Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью
Кириенко заявил, что четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мир меняется необратимо, именно сейчас происходят тектонические изменения в окружающем нас мире, четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это уже не будущее, это настоящее. Это происходит сейчас. Это новый виток конкурентной борьбы в мире. Энергетический кризис, который мы видим сегодня в мире, продовольственный кризис, который уже стал реальностью в мире в целом", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".
Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.
Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: "Роль России в мире" (Москва, ВДНХ), "Мы вместе" (Москва, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Экономика" (Санкт-Петербург, "Экспофорум"), "Новые горизонты. Наука" (Сочи, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Информационные технологии" (Московская область, площадка Российского интернет форума).