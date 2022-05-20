https://ria.ru/20220520/aksenov-1789860469.html

Аксенов назвал освобождение "Азовстали" блестящей победой

Аксенов назвал освобождение "Азовстали" блестящей победой - РИА Новости, 20.05.2022

Аксенов назвал освобождение "Азовстали" блестящей победой

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал блестящей победой полное освобождение от украинских боевиков территории металлургического комбината "Азовсталь" и его переход... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:56

2022-05-20T23:56

2022-05-20T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

азовсталь

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789389292_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_99e5ffee41308975ead607319f805bd3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал блестящей победой полное освобождение от украинских боевиков территории металлургического комбината "Азовсталь" и его переход под контроль вооруженных сил РФ.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу лично доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и города Мариуполя от украинских боевиков.По его словам, операция на "Азовстали" стала бесславным концом украинских боевиков, у которых "не хватило ни духа, ни мужества соответствовать тому образу, который им создавала киевская пропаганда". "По-другому и быть не могло, потому что поклонники Гитлера и Бандеры обречены повторить судьбу своих кумиров", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

азовсталь

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, азовсталь, мариуполь