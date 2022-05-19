https://ria.ru/20220519/turoperatory-1789274570.html

Туроператоры предложили новые условия переноса несостоявшихся поездок

Туроператоры предложили новые условия переноса несостоявшихся поездок - РИА Новости, 19.05.2022

Туроператоры предложили новые условия переноса несостоявшихся поездок

Несколько российских туроператоров обновили условия переноса средств с заявок в недоступные в настоящий момент страны, сообщили корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:37

2022-05-19T17:37

2022-05-19T17:37

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Несколько российских туроператоров обновили условия переноса средств с заявок в недоступные в настоящий момент страны, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службах компаний."Клиенты TEZ TOUR, которые ранее приобрели туры в Турцию с заездами в период с 17 мая по 30 июня, могут перебронировать их на чартерные программы из Москвы в Хургаду (на вылеты 29 мая и 2 июня) и в Шарм-эш-Шейх (на вылеты 28 мая и 1 июня) по текущим ценам подбора тура", - поясняют РИА Новости в компании.TEZ TOUR открыл продажи путевок в Египет с прямым авиаперелетом из Москвы на рейсах авиакомпании iFly. Стоимость туров в начале июня стартует от 41 340 рублей на человека при двухместном размещении в отеле категории "четыре звезды" на все включено.Напомним, из-за текущей ситуации и проблем с авиаперелетами оператор отменил рейсы с вылетом из всех городов России в Турцию в период с 17 мая по 30 июня.Также туристам доступны замены на осенние или аналогичные даты 2023 года с сохранением изначально забронированной стоимости и размера предоплаты. Еще один вариант — программы с регулярным перелетом (из любого города России) с сохранением наземного обслуживания (проживания, трансфера и других услуг), при этом разница за отмененные услуги будет депонирована в рублях. Ее можно использовать для покупки авиабилетов для текущего бронирования.Возможность перебронирования на Египет ранее отмененных туров, как уточнили в компании, рассматривается в индивидуальном порядке.ANEX Tour еще 10 мая объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, ОАЭ, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет.Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у ANEX Tour есть блочная перевозка.Но на этой неделе добавились еще несколько ограничений. Так, судя по информации, опубликованной на сайте туроператора, с 23 мая список отелей доступных для переноса будет ограничен и составит 77 объектов размещения (сейчас – более 200). "В него вошли отели разного ценового сегмента на Анталийском и Эгейском побережье", - уточняют в пресс-службе ANEX Tour. Перенос путевок лишь на определенные гостиницы, как пояснили сотрудники, связан с тем, что в Турции начинается высокий сезон. "Для нас очень важно, чтобы те, кто уже забронировал отдых, смогли воспользоваться путевкой, поэтому в списке те отели, что мы сможем подтвердить с максимальной вероятностью", - поясняют эксперты.Сотрудники добавляют, что вопрос переноса несостоявшихся туров на Россию рассматривался, но до сих пор недоступен. Это упирается в специфику взаимодействия с отелями и рисками в отказе подтверждения.В "Русском Экспрессе" говорят, что изменения условий есть, но в целом, "допускается перенос туров на те направления, которые сейчас открыты"."У нас условия переносов очень простые: всё можно перенести на всё, - уточняют в компании "Интурист". - То есть несостоявшийся тур в Египет можно поменять на путевку в эту же страну с новыми датами с вылетом на регулярном рейсе. Или на Турцию, или на тур по России".В том числе, например, на поездку на автобусах на курорты нашего юга, в Крым или Краснодарский край. Такие наземные чартеры туроператор запускает с 1 июня.

https://ria.ru/20220512/egipet-1788064600.html

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https://ria.ru/20220519/kavkaz-1789307540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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