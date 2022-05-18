https://ria.ru/20220518/brendy-1789249876.html

Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов

Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов - РИА Новости, 18.05.2022

Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:13

2022-05-18T15:13

2022-05-18T15:13

общество

валентина матвиенко

лилия гумерова

совет федерации рф

госдума рф

бизнес

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно тексту законопроекта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/aviaperevozkf-1789193394.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф, госдума рф, бизнес