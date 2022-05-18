https://ria.ru/20220518/prava-1789204009.html
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях - РИА Новости, 18.05.2022
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях
Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:27
2022-05-18T12:27
2022-05-18T12:30
россия
москва
госдума рф
совет федерации рф
григорий карасин
воз
всемирная торговая организация (вто)
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155777/72/1557777267_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_08670980df246e887c3deba2d3929711.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях, МИД уже направил в Госдуму предложения по возможной денонсации соглашений с ВТО и ВОЗ, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Россия не намерена терпеть издевательскую линию руководства международных организаций в отношении собственных интересов. Сегодня очевидно, что под давлением Вашингтона и "коллективного Запада" многие из них цинично нарушают принятые приличия и сознательно наносят ущерб интересам и престижу Российской Федерации. Сказанное в полной мере относится к таким организациям, как ВТО и ВОЗ", - написал политик в Telegram-канале.Не случайно, по его словам, МИД России направил в Госдуму соображения о возможной денонсации соглашений с этими организациями."Фронтальная атака на международные позиции нашей страны всегда вызывает адекватную оценку и реакцию Москвы. Так было и так будет. Мириться с неуважительным отношением к себе мы не станем", - подчеркнул Карасин.
https://ria.ru/20220517/yaponiya-1789023704.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155777/72/1557777267_204:0:2929:2044_1920x0_80_0_0_996939783b5cb7063d91f43627c2a429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, госдума рф, совет федерации рф, григорий карасин, воз, всемирная торговая организация (вто), telegram (приложение)
12:27 18.05.2022 (обновлено: 12:30 18.05.2022)
Карасин: Россия не потерпит нарушения ее прав в международных организациях
Сенатор Карасин: Россия не станет терпеть нарушение ее прав в международных организациях