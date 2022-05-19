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Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии - РИА Новости, 19.05.2022
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Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии
Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии - РИА Новости, 19.05.2022
Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии
Турция проинформировала членов НАТО, что скажет "нет" членству Швеции и Финляндии, продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:15
2022-05-19T12:24
в мире
турция
нато
швеция
финляндия
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
зоран миланович
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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Турция проинформировала членов НАТО, что скажет "нет" членству Швеции и Финляндии, продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, слова из его выступления опубликованы на его странице в Twitter.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Без единогласного одобрения всех членов, страны не могут быть приняты в альянс.Правительство и парламент Хорватии поддержат заявку Финляндии вступить в НАТО, если она поступит, сообщил в конце апреля МИД Финляндии со ссылкой на состоявшиеся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. При этом ранее президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем Балкан, а в начале мая пригрозил наложить вето на решение Финляндии и Швеции на предстоящем в июне саммите НАТО в Мадриде.
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в мире, турция, нато, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, зоран миланович
12:15 19.05.2022 (обновлено: 12:24 19.05.2022)
 
Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии

Эрдоган: Турция проинформировала страны НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Турция проинформировала членов НАТО, что скажет "нет" членству Швеции и Финляндии, продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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"Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, слова из его выступления опубликованы на его странице в Twitter.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Без единогласного одобрения всех членов, страны не могут быть приняты в альянс.
Правительство и парламент Хорватии поддержат заявку Финляндии вступить в НАТО, если она поступит, сообщил в конце апреля МИД Финляндии со ссылкой на состоявшиеся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. При этом ранее президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем Балкан, а в начале мая пригрозил наложить вето на решение Финляндии и Швеции на предстоящем в июне саммите НАТО в Мадриде.
Министр обороны Швеции Питер Хультквист и министр обороны США Ллойд Остин на торжественной церемонии возле здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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В миреТурцияНАТОШвецияФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергЗоран Миланович
 
 
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