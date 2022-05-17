https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

Европа начала конфисковывать историю России в пользу Украины

Европа начала конфисковывать историю России в пользу Украины - РИА Новости, 17.05.2022

Европа начала конфисковывать историю России в пользу Украины

"Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите — прочитайте учебник. В нем железная логика: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:00

2022-05-17T08:04

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украина

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россия

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"Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите — прочитайте учебник. В нем железная логика: поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины". Реплика, прозвучавшая в чинных интерьерах ООН, которую постпред Василий Небензя адресовал французскому коллеге Николя де Ривьеру, в иные времена вызвала бы, конечно, изрядную порцию дружного хохота (дипломаты тоже умеют ценить хорошие шутки). Но сегодня эти несколько фраз западный мир воспринимать будет с серьезностью асфальтового катка.Украина лихорадочно ищет не только деньги, не только вооружения, не только новые политтехнологические приемы, чтобы в том числе держать в тонусе континентальные европейские и англо-американо-саксонские элиты, сегодня Украина ищет, за чей счет обогатить свою историю. А еще — свою музыку. Свою живопись. Свою литературу. Свою, короче, культуру.Эти история и культура, если внимательно следить не только за руками геополитических наперсточников, но и за новыми манипуляциями общественным мнением, могут (или должны) заместить русскую культуру и русскую историю.Во Франции только что вышла книга, составленная в форме словаря-путеводителя, в которой делаются не менее экзотические, на манер "Галичина — родина галлов", выводы.Разумеется, в изложении авторов (авторок, сказали бы на Украине, поскольку словарь составлен двумя дамами: парижанкой, замглавреда журнала "Пари-Матч", и киевлянкой, консерваторской преподавательницей по классу скрипки), Украина на протяжении всей своей истории ("многие тысячи лет") была, а вот России — не было.Как был Киев и не существовало Москвы.Киев — столица Руси (Киевской Руси, тут мы согласны), а Москва — что-то болотистое, для жизни не подходящее и не стоящее даже упоминания.Разумеется, не было и русских князей, в Киеве правивших. Это были князья, но протоукраинские — так следует из контекста.Не было у Украины общей истории с Россией — последняя все время строила первой козни и все время не давала той независимости, постоянно подавляя все лучшее, свободное и прогрессивное.Оказывается, если опять-таки исходить из комментариев одной из авторок, сегодняшний кризис в российско-украинских отношениях есть продолжение четырехвековой истории противостояния. Когда Московия (и Санкт-Петербург) Киев подавляла и затирала, а украинская столица эти попытки успешно или не очень успешно отражала.Вообще, складывается впечатление, что все, что в России есть европейского, то есть годного и правильного, имеет практически всегда украинские корни.Скажете, что такого не бывает?Еще как бывает.Кто бы мог подумать еще двадцать лет назад, что любимая дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна Ярославна, выданная замуж за французского короля Генриха Первого, окажется украинкой?Сегодня, однако, в европейской историографии именно эта точка зрения и считается фактологически корректной.Ну и что, что Ярослав, вообще-то, из династии Рюриковичей, княжил он в Ростове, потом и в Великом Новгороде, а киевский престол получил гораздо позднее — в результате войны с братом Святополком. На стороне Святополка выступали, кстати, киевляне. А вот на стороне Ярослава — новгородцы. Но он все равно — украинец. И дочка его тоже украинка.Украинка по этим, едва наживленным новым историческим лекалам, кстати, и Анна Горенко. Которую весь мир знает как Анну Ахматову.В украинцы рекрутирован русский художник Илья Репин. В украинцы принят и прославленный советский музыкант Давид Ойстрах.Детали и нюансы отброшены — как ненужные и необязательные. Главное тут — место рождения. Оно определяет, кто этот человек, как он себя определяет и, самое главное, кем себя идентифицирует.Европа, которая приветствует (но у себя и среди своих) противоположный вектор, а именно — неважно, где ты (и даже четче — кем ты, мужчиной, например, или женщиной) родился, важно, где и кем ты себя в этом мире ощущаешь, для Украины делает исключение.Украинским начинают полагать все, что идет от местничества (в данном случае — места рождения) и почвенничества (почвы рождения).Если кто-то в континентальной Европе начнет называть себя публично швабами, тирольцами, бургундцами, басками, галисийцами, этих людей в лучшем случае сочтут большими оригиналами. В худшем — сепаратистами.О месте рождения помнить никто пока не запрещает, но говорить открыто, то есть делать на собственном происхождении и месте рождения "политику", рискуя быть обвиненным в разных грехах, практически никто не решится.И да, Наполеон — великий полководец, но стулья ломать по поводу его корсиканского провенанса даже во влюбленной по-прежнему в императора Франции считается не слишком хорошим тоном.Оптика меняется мгновенно, стоит только упомянуть Украину.И это — не наивная благодушная близорукость не слишком знающих историю Восточной Европы и историю славянского мира западноевропейских "лидеров общественного мнения" и журналистов, а выверенная стратегия по промывке мозгов не менее доверчивой аудитории.Украина и в Российской империи, и в Советском Союзе во всем, что касается культуры и языка, пользовалась такими преференциями, что другим они просто не снились.От дарования высших дворянских титулов до отписания щедрой рукой земель и до должностей в посольствах. Достаточно назвать род графов Разумовских и княжеский род Кочубеев — если так выглядело подавление национального и репрессии в отношении украинского в Российской империи, то многие западные обыватели, несомненно, очень сильно удивятся своеобразному пониманию на сегодняшней Украине значений подобных слов и понятий.Но сейчас перед теми, кто ведет сражение на фронте историко-культурном, стремясь навязать, что "галлы — из Галичины", стоит совершенно иная задача. Им требуется в ближайшее время превратить многое, что было русским, в "украинское".И наплевать, что сама Европа, та самая, которой они вот это будут внушать, живет уже много десятилетий по совершенно иным ориентирам, согласно которым стержень самосознания есть не этничность, а культура. И поэтому весь мир считает, что каталонец Пикассо — французский художник. А уроженец Тосканы Иво Ливи всему миру известен как Ив Монтан.Кстати, та же ситуация наблюдается и у нас. Ведь только в России возможно написать — "Великий русский художник Исаак Левитан родился в бедной еврейской семье", не погрешив против истины ни в едином слове.Если русская культура давала возможности всем, сохраняя собственные корни и верность крови и почве, создавать вечные русские ценности, так это говорит только о том, что наша культура грандиозно открыта миру.Если культура соседней страны, имевшей гигантские возможности для развития (которыми она пользовалась, иначе не было бы ни блистательного кинематографа, ни яркого сценического искусства, ни значительной литературы), сегодня сообщает, что ее "затирали и чморили великорусские шовинисты", то это говорит о том, что великий принцип универсализма ценностей в какой-то момент был забыт, а его место заняли разнообразные агитки.А там, где начинается агитация, культура существовать перестает. Сколь ее ни натягивай, как сову на глобус, на Европу. И на остальной "весь цивилизованный мир". В котором отныне галлы будут считаться уроженцами Галичины.

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https://radiosputnik.ria.ru/20220512/nebenzya-1788208955.html

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авторы, украина, европа, россия