https://ria.ru/20220518/brendy-1789249876.html
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов - РИА Новости, 18.05.2022
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:13
2022-05-18T15:13
2022-05-18T15:13
общество
валентина матвиенко
лилия гумерова
совет федерации рф
госдума рф
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно тексту законопроекта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/aviaperevozkf-1789193394.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф, госдума рф, бизнес
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов
Госдума запретила регистрацию региональных брендов с географическими указаниями