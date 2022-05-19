В Баку сообщили об обстреле азербайджанских позиций
В Азербайджане сообщили об обстреле позиций на кельбаджарском направлении
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе. Архивное фото
БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций вооруженных сил страны на кельбаджарском направлении.
"Девятнадцатого мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского (Варденисского – ред.) района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.
В минобороны добавили, что азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры, потерь среди личного состава и техники нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.