https://ria.ru/20220518/vrachi-1789168204.html

Врачи из Югры рассказали, как поехали лечить раненых мариупольцев

Врачи из Югры рассказали, как поехали лечить раненых мариупольцев - РИА Новости, 18.05.2022

Врачи из Югры рассказали, как поехали лечить раненых мариупольцев

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главврач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс вместо отпуска... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:14

2022-05-18T10:14

2022-05-18T10:46

специальная военная операция на украине

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

министерство здравоохранения днр

в мире

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789175482_0:537:960:1077_1920x0_80_0_0_6b7469ad30bb4ee8e2e2eaa0fd3e509a.jpg

МАРИУПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский и главврач Сургутской клинической травматологической больницы Дмитрий Гарайс вместо отпуска отправились волонтерами в Мариуполь - лечить больных и раненых в разрушенном городе.Врачи рассказали РИА Новости, что в больнице Мариуполя не хватает хирургов, нет света и воды, и объяснили, почему пациенты там не плачут.Лагерь в полеГлавный врач сургутской больницы и главный травматолог Югры Дмитрий Гарайс всего пару минут думал над предложением руководителя депздрава региона Алексея Добровольского поехать в Донбасс помочь местным докторам в лечении больных. Поездку организовывала некоммерческая организация "Гуманитарный добровольческий корпус", они доставляют гуманитарную помощь в ДНР."Когда такие события происходят, медицинская помощь там нужна. И врачей всегда не хватает. Поэтому мы и поехали добровольцами. Примерно представляли, что там происходит, понимали свою потребность как хирурга и травматолога", - говорят врачи.Гарайс и Добровольский, врачи с многолетним опытом, взяв отпуск на две недели, отправились в Донбасс волонтерами. Из Ханты-Мансийска вылетели 21 апреля в составе добровольческого корпуса. Всего в Донецк вместе с гуманитарным грузом – средства гигиены, вещи, медикаменты – из Югры направились 25 добровольцев. Уже перед самой отправкой они узнали, что с ними летит и операционная медсестра из Няганской окружной больницы Инна Акатьева, которая последние три года занимается волонтерской деятельностью.До места назначения добровольческий корпус добирался несколько дней. Из Сургута сначала прилетели в Ульяновск, где пришлось задержаться из-за погодных условий. На следующий день группа оказалась в Ростове-на-Дону, здесь тоже вынуждены были ночевать: разгрузка-погрузка гуманитарной помощи заняла много времени. И только наутро отправились в ДНР. Как признается Добровольский, они не знали, где именно окажутся и где будут работать."Прибыли в Мелекино – это 20 километров от Мариуполя. Небольшой поселок, который был занят беженцами из города. Мы поставили лагерь в поле. Здесь не было военных действий, дома все целые, но нам слышно было, как стреляют по "Азовстали", - рассказывает Добровольский.Здесь же была и первая пациентка северных врачей. За помощью обратилась пожилая женщина. Она поведала, что 26 дней провела в подвале магазина, укрываясь от обстрелов: в каждой комнате по восемь человек, а еще были две собаки и три кошки."У пациентки нагноившаяся атерома на спине. Усадили. Прооперировали. Полстакана гноя... Сразу полегчало", - говорит Добровольский.Врачи в Мелекино провели несколько дней, но поняли, что здесь и в соседнем поселке Мангуш их помощь не нужна. Через минздрав ДНР их направили больницу интенсивного лечения в Мариуполе – единственную уцелевшую в городе.Пациенты не плачут"Когда нам удалось попасть в больницу, нам показали фронт работы, и через 15 минут мы начали работать врачами", - рассказывает Гарайс.На момент их приезда здесь осталось всего три хирурга и два анестезиолога. Постоянных врачей других профилей в больнице тоже почти нет, но из Донецка на пару дней приезжают терапевт, педиатр, гинеколог и иные специалисты, затем их меняют другие.По словам Дмитрия, больница в марте подверглась обстрелу и половина корпуса хоть и не разрушена, но выбиты окна и двери. В медучреждении нет света и воды, не работает канализация. Все пациенты и врачи находятся в уцелевшей части больницы. С обеспечением медикаментами, отмечает Гарайс, для нынешнего времени все более-менее в порядке, есть расходные материалы, растворы и препараты для проведения операций, но имеются проблемы с энергообеспечением. Электричество с помощью дизельного генератора подается только в операционный блок, поэтому не все оборудование может работать."Например, я не мог делать рентгеновские снимки. Мне, как травматологу, приходилось все делать наощупь. Один аппарат УЗИ на всю больницу. Хорошо, что там работает молодая доктор, владеющая нужными навыками, она помогала. Еще трудности со стерилизацией. Вода привозная в бутылках, ведрах. Это все легло на плечи операционных сестер, которых совсем немного, но они очень отважные. И на протяжении всех боевых действий они живут и работают круглосуточно в больнице, без зарплаты. Здесь и семьи их", - рассказывает Гарайс.Сложные операции в таких условиях делать было нельзя, поэтому тяжелых пациентов, которых, к счастью, на время работы врачей из Югры было немного, силами военных и медицины катастроф доставляют в Донецк. Основная масса – это пожилые люди с бытовыми травмами, обморожениями после долгого пребывания в подвале, где они прятались от обстрелов, с осколочными ранениями месячной давности."Свежих ранений мы не видели. Город уже не обстреливают. Люди получили раны в феврале-марте, поэтому лечить надо было осложнения. Пациенты, конечно, отличаются от тех, с которым я обычно работаю в Сургуте. Они не плачут, не жалуются, много улыбаются", - говорит Гарайс.Добровольский в основном принимал амбулаторных больных. По его словам, в день к нему приходили по 70-80 человек. И он тоже отмечает удивительное качество мариупольцев: улыбаться, несмотря ни на что."В один из дней делал обход в травматологии. Более 40 пациентов, и все с огнестрельными, минно-взрывными травмами. В женской палате лежала девушка, 27 лет. У нее была ампутация бедра и предплечья. Она улыбается, счастлива, потому что жива", - рассказывает Добровольский.Операционная демократическая республикаОперационная демократическая республика, или ОДР – так назвали свой операционный блок врачи и медсестры мариупольской больницы. Благодаря тому, что здесь есть электричество, медики, которые круглосуточно живут тут со своими семьями, хоть как-то смогли наладить быт для пациентов и самих себя. Они готовят больным еду, стирают форму и постельное белье."Мы тоже питались со всеми медработниками оперблока. Мама одной из медсестер была на хозяйстве. Готовили из того, что привезли добровольцы из гуманитарного корпуса, ходили на небольшой рынок неподалеку. А спасли на полу в спальнике в одном из кабинетов администрации больницы", - рассказывает Гарайс.По его словам, пациенты и их коллеги тепло отнеслись к гостям с севера. Удивлялись, что врачи приехали работать бесплатно в Мариуполь, и звали в гости, когда город будет восстановлен."Они точно знают, что у них все наладится, что все у них будет хорошо. Врачи и медсестры готовы работать на благо своих семей и жителей города. Медиков не победить", - говорит Дмитрий.Как признаются врачи, они были готовы к тяжелым условиям работы в мариупольской больнице, но не к тому, как живут оставшиеся жители города."Вообще, хирургов, травматологов, операционных сестер – тех, кто каждый день варятся в такой интенсивной работе, где много крови, боли и страданий, сложно удивить работой в больнице. А вот за ее пределами… Когда видишь разрушения, количество этих разрушений, страдания людей, которые живут в подвалах и утром выползают, чтобы разжечь костер и чайник вскипятить, а во дворах помойка, горы искореженного металла, на газоне кресты с венками… Это серьезное впечатление производит", - рассказывает Гарайс.Сейчас медики из Югры уже вернулись домой, к своим профессиональным обязанностям. Добровольский в Telegram-канале разметил несколько историй и фотографий из мариупольского "отпуска". Поедут ли снова, не знают - много работы. Но если представится возможность, могут и отправиться в новый отпуск в Донбасс."Перед отъездом я наточил хирургические инструменты. Они затупились, а хозяина нет. Теперь еще послужат", - сказал Гарайс.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

https://ria.ru/20220517/obman-1789053045.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787997691.html

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788042324.html

https://ria.ru/20220507/otlichie-1787435353.html

https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, министерство здравоохранения днр, в мире, ханты-мансийский автономный округ