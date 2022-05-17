https://ria.ru/20220517/nato-1789084797.html

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая - РИА Новости, 17.05.2022

Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО совместно 18 мая

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала о планах Стокгольма и Хельсинки одновременно подать заявки на членство в НАТО 18 мая. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:36

2022-05-17T17:36

2022-05-17T18:12

в мире

нато

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магдалена андерссон

владимир путин

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон рассказала о планах Стокгольма и Хельсинки одновременно подать заявки на членство в НАТО 18 мая."Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявку в НАТО", — заявила она на пресс-конференции.В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Андерссон считает, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220517/nato-1789046101.html

https://ria.ru/20220517/nato-1789033347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нато, финляндия, швеция, магдалена андерссон, владимир путин, саули ниинисте, россия