https://ria.ru/20220520/azovstal-1789846545.html
Территорию "Азовстали" полностью освободили
Территорию "Азовстали" полностью освободили - РИА Новости, 20.05.2022
Территорию "Азовстали" полностью освободили
Территория "Азовстали" полностью освобождена, сообщили в министерстве обороны. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:42
2022-05-20T21:42
2022-05-20T23:01
в мире
специальная военная операция на украине
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789855041_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7537b828e572ac19c7fd1ce5defb8a08.png
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Территория "Азовстали" полностью освобождена, сообщили в министерстве обороны."Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля <...> была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя от украинских боевиков. Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.В министерстве отметили, что с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.В ведомстве также сообщили, что командира "Азова" из соображений его безопасности и чтобы избежать расправы местных жителей за многочисленные зверства вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности, пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как "живым щитом"."Азов" использовал нацистскую символику. На эмблеме подразделения изображен "волчий крюк" — символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых частей, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".Помимо этого, "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова" присутствует эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов из СС.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html
https://ria.ru/20220520/azov-1789637650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789855041_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac259dce1aea1663f9a6dc9731b6e482.png
Выход последних украинских боевиков с «Азовстали»
Минобороны опубликовало видео выхода последних украинских боевиков с «Азовстали»
2022-05-20T21:42
true
PT2M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
21:42 20.05.2022 (обновлено: 23:01 20.05.2022)
Территорию "Азовстали" полностью освободили
Минобороны сообщило о полном освобождении территории завода "Азовсталь" и Мариуполя
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Территория "Азовстали" полностью освобождена, сообщили в министерстве обороны.
"Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
, на которой с 21 апреля <...> была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена", — заявил официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков
.
Глава ведомства Сергей Шойгу
доложил президенту России Владимиру Путину
о полном освобождении Мариуполя от украинских боевиков. Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.
В министерстве отметили, что с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.
Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.
В ведомстве также сообщили, что командира "Азова" из соображений его безопасности и чтобы избежать расправы местных жителей за многочисленные зверства вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.
Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины, против членов которого в России возбуждены уголовные дела, было создано после государственного переворота в 2014 году. В его состав входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
"Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Кроме того, в феврале этого года в СК заявили, что получили неопровержимые доказательства совершения боевиками "Азова" и "Правого сектора"* жестоких преступлений против мирных граждан Донбасса.
Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев", в частности, пытки и зверские убийства мирных жителей и пленных. Помимо этого, боевики прикрывались мирными жителями как "живым щитом".
"Азов" использовал нацистскую символику. На эмблеме подразделения изображен "волчий крюк" — символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых частей, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
Помимо этого, "Волчий крюк" был символом послевоенной нацистской подпольной боевой организации "Вервольф". Также на эмблеме "Азова" присутствует эзотерический символ солнца, впервые появившийся в Третьем рейхе у оккультистов из СС.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.
*Запрещенная в России террористическая организация
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
1 из 10
Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.
2 из 10
Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.
3 из 10
Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.
4 из 10
"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5 из 10
Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
6 из 10
Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.
7 из 10
Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.
8 из 10
Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.
9 из 10
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".
10 из 10
"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.
1 из 10
Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.
2 из 10
Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.
3 из 10
Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.
4 из 10
"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5 из 10
Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
6 из 10
Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.
7 из 10
Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.
8 из 10
Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.
9 из 10
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".
10 из 10
"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.