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Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях - РИА Новости, 18.05.2022
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Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях - РИА Новости, 18.05.2022
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях
Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:27
2022-05-18T12:30
россия
москва
госдума рф
совет федерации рф
григорий карасин
воз
всемирная торговая организация (вто)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Россия не намерена терпеть издевательскую линию руководства международных организаций в отношении собственных интересов. Сегодня очевидно, что под давлением Вашингтона и "коллективного Запада" многие из них цинично нарушают принятые приличия и сознательно наносят ущерб интересам и престижу Российской Федерации. Сказанное в полной мере относится к таким организациям, как ВТО и ВОЗ", - написал политик в Telegram-канале.Не случайно, по его словам, МИД России направил в Госдуму соображения о возможной денонсации соглашений с этими организациями."Фронтальная атака на международные позиции нашей страны всегда вызывает адекватную оценку и реакцию Москвы. Так было и так будет. Мириться с неуважительным отношением к себе мы не станем", - подчеркнул Карасин.
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россия, москва, госдума рф, совет федерации рф, григорий карасин, воз, всемирная торговая организация (вто), telegram (приложение)
12:27 18.05.2022 (обновлено: 12:30 18.05.2022)
 
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях

Сенатор Карасин: Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Россия не намерена терпеть издевательскую линию руководства международных организаций в отношении собственных интересов. Сегодня очевидно, что под давлением Вашингтона и "коллективного Запада" многие из них цинично нарушают принятые приличия и сознательно наносят ущерб интересам и престижу Российской Федерации. Сказанное в полной мере относится к таким организациям, как ВТО и ВОЗ", - написал политик в Telegram-канале.
Не случайно, по его словам, МИД России направил в Госдуму соображения о возможной денонсации соглашений с этими организациями.
"Фронтальная атака на международные позиции нашей страны всегда вызывает адекватную оценку и реакцию Москвы. Так было и так будет. Мириться с неуважительным отношением к себе мы не станем", - подчеркнул Карасин.
Токио - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 14:01
В Совфеде разочарованы провокационным тоном заявлений Японии в адрес России
 
РоссияМоскваГосдума РФСовет Федерации РФГригорий КарасинВОЗВсемирная торговая организация (ВТО)Telegram (приложение)
 
 
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