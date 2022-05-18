https://ria.ru/20220518/prava-1789204009.html

Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях

Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях - РИА Новости, 18.05.2022

Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях

Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:27

2022-05-18T12:27

2022-05-18T12:30

россия

москва

госдума рф

совет федерации рф

григорий карасин

воз

всемирная торговая организация (вто)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Россия не намерена терпеть издевательскую линию руководства международных организаций в отношении собственных интересов. Сегодня очевидно, что под давлением Вашингтона и "коллективного Запада" многие из них цинично нарушают принятые приличия и сознательно наносят ущерб интересам и престижу Российской Федерации. Сказанное в полной мере относится к таким организациям, как ВТО и ВОЗ", - написал политик в Telegram-канале.Не случайно, по его словам, МИД России направил в Госдуму соображения о возможной денонсации соглашений с этими организациями."Фронтальная атака на международные позиции нашей страны всегда вызывает адекватную оценку и реакцию Москвы. Так было и так будет. Мириться с неуважительным отношением к себе мы не станем", - подчеркнул Карасин.

https://ria.ru/20220517/yaponiya-1789023704.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

россия, москва, госдума рф, совет федерации рф, григорий карасин, воз, всемирная торговая организация (вто), telegram (приложение)