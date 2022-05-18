https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению

Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению - РИА Новости, 18.05.2022

Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению

Ожидается, что сегодня Финляндия и Швеция совместно подадут официальную заявку на вступление в НАТО. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:00

2022-05-18T08:00

2022-05-18T08:10

авторы

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара (провинция)

рабочая партия курдистана

нато

с-400 «триумф»

владимир путин

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Ожидается, что сегодня Финляндия и Швеция совместно подадут официальную заявку на вступление в НАТО.А пару дней назад Владимир Путин удивил своего финского коллегу, а заодно весь Запад спокойной реакцией на это решение — та оказалась "более сдержанной, чем ожидалось".Однако теперь невозмутимость российского президента дает почву для очередных теорий заговора, создающих ему образ злого гения — всезнающего и дергающего за ниточки мировой политики. А все потому, что в бочке меда североатлантической солидарности оказалась здоровая ложка дегтя, организованная Реджепом Тайипом Эрдоганом. Так что вместо стремительного и воодушевленного пополнения альянса мир ждет очередная комедия положений со ставшими уже привычными за последние годы публичными склоками, шантажом, уговорами, угрозами и унижениями. Причем унижения предстоят в первую очередь самим финнам и шведам, решившим осчастливить своим участием НАТО и ожидавшим, что перед ними раскатают красную дорожку, а вместо этого обреченным теперь на обидную роль просителей, топчущихся на пороге и вымаливающих милость. Причем, что характерно, не у Вашингтона или Брюсселя, а у Анкары.Суть претензий Турции очень проста: Швеция и Финляндия много лет ведут последовательную политику по поддержке курдов. Обе страны предоставляют политическое убежище курдским активистам. В шведском парламенте аж шесть депутатов-курдов. Также в этих странах нашли укрытие члены партии ФЕТО, объединяющей сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена — того самого, которого обвиняют в организации попытки военного переворота в 2016 году.Для Анкары и члены Рабочей партии Курдистана, и гюленисты являются террористами. По сведениям турецких СМИ, Стокгольм и Хельсинки отказались выдать туркам 33 человека из РПК и ФЕТО. Часть запросов об экстрадиции была отклонена, а часть — просто проигнорирована.В общем, учитывая обстоятельства и политику Эрдогана, который не упускает ни единого шанса громогласно заявить о державных амбициях, вполне можно было ожидать демарша Анкары. И он последовал, причем в самой жесткой и прямой форме. Турецкий президент назвал Швецию "очагом терроризма", заявив, что его страна не может сказать да вступлению двух стран в НАТО, — и попросил не обижаться. Более того, чтобы сделать для шведов и финнов ситуацию совсем уж оскорбительной, Эрдоган добавил, что Турция не поверит "антитеррористическим заявлениям" Стокгольма и Хельсинки, даже если таковые будут сделаны. Он также посоветовал делегациям обеих стран, которые должны вести переговоры с турками по этому поводу, "не утруждать себя".Кто-то может сказать, что для Эрдогана все происходящее не более чем повод для шантажа и торга и в конце концов Вашингтон прогнет, уломает или купит согласие Турции на пополнение рядов НАТО.Но, во-первых, по вопросу российских комплексов С-400 Западу так до сих пор и не удалось принудить Анкару к изменению позиции, а усилия к этому прикладывались и по сей день прикладываются немалые. А во-вторых, и это даже более важно — дело не в том, удастся ли в конечном счете продавить турок и расширить Североатлантический альянс, согласно прописанной процедуре.Дело в самой ситуации.Турция подложила американцам и европейцам свинью в момент, когда тем, как никогда раньше, важно организовать консолидацию мира в противостоянии нехорошей России. Это и так-то не получается — пресловутый "весь мир" ограничивается самим Западом при поддержке немногочисленных сателлитов, а теперь вот Анкара устроила бунт и раскол прямо в военном сердце атлантистов.Причем эту ситуацию никак нельзя списать на "милые бранятся — только тешатся". Турция уже много лет последовательно действует ровно в той же логике, что Россия, Китай, Индия и десятки государств по всей планете: отстаивает свой суверенитет и национальные интересы, параллельно расшатывая западоцентричную систему и гегемонию США. В этом смысле отличие Эрдогана от Путина, Си или Моди разве что в склонности к авантюризму и внешним эффектам, что подтверждает и нынешняя история.На таком фоне особенно выразительно смотрится решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Вряд ли можно было бы придумать более яркий символ самоубийства Европы, единственного региона планеты, который безропотно согласился принести себя в жертву ради Соединенных Штатов. Две нейтральные страны, которые десятилетиями успешно балансировали в многочисленных геополитических бурях, сделали выбор стороны, когда система, в которой та доминировала, рушится на глазах.Было бы понятно, если бы Стокгольм и Хельсинки решили стать членами Североатлантического альянса на рубеже столетий, так сказать, присоединились бы к победителю в холодной войне и глобальному гегемону. Россия ничего не смогла бы тогда этому противопоставить, точно так же ей пришлось принять включение в НАТО прибалтийских республик.Но нет, шведы и финны решили избавиться от нейтралитета в моменте крушения системы, когда единственное, что от них требуется, — угробить себя с максимальным ущербом для России. Причем убиваться придется без вариантов (в первую очередь в экономическом смысле), а рассчитывать на причинение по-настоящему серьезного вреда Москве не приходится, им самим будет намного больнее.Древняя мудрость утверждает, что, если Бог хочет наказать, он для начала лишает разума. Все отчетливее создается впечатление, что мы наблюдаем воплощение этого принципа в исполнении Европы, региона, который много веков был центром современной цивилизации.

https://ria.ru/20220516/problemy-1788813075.html

https://ria.ru/20220516/ekstraditsiya-1788798150.html

https://ria.ru/20220517/nato-1788919647.html

https://ria.ru/20220517/turtsiya-1788953513.html

https://ria.ru/20220517/nato-1789074293.html

https://ria.ru/20220517/nato-1789012464.html

турция

анкара (провинция)

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авторы, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара (провинция), рабочая партия курдистана, нато, с-400 «триумф», владимир путин