https://ria.ru/20220520/bayden-1789694718.html

Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину

Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину - РИА Новости, 20.05.2022

Премьер Италии посоветовал Байдену позвонить Путину

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:53

2022-05-20T12:53

2022-05-20T12:53

в мире

россия

вашингтон (штат)

сша

ллойд остин

сергей шойгу

италия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779521_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_ded2e8e4b803691ff87163321fe0bcf3.jpg

РИМ, 20 мая – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в ходе своего недавнего визита в Вашингтон он посоветовал президенту США Джо Байдену позвонить российскому лидеру Владимиру Путину в целях содействия урегулированию по Украине."Когда на прошлой неделе я был в Вашингтоне и беседовал с Байденом, я сказал, что, возможно, только его слова хотел бы услышать Путин. И поэтому я сказал, чтобы он позвонил Путину. Должен сказать, что этот совет имел успех. Потому что через день не он, но американский министр обороны поговорил с российским министром обороны", - заявил в пятницу Драги, выступая перед учениками одной из школ в североитальянской провинции Верона.Прямую трансляцию выступления премьера вел сайт правительственного Дворца Киджи.Драги рассказал школьникам, что получил письмо, автор которого призывал его видеть в русских "не только российских граждан, но и граждан мира". В этой связи он заявил, что граждан РФ нельзя рассматривать в качестве врагов и считать их виновными. "Они не враги, и это важно помнить, говоря о поисках мира", - отметил итальянский премьер.Минобороны РФ ранее сообщило, что 13 мая по инициативе американской стороны министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил с ним "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине". Министры пообщались впервые за почти три месяца - в предыдущий раз они разговаривали по телефону 18 февраля, до начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220511/bayden-1787838302.html

https://ria.ru/20220512/bayden-1788173223.html

россия

вашингтон (штат)

сша

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, вашингтон (штат), сша, ллойд остин, сергей шойгу, италия, владимир путин, джо байден, марио драги