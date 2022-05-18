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Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов - РИА Новости, 18.05.2022
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Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов - РИА Новости, 18.05.2022
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:13
2022-05-18T15:13
общество
валентина матвиенко
лилия гумерова
совет федерации рф
госдума рф
бизнес
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно тексту законопроекта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".
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общество, валентина матвиенко, лилия гумерова, совет федерации рф, госдума рф, бизнес
15:13 18.05.2022
 
Госдума приняла закон о запрете регистрации "фейковых" региональных брендов

Госдума запретила регистрацию региональных брендов с географическими указаниями

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон об отказе в регистрации товарных знаков, которые могут ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товара.
Поправки в Гражданский кодекс внесли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Согласно тексту законопроекта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 11:52В России
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ОбществоВалентина МатвиенкоЛилия ГумероваСовет Федерации РФГосдума РФБизнес
 
 
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