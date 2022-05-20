Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину
Премьер Италии Драги посоветовал президенту США Байдену позвонить Путину
Президент США Джо Байден. Архивное фото
РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в целях содействия урегулированию по Украине.
"Когда на прошлой неделе я был в Вашингтоне и беседовал с Байденом, я сказал, что, возможно, только его слова хотел бы услышать Путин. И поэтому я сказал, чтобы он позвонил Путину. Должен сказать, что этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны", - заявил в пятницу Драги, выступая перед учениками одной из школ в североитальянской провинции Верона.
Прямую трансляцию выступления премьера вел сайт правительственного Дворца Киджи.
Драги рассказал школьникам, что получил письмо, автор которого призывал его видеть в русских "не только российских граждан, но и граждан мира". В этой связи он заявил, что граждан РФ нельзя рассматривать в качестве врагов и считать их виновными. "Они не враги, и это важно помнить, говоря о поисках мира", - отметил итальянский премьер.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 13 мая по инициативе американской стороны министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил с ним "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине". Министры пообщались впервые за почти три месяца - в предыдущий раз они разговаривали по телефону 18 февраля, до начала российской спецоперации на Украине.
12 мая, 17:15Байден ошибся насчет Путина, пишет Le Monde