https://ria.ru/20220520/azovstal-1789684220.html

Более 1900 националистов с "Азовстали" уже сдались в плен

Более 1900 националистов с "Азовстали" уже сдались в плен - РИА Новости, 20.05.2022

Более 1900 националистов с "Азовстали" уже сдались в плен

Уже свыше 1900 украинских националистов, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил в пятницу на коллегии Минобороны России... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:18

2022-05-20T12:18

2022-05-20T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789725830_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fbafea4cddbd46e7838bf3503c5ebe84.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уже свыше 1900 украинских националистов, заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сдались в плен, заявил в пятницу на коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу."Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1908 человек", — сообщил он.По словам министра, военным также удалось вывести 177 мирных жителей, в том числе 85 женщин и 47 детей. Им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.Шойгу также напомнил, что ранее сложили оружие 1387 украинских морских пехотинцев.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о количестве сдавшихся в плен с "Азовстали" и попытке ВСУ захватить остров Змеиный Шойгу о количестве сдавшихся в плен с "Азовстали" и попытке захватить остров Змеиный 2022-05-20T12:18 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, донбасс