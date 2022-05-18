https://ria.ru/20220518/ukraina-1789179822.html

СК фиксирует данные об использовании ВСУ больниц, школ и детсадов

СК фиксирует данные об использовании ВСУ больниц, школ и детсадов - РИА Новости, 18.05.2022

СК фиксирует данные об использовании ВСУ больниц, школ и детсадов

Российские следователи запросят у Минобороны данные об использовании украинскими боевиками церквей, школ и детсадов для военных целей, удерживая в подвалах... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:57

2022-05-18T10:57

2022-05-18T10:57

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

харьковская область

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские следователи запросят у Минобороны данные об использовании украинскими боевиками церквей, школ и детсадов для военных целей, удерживая в подвалах мирных жителей, рассказали в пресс-службе СК РФ."СК РФ запросит у Минобороны РФ сведения о противоправных действиях украинских вооруженных формирований, связанных с использованием гражданских объектов для военных целей... В рамках расследуемых уголовных дел СК зафиксирует данную информацию и продолжит установление всех обстоятельств произошедшего, а также украинских силовиков, причастных к этому", - сказали в ведомстве.Так, по данным Минобороны, в Мирнограде в ДНР, а также в Харьковской области украинские боевики, в том числе из батальона "Азов", в детских садах и школах оборудовали казармы и размещали поблизости военную технику. При этом боевики насильно удерживали мирных жителей в подвалах.Кроме того, участники батальона "Айдар" также оборудуют огневые позиции на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области, а также в Запорожье на нижних этажах больниц. Врачи и пациенты медучреждений становились "живым щитом". Известно и об аналогичных действиях батальона "Донбасс" в жилом доме в Славянске в ДНР, где оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение, но жителей при этом не эвакуировали."Также будет проверена информация о возможной провокации украинских силовиков, которые собираются взорвать мост в Сумах, обвинив в этом российских военнослужащих", - добавили в ведомстве.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, донецкая народная республика, харьковская область, следственный комитет россии (ск рф), в мире, украина, вооруженные силы украины