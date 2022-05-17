https://ria.ru/20220517/premiya-1788899163.html

Интернаты и приюты получили ноутбуки за участие в премии Росприроднадзора

Интернаты и приюты получили ноутбуки за участие в премии Росприроднадзора - РИА Новости, 17.05.2022

Интернаты и приюты получили ноутбуки за участие в премии Росприроднадзора

Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T09:00

2022-05-17T09:00

2022-05-17T09:00

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

общество

дети

инвалидность

благотворительность

сироты

светлана радионова

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", получили ноутбуки, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России.В число награжденных специальным призом вошла Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ученики которой представили на премию первого сезона свыше 20 работ. Воспитанница из Энгельсского социально-реабилитационного центра "Семья" Полина Кузнецова сняла мультфильм об исчезающем краснокнижном тюльпане Биберштейна.Воспитанники Новомосковского центра (Тульская область), в котором занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с аутистическим спектром и с синдромом Дауна, представили на премию танцевальный экофлешмоб с призывом беречь природу.Участники инклюзивного волонтерского отряда "ПроДобро.Ру" из "Няганского реабилитационного центра" (ХМАО), где занимаются дети с ДЦП, слабослышащие и слабовидящие ребята, представили на премию свою экоакцию по созданию кормушек для птиц. После этого они вместе с родителями установили изготовленные своими руками "птичьи столовые" на территории лесного массива.Команда "Дети Особой планеты (дети инвалиды)" из Ступинского филиала Ассоциации родителей детей инвалидов Подмосковья (АРДИП) представила на премии видеоролик, в котором ребята обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений.Росприроднадзор учредил премию для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодёжи в марте прошлого года. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысячи заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.Генеральный партнёр премии - АНО "Центр "Арктические инициативы".

https://ria.ru/20220330/konkurs-1780725490.html

https://ria.ru/20210824/deti-1747111972.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, общество, дети, инвалидность, благотворительность, сироты, светлана радионова, экология