желание Вашингтона укрепить технологическое сотрудничество с Сеулом и намерение создать новые цепочки поставок полупроводников в обход Китая.

https://ria.ru/20220519/nato-1789585646.html

https://ria.ru/20220519/bayden-1789593504.html

https://ria.ru/20220520/nato-1789655089.html

сша

южная корея

япония

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в мире, технологии, джо байден, юн сок ель, сша, южная корея, samsung group, япония, ли чжэ ён