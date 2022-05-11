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Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию - РИА Новости, 11.05.2022
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Туризм
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Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию
Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию - РИА Новости, 11.05.2022
Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию
Туроператор Anex Tour объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские... РИА Новости, 11.05.2022
2022-05-11T14:32
2022-05-11T15:07
россия
anex tour
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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турция
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет, вылететь можно из десяти городов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у Anex Tour есть блочная перевозка. Это перелеты турецких перевозчиков в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Туры на Турцию можно перенести с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет.Говоря о переносе туров на Россию, в компании отметили, что рассматривают такой вариант. "Мы рассматриваем вариант переносов на Россию, но решение не принято. В настоящий момент перенос на туры по России, в Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Армению и Азербайджан недоступны", - уточнили в Anex Tour.В середине марта заместитель генерального директора туроператора FUN&amp;SUN (ранее - "TUI Россия") Александр Сирченко во время заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму заявил, что российские туроператоры за несостоявшиеся в текущем году туры могут задолжать путешественникам 30-40 миллиардов рублей.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.
https://ria.ru/20220427/turtsiya-1785681543.html
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россия, anex tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, турция
14:32 11.05.2022 (обновлено: 15:07 11.05.2022)
 
Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию

Anex Tour сообщил о возможности переноса средств на Турцию с девяти зарубежных направлений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота турагентства Anex Tour
Работа турагентства Anex Tour - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет, вылететь можно из десяти городов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С 10 мая мы открыли переносы денежных средств с отмененных туров за рубеж на Турцию по направлениям Анталийского и Эгейского побережья. На данный момент мы имеем программы в Турцию на базе блоков из 10 городов России в Анталию, и из трех городов - в Даламан и Бодрум, а также есть вылеты только из Москвы в Измир", - рассказали в туроператоре. Там же добавили, что первые перебронирования начались во вторник - то есть сразу же в день анонса.
Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у Anex Tour есть блочная перевозка. Это перелеты турецких перевозчиков в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Туры на Турцию можно перенести с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет.
Говоря о переносе туров на Россию, в компании отметили, что рассматривают такой вариант. "Мы рассматриваем вариант переносов на Россию, но решение не принято. В настоящий момент перенос на туры по России, в Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Армению и Азербайджан недоступны", - уточнили в Anex Tour.
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