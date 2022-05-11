14:32 11.05.2022 (обновлено: 15:07 11.05.2022)
Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию
Anex Tour сообщил о возможности переноса средств на Турцию с девяти зарубежных направлений
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет, вылететь можно из десяти городов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С 10 мая мы открыли переносы денежных средств с отмененных туров за рубеж на Турцию по направлениям Анталийского и Эгейского побережья. На данный момент мы имеем программы в Турцию на базе блоков из 10 городов России в Анталию, и из трех городов - в Даламан и Бодрум, а также есть вылеты только из Москвы в Измир", - рассказали в туроператоре. Там же добавили, что первые перебронирования начались во вторник - то есть сразу же в день анонса.
Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у Anex Tour есть блочная перевозка. Это перелеты турецких перевозчиков в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Туры на Турцию можно перенести с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет.
Говоря о переносе туров на Россию, в компании отметили, что рассматривают такой вариант. "Мы рассматриваем вариант переносов на Россию, но решение не принято. В настоящий момент перенос на туры по России, в Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Армению и Азербайджан недоступны", - уточнили в Anex Tour.
В середине марта заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN (ранее - "TUI Россия") Александр Сирченко во время заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму заявил, что российские туроператоры за несостоявшиеся в текущем году туры могут задолжать путешественникам 30-40 миллиардов рублей.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.