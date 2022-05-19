https://ria.ru/20220519/oge-1789430350.html

Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому

Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому - РИА Новости, 19.05.2022

Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому

Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:30

2022-05-19T12:30

2022-05-19T12:36

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Вопрос не рассматривается. Мы этот вопрос сняли несколько лет назад, то есть этой необходимости нет и предложений тоже", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году.

https://sn.ria.ru/20220519/oge-1789423163.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, образование, английский язык, социальный навигатор, сн_образование