https://ria.ru/20220517/revolyutsiya-1788990624.html

Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью

Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью - РИА Новости, 17.05.2022

Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью

Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:23

2022-05-17T12:23

2022-05-17T12:23

россия

москва

московская область (подмосковье)

российское общество "знание"

общество

сергей кириенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735438401_0:84:2919:1726_1920x0_80_0_0_0e6385d750c3a14acc28a37c6f010921.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мир меняется необратимо, именно сейчас происходят тектонические изменения в окружающем нас мире, четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это уже не будущее, это настоящее. Это происходит сейчас. Это новый виток конкурентной борьбы в мире. Энергетический кризис, который мы видим сегодня в мире, продовольственный кризис, который уже стал реальностью в мире в целом", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: "Роль России в мире" (Москва, ВДНХ), "Мы вместе" (Москва, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Экономика" (Санкт-Петербург, "Экспофорум"), "Новые горизонты. Наука" (Сочи, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Информационные технологии" (Московская область, площадка Российского интернет форума).

https://ria.ru/20220517/mir-1788969412.html

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785892014.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, москва, московская область (подмосковье), российское общество "знание", общество, сергей кириенко