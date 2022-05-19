https://ria.ru/20220519/putin-1789445895.html

Президенты России и Казахстана обсудили вопросы отношений двух стран

Президенты России и Казахстана обсудили вопросы отношений двух стран - РИА Новости, 19.05.2022

Президенты России и Казахстана обсудили вопросы отношений двух стран

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные темы двусторонней повестки, торгово-экономическое сотрудничество... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:11

2022-05-19T13:11

2022-05-19T13:37

в мире

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные темы двусторонней повестки, торгово-экономическое сотрудничество и интеграцию на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля."В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества. Затронуты также некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.

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в мире, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия, казахстан, одкб