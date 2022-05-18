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Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"

Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022

Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"

Почти тысяча украинских военнослужащих и боевиков, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сдались плен. Тех, кому нужно лечение, увезли в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:58

2022-05-18T13:58

2022-05-18T22:25

фото

специальная военная операция на украине

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азовсталь

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военные

батальон "азов"

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Почти тысяча украинских военнослужащих и боевиков, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, сдались плен. Тех, кому нужно лечение, увезли в больницу Новоазовска, остальных отправили в СИЗО в Еленовке. Автобусы с бойцами — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

азовсталь

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