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Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая - РИА Новости, 17.05.2022
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Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая - РИА Новости, 17.05.2022
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала о планах Стокгольма и Хельсинки одновременно подать заявки на членство в НАТО 18 мая. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:36
2022-05-17T18:12
в мире
нато
финляндия
швеция
магдалена андерссон
владимир путин
саули ниинисте
россия
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала о планах Стокгольма и Хельсинки одновременно подать заявки на членство в НАТО 18 мая."Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО", — заявила она на пресс-конференции.В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Андерссон считает, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220517/nato-1789046101.html
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в мире, нато, финляндия, швеция, магдалена андерссон, владимир путин, саули ниинисте, россия
17:36 17.05.2022 (обновлено: 18:12 17.05.2022)
 
Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая

Швеция и Финляндия 18 мая совместно подадут заявки на членство в НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала о планах Стокгольма и Хельсинки одновременно подать заявки на членство в НАТО 18 мая.
"Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО", — заявила она на пресс-конференции.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
15:16
Шольц пообещал безопасность Финляндии и Швеции на время вступления в НАТО
В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Андерссон считает, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
14:26
Россия примет компенсирующие меры из-за расширения НАТО, предупредили в МИД
 
В миреНАТОФинляндияШвецияМагдалена АндерссонВладимир ПутинСаули НиинистеРоссия
 
 
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