https://ria.ru/20220519/obstrel-1789551771.html

В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций

В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций - РИА Новости, 19.05.2022

В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:03

2022-05-19T18:03

2022-05-19T18:03

в мире

баку

азербайджан

армения

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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении.В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html

баку

азербайджан

армения

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в мире, баку, азербайджан, армения