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Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью - РИА Новости, 17.05.2022
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Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью
Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью - РИА Новости, 17.05.2022
Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью
Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:23
2022-05-17T12:23
россия
москва
московская область (подмосковье)
российское общество "знание"
общество
сергей кириенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мир меняется необратимо, именно сейчас происходят тектонические изменения в окружающем нас мире, четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это уже не будущее, это настоящее. Это происходит сейчас. Это новый виток конкурентной борьбы в мире. Энергетический кризис, который мы видим сегодня в мире, продовольственный кризис, который уже стал реальностью в мире в целом", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: "Роль России в мире" (Москва, ВДНХ), "Мы вместе" (Москва, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Экономика" (Санкт-Петербург, "Экспофорум"), "Новые горизонты. Наука" (Сочи, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Информационные технологии" (Московская область, площадка Российского интернет форума).
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россия, москва, московская область (подмосковье), российское общество "знание", общество, сергей кириенко
12:23 17.05.2022
 
Кириенко назвал четвертую промышленную экономическую революцию реальностью

Кириенко заявил, что четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мир меняется необратимо, именно сейчас происходят тектонические изменения в окружающем нас мире, четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это уже не будущее, это настоящее. Это происходит сейчас. Это новый виток конкурентной борьбы в мире. Энергетический кризис, который мы видим сегодня в мире, продовольственный кризис, который уже стал реальностью в мире в целом", - сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
11:22
Мир необратимо меняется на глазах, заявил Кириенко
Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.
Для зрителей онлайн-трансляции будут организованы пять параллельных эфиров: с площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи. Каждый из них будет посвящен одному из пяти тематических треков: "Роль России в мире" (Москва, ВДНХ), "Мы вместе" (Москва, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Экономика" (Санкт-Петербург, "Экспофорум"), "Новые горизонты. Наука" (Сочи, студия Российского общества "Знание"), "Новые горизонты. Информационные технологии" (Московская область, площадка Российского интернет форума).
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 11:16
Кириенко призвал минимизировать негативный эффект от санкций Запада
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Российское общество "Знание"ОбществоСергей Кириенко
 
 
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