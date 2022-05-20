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Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину - РИА Новости, 20.05.2022
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Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину
Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину - РИА Новости, 20.05.2022
Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину
Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:53
2022-05-20T12:53
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РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в целях содействия урегулированию по Украине."Когда на прошлой неделе я был в Вашингтоне и беседовал с Байденом, я сказал, что, возможно, только его слова хотел бы услышать Путин. И поэтому я сказал, чтобы он позвонил Путину. Должен сказать, что этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны", - заявил в пятницу Драги, выступая перед учениками одной из школ в североитальянской провинции Верона.Прямую трансляцию выступления премьера вел сайт правительственного Дворца Киджи.Драги рассказал школьникам, что получил письмо, автор которого призывал его видеть в русских "не только российских граждан, но и граждан мира". В этой связи он заявил, что граждан РФ нельзя рассматривать в качестве врагов и считать их виновными. "Они не враги, и это важно помнить, говоря о поисках мира", - отметил итальянский премьер.Минобороны РФ ранее сообщило, что 13 мая по инициативе американской стороны министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил с ним "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине". Министры пообщались впервые за почти три месяца - в предыдущий раз они разговаривали по телефону 18 февраля, до начала российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220511/bayden-1787838302.html
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вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, ллойд остин, сергей шойгу, италия, владимир путин, джо байден, марио драги
12:53 20.05.2022
 
Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину

Премьер Италии Драги посоветовал президенту США Байдену позвонить Путину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в целях содействия урегулированию по Украине.
"Когда на прошлой неделе я был в Вашингтоне и беседовал с Байденом, я сказал, что, возможно, только его слова хотел бы услышать Путин. И поэтому я сказал, чтобы он позвонил Путину. Должен сказать, что этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны", - заявил в пятницу Драги, выступая перед учениками одной из школ в североитальянской провинции Верона.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 10:02
Американцы возмутились речью Байдена с упоминанием Путина
Прямую трансляцию выступления премьера вел сайт правительственного Дворца Киджи.
Драги рассказал школьникам, что получил письмо, автор которого призывал его видеть в русских "не только российских граждан, но и граждан мира". В этой связи он заявил, что граждан РФ нельзя рассматривать в качестве врагов и считать их виновными. "Они не враги, и это важно помнить, говоря о поисках мира", - отметил итальянский премьер.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 13 мая по инициативе американской стороны министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил с ним "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине". Министры пообщались впервые за почти три месяца - в предыдущий раз они разговаривали по телефону 18 февраля, до начала российской спецоперации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 17:15
Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde
 
В миреРоссияВашингтон (штат)СШАЛлойд ОстинСергей ШойгуИталияВладимир ПутинДжо БайденМарио Драги
 
 
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