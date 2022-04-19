https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины

Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 19.04.2022

Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины

Мирные жители продолжают эвакуироваться из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Временные пункты размещения беженцев — в фотоленте... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:00

2022-04-19T17:00

2022-04-19T17:46

фото

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

беженцы

мариуполь

рубежное

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Мирные жители продолжают эвакуироваться из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Временные пункты размещения беженцев — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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