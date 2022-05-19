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Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому - РИА Новости, 19.05.2022
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Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому - РИА Новости, 19.05.2022
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому
Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:30
2022-05-19T12:36
общество
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английский язык
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Вопрос не рассматривается. Мы этот вопрос сняли несколько лет назад, то есть этой необходимости нет и предложений тоже", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году.
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общество, дети, образование, английский язык, социальный навигатор, сн_образование
12:30 19.05.2022 (обновлено: 12:36 19.05.2022)
 
Рособрнадзор не рассматривает введение обязательного ОГЭ по английскому

Рособрнадзор: вопрос введения обязательного ОГЭ по английскому снят несколько лет назад

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченица во время заключительного экзамена
Ученица во время заключительного экзамена - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученица во время заключительного экзамена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вопрос об обязательном ОГЭ по английскому языку не рассматривается, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Вопрос не рассматривается. Мы этот вопрос сняли несколько лет назад, то есть этой необходимости нет и предложений тоже", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году.
Ученики перед сдачей ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
12:16
В Рособрнадзоре прокомментировали вероятность отмены ОГЭ
 
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