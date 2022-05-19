https://ria.ru/20220519/oge-1789430350.html
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому - РИА Новости, 19.05.2022
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому
Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:30
2022-05-19T12:30
2022-05-19T12:36
общество
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английский язык
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Вопрос не рассматривается. Мы этот вопрос сняли несколько лет назад, то есть этой необходимости нет и предложений тоже", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году.
https://sn.ria.ru/20220519/oge-1789423163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, образование, английский язык, социальный навигатор, сн_образование
12:30 19.05.2022 (обновлено: 12:36 19.05.2022)
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому
Рособрнадзор: вопрос введения обязательного ОГЭ по английскому снят несколько лет назад