https://ria.ru/20220519/nato-1789422887.html

Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии

Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии - РИА Новости, 19.05.2022

Турция проинформировала НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии

Турция проинформировала членов НАТО, что скажет "нет" членству Швеции и Финляндии, продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:15

2022-05-19T12:15

2022-05-19T12:24

в мире

турция

нато

швеция

финляндия

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

зоран миланович

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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Турция проинформировала членов НАТО, что скажет "нет" членству Швеции и Финляндии, продолжит ту же линию, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, слова из его выступления опубликованы на его странице в Twitter.Ранее газета Financial Times сообщила, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. В понедельник президент Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов". Без единогласного одобрения всех членов, страны не могут быть приняты в альянс.Правительство и парламент Хорватии поддержат заявку Финляндии вступить в НАТО, если она поступит, сообщил в конце апреля МИД Финляндии со ссылкой на состоявшиеся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. При этом ранее президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем Балкан, а в начале мая пригрозил наложить вето на решение Финляндии и Швеции на предстоящем в июне саммите НАТО в Мадриде.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789380762.html

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Ольга Маркова

в мире, турция, нато, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, зоран миланович