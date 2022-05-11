https://ria.ru/20220511/perenos-1787912148.html

Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию

Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию - РИА Новости, 11.05.2022

Anex Tour разрешил перебронь девяти зарубежных направлений на Турцию

Туроператор Anex Tour объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T14:32

2022-05-11T14:32

2022-05-11T15:07

россия

anex tour

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости/Прайм. Туроператор Anex Tour объявил о возможности переноса денежных средств на Турцию с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет, вылететь можно из десяти городов РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Основное условие – перенос денежных средств возможен только с отправлением туристов на рейсах тех авиакомпаний, на которых у Anex Tour есть блочная перевозка. Это перелеты турецких перевозчиков в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Туры на Турцию можно перенести с таких направлений, как Кипр, Куба, Доминикана, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Мальдивы, Тунис и Египет.Говоря о переносе туров на Россию, в компании отметили, что рассматривают такой вариант. "Мы рассматриваем вариант переносов на Россию, но решение не принято. В настоящий момент перенос на туры по России, в Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Армению и Азербайджан недоступны", - уточнили в Anex Tour.В середине марта заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN (ранее - "TUI Россия") Александр Сирченко во время заседания отраслевой комиссии по гостиничному бизнесу и туризму заявил, что российские туроператоры за несостоявшиеся в текущем году туры могут задолжать путешественникам 30-40 миллиардов рублей.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из-за рубежа - с 8 марта, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Рекомендации не касаются российских авиакомпаний, у чьих самолетов нет таких рисков.

https://ria.ru/20220427/turtsiya-1785681543.html

https://ria.ru/20220411/turoperator-1782920373.html

https://ria.ru/20220511/turtsiya-1787857901.html

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россия, anex tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, турция