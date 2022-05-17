https://ria.ru/20220517/premiya-1788899163.html
Интернаты и приюты получили ноутбуки за участие в премии Росприроднадзора
Интернаты и приюты получили ноутбуки за участие в премии Росприроднадзора - РИА Новости, 17.05.2022
Интернаты и приюты получили ноутбуки за участие в премии Росприроднадзора
Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T09:00
2022-05-17T09:00
2022-05-17T09:00
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
общество
дети
инвалидность
благотворительность
сироты
светлана радионова
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", получили ноутбуки, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока, Поволжья, Урала, Северо-Запада, Центра и Юга России.В число награжденных специальным призом вошла Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ученики которой представили на премию первого сезона свыше 20 работ. Воспитанница из Энгельсского социально-реабилитационного центра "Семья" Полина Кузнецова сняла мультфильм об исчезающем краснокнижном тюльпане Биберштейна.Воспитанники Новомосковского центра (Тульская область), в котором занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с аутистическим спектром и с синдромом Дауна, представили на премию танцевальный экофлешмоб с призывом беречь природу.Участники инклюзивного волонтерского отряда "ПроДобро.Ру" из "Няганского реабилитационного центра" (ХМАО), где занимаются дети с ДЦП, слабослышащие и слабовидящие ребята, представили на премию свою экоакцию по созданию кормушек для птиц. После этого они вместе с родителями установили изготовленные своими руками "птичьи столовые" на территории лесного массива.Команда "Дети Особой планеты (дети инвалиды)" из Ступинского филиала Ассоциации родителей детей инвалидов Подмосковья (АРДИП) представила на премии видеоролик, в котором ребята обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений.Росприроднадзор учредил премию для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодёжи в марте прошлого года. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысячи заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.Генеральный партнёр премии - АНО "Центр "Арктические инициативы".
https://ria.ru/20220330/konkurs-1780725490.html
https://ria.ru/20210824/deti-1747111972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, общество, дети, инвалидность, благотворительность, сироты, светлана радионова, экология
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Свыше 70 коррекционных школ-интернатов, детских домов, приютов и школ-интернатов для сирот, чьи воспитанники приняли активное участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", получили ноутбуки, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Это учреждения из более чем 20 регионов Сибири, Дальнего Востока
, Поволжья
, Урала
, Северо-Запада, Центра и Юга России
.
"Мы очень рады, что смогли отметить детские дома и интернаты, которые активно участвуют в премии. В этом году от таких учреждений мы уже приняли свыше 300 работ из более чем 70 детских домов. Хочу пожелать и дальше быть активными и продолжать участвовать в премии. Очень важно, чтобы о проблемах экологии говорили педагоги и руководители учреждений. Экология - дело каждого. Если мы вместе будем что-то менять, даже в элементарных поведенческих привычках, то чище и здоровее будет окружающий мир", - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова
.
В число награжденных специальным призом вошла Наро-Фоминская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ученики которой представили на премию первого сезона свыше 20 работ. Воспитанница из Энгельсского социально-реабилитационного центра "Семья" Полина Кузнецова сняла мультфильм об исчезающем краснокнижном тюльпане Биберштейна.
Воспитанники Новомосковского центра (Тульская область
), в котором занимаются в основном дети с интеллектуальными нарушениями, а также с аутистическим спектром и с синдромом Дауна, представили на премию танцевальный экофлешмоб с призывом беречь природу.
Участники инклюзивного волонтерского отряда "ПроДобро.Ру" из "Няганского реабилитационного центра" (ХМАО), где занимаются дети с ДЦП, слабослышащие и слабовидящие ребята, представили на премию свою экоакцию по созданию кормушек для птиц. После этого они вместе с родителями установили изготовленные своими руками "птичьи столовые" на территории лесного массива.
Команда "Дети Особой планеты (дети инвалиды)" из Ступинского филиала Ассоциации родителей детей инвалидов Подмосковья (АРДИП) представила на премии видеоролик, в котором ребята обратили внимание на проблему исчезновения редких животных и растений.
Росприроднадзор
учредил премию для популяризации экологической культуры среди детей и подростков и поощрения талантливой молодёжи в марте прошлого года. В первый год существования проекта поступило 9,5 тысячи заявок со всех 85 регионов России и 28 стран мира. Принято было 6000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.
Генеральный партнёр премии - АНО "Центр "Арктические инициативы".