https://ria.ru/20220518/premiya-1789257112.html

Голикова наградила лауреатов премии правительства по культуре

Голикова наградила лауреатов премии правительства по культуре - РИА Новости, 18.05.2022

Голикова наградила лауреатов премии правительства по культуре

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии правительства РФ 2021 года в области культуры, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:48

2022-05-18T15:48

2022-05-18T15:52

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила лауреатов премии правительства РФ 2021 года в области культуры, передаёт корреспондент РИА Новости."Мы собрались здесь для того, чтобы выразить уважение и благодарность творческим работникам, деятелям культуры и ученым. Мы вручаем сразу две правительственные премии — премию в области культуры за 2021 год и премию имени Петра Великого, которой награждаем в этом году впервые", — сказала она на церемонии награждения.Голикова также отметила, что лауреаты премии — по-настоящему талантливые люди, которые искренне преданы своему делу, подчеркнула их упорную работу на пользу гражданам страны."И награды, которые сегодня будут вручены, лишь малая часть признания ваших заслуг", — добавила оликова.Премиями в частности, были награждены президент "Академии танца Бориса Эйфмана" Борис Эйфман, руководитель проекта, директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, координатор телевизионной гуманитарной олимпиады школьников "Умницы и умники" Мадина Тотоонова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, борис эйфман, россия, театры, театр имени е. вахтангова, кирилл крок