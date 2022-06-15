https://ria.ru/20220615/novgorod-1795569535.html

Путешествие к истокам России: что посмотреть в Великом Новгороде

Достопримечательности Великого Новгорода: интересные места, что посмотреть, куда сходить

Путешествие к истокам России: что посмотреть в Великом Новгороде

Великий Новгород считается одним из самых популярных туристических городов России благодаря своим историческим достопримечательностям. О том, какие интересные... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:23

2022-06-15T20:23

2022-06-15T20:29

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Великий Новгород считается одним из самых популярных туристических городов России благодаря своим историческим достопримечательностям. О том, какие интересные места отмечены на карте города, что посмотреть самостоятельно, куда сходить поесть и где остановиться — в материале РИА Новости.Великий НовгородВеликий Новгород — один из древнейших центров формирования российской государственности, интересен многочисленными историческими объектами. Сегодня город, являвшийся столицей северо-западной Руси, располагает современной туристической инфраструктурой. Он стоит на реке Волхов в 150 км от Санкт-Петербурга.Когда ехатьС июня по август — наиболее комфортный период для туризма в Великом Новгороде. Теплая и солнечная погода позволяет прогуливаться по старинным улицам или посетить различные выставки, фестивали и шоу, например, фолк-рок-мюзикл “Садко”.Если же не хочется путешествовать в пик туристического периода, можно отправиться в Великий Новгород в межсезонье. Но из-за умеренно-континентального климата есть риск столкнуться в городе с дождями и резкой сменой погоды, мероприятия на открытом воздух, скорее всего, посмотреть не удастся.Как добратьсяВ Великий Новгород можно попасть несколькими способами:Передвижение по городуВ городе действует развитая сеть общественного транспорта - автобусов и троллейбусов. Тем, кто предпочитает перемещаться автономно, можно взять в аренду авто, велосипед или электросамокат.“Все главные достопримечательности города находятся в пешей доступности друг от друга и, что важно, от средств размещения. Поэтому передвигаться можно пешком”, — отмечают специалисты АНО "Туристический офис "Русь Новгородская".Что посмотретьРоссийские туристы выбирают Новгород для путешествий по нескольким причинам, чаще всего — чтобы познакомиться с историей российского государства с самого его возникновения, увидеть красивые места и достопримечательности, окунуться в национальную культуру.Что же касается знаменательных мест, то их здесь огромное количество — например, Новгородский детинец, Кремлевский парк, Софийский кафедральный собор, Грановитая палата и другие. Так что лучше маршрут знакомства с городом продумывать заранее.Новгородский кремльПо-другому его называют “Новгородский детинец” — крупнейшая средневековая крепость и главная достопримечательность города, которая упоминается в летописях в 1044 году.Роман Цветков, директор туроператора по России "СканТур", рассказал о наиболее популярной экскурсии по Новгородскому кремлю со знаменитым посадником Сбыславом:Кроме этого, эксперт советует посетить интерактивную выставку “Соколиный двор”.А в завершение знакомства с кремлем - Грановитую палату, построенную в начале 1430-х гг. Это единственное здание Владычного двора, дошедшее до наших дней. Сейчас там можно посмотреть экспозиции ювелирного искусства и декоративно-прикладного мастерства.Там же, на территории кремля стоит посмотреть и на Часозвоню — башню с часами — самое высокое сооружение Детинца.Кремлевский паркПарк находится вблизи от кремля — буквально огибает его полукольцом. К 2009 году, когда отмечалось 1150-летие Новгорода, старинный сад существенно обновили. Сейчас здесь можно посетить кафе, купить сувенирную продукцию, пройтись по тенистым аллеям и даже сыграть на теннисном корте.Ярославово дворище и Древний торгТерритория Ярославова дворища расположена на правом берегу Волхова напротив южной части кремля. По словам Романа Цветкова, именно здесь располагался знаменитый Новгородский торг, куда стремились вереницы кораблей ганзейских купцов со своими товарами. Несмотря на небольшую территорию, в этом месте сосредоточено много различных достопримечательностей — от купеческих церквушек и княжеского храма XII века до белокаменной аркады, оставшейся от петровского Гостиного двора.На территории комплекса Ярославова дворища находится Воротная башня — трехэтажное музейное гражданское здание, в котором можно посетить выставку "Христианские древности. Художественный металл XI—XIX вв.". Другой туристический объект - открытый в 2009 году Ганзейский фонтан в форме гранитного круга, напоминающего стол переговоров.Рюриково городищеРюриково городище относится к знаковым памятникам архитектуры благодаря тому, что отмечено в летописях как место прибытия князя Рюрика в 859 году, с которого берет отсчет российская государственность. Территория находится примерно в 2,5 км от кремля. Сейчас там можно осмотреть руины церкви Благовещения.Деревяницкий монастырьМонастырь получил своё название от пересохшей нынче речки Деревяницы. Воскресенский собор, который стоит сейчас на этой территории, был построен на месте прежних церквей в 1700 году. В его южном приделе находится действующий храм.Свято-Юрьев монастырьЭтот монастырь, один из древнейших в России и крупнейших в Великом Новгороде, по преданию, возведен в 1030-х гг князем Ярославом Мудрым. На протяжении долгого времени за свою значимость обитель называли лаврой.Антониев монастырьБывший мужской Антониев монастырь сейчас по-другому называется “Архитектурный комплекс “Антоново”. Построил этот объект в 1117 году Антоний Римлянин, который сам расписал его фресками в византийском стиле. На территории монастыря можно посетить древнюю библиотеку, церковь Сретения с трапезной, храм Рождества Богородицы (с мощами Антония), а также осмотреть части стены, построенной в XII веке.Десятинный монастырьВозможно, название монастыря связано с тем, что он был построен на княжеской земле — "десятине". Первое упоминание о нем относится к 1327 году. Существует предположение, что он был основан княгиней Феодосией Мстиславовной, в монашестве — Евфросиньей, матерью Александра Невского.До наших дней сохранились монастырская колокольня, корпуса монастырских помещений и руины храма Рождества Богородицы. В настоящее время в монастыре размещаются, в частности, музей художественной культуры Новгородской земли.Николо-Вяжищский ставропигиальный женский монастырьОснован этот величественный монастырь еще в конце XIV века монахами Ефросином, Игнатием и Галактионом. Но первые постройки до нашего времени не дошли. Только сооружения конца XVII века и позже можно увидеть, побывав на историческом месте.Статус “ставропигиальный” означает, что монастырь независим от епархиальной власти и подчиняется патриарху.Около стен монастыря находится братская могила советских солдат времен Великой Отечественной войны.Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырьОбитель была основана в середине XIIвека Варлаамом Хутынским, одним из самых почитаемых святых на севере Руси, который считается защитником и покровителем Новгородской земли. До 1994 года монастырь был мужским, но из-за запустения, его вывели женщины.Новгородский государственный музей-заповедникОснование новгородского государственного музея-заповедника связано с празднованием тысячелетия российской государственности и приходится на 1865 год. Музей охватывает всю территорию Великого Новгорода и включает до 170 зданий. Управление заповедника располагается в кремле. Уникальность музея еще в том, что он обладает свыше 1 млн ценностей (книги, документы, искусства и др.), например, именно здесь находится древнейшая русская икона Апостолов Петра и Павла (середина XII века).Белая Алексеевская башняНаиболее популярное место для туристов в Великом Новгороде — белая Алексеевская башня, которая является единственным каменным сооружением конца XVI века. Сейчас оно выполняет роль музея, в котором можно изучить экспозиции, посвященные истории Новгородской крепости и ее оборонеЦентр музыкальных древностей В. И. ПоветкинаВладимир Иванович Поветкин — музыковед и реставратор, а также основатель центра, в котором проводят работы по восстановлению музыкальных инструментов X-XV веков. В музее, помимо того, что можно изучить различные традиционные инструменты на Руси, проводятся лекции по музыкальной культуре, выставки и мастер-классы, которые можно посетить всей семьей.Монумент ПобедыКрупнейший памятник города (35 м в высоту), почти на самом берегу Волхова, который является единственной конной статуей в Великом Новгороде, местные это место часто называют “конем”.Софийская площадьГлавная площадь примыкает к стенам кремля. Там же, поблизости, находится Кремлевский парк. На самой площади размещаются Музей изобразительных искусств и здание правительства. На праздники здесь часто проводят ярмарки и различные гуляния.Кремлевский пляжОдно из необычных мест в Великом Новгороде летом — пляж, который расположился под стенами Новгородского кремля. Купаясь здесь, можно любоваться кремлевскими башнями и видом на Ярославово дворище.Музей изобразительных искусствМузей изобразительных искусств в Великом Новгороде начал свою работу в 1938 году и базируется на территории Дворянского собрания, которое было построено в 1851 году. В этом месте можно ознакомиться с коллекцией картин русских и зарубежных художников XVIII-XX веков, например, посмотреть работы Айвазовского, Верещагина, Левицкого, Брюллова и других.Новгородский академический театр драмыЕго полное название — “Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского”. Это один из старейших театров на территории России, созданный в 1825 году. Изначально спектакли с провинциальными “звездами” ставили в купеческом доме. Только после 1853 года театр стал постоянным. Сейчас там можно посетить различные театральные постановки по произведениям отечественных авторов.Здание, в котором располагается учреждение, построено в 80-х годах прошлого века в стиле советского модернизма.Заповедник "Витославлицы"Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества “Витославицы” — живописное место, в котором собрано большое количество старинных деревянных построек из близлежащих новгородских деревень.“Рекомендуем вам посетить музей деревянного зодчества “Витославлицы” — один из наиболее известных подобных музеев не только в России, но и во всем мире. Уже более 50 лет он не просто знакомит туристов с деревенским бытом России, но также ведет большую научную и просветительскую работу”, — добавил Роман Цветков.Памятник “Тысячелетие России”Один из уникальных памятников в стране — монумент “Тысячелетие России”, который был открыт в 1862 году в центре Великого Новгорода. Бронзовый памятник символизирует военные победы и “рассказывает” историю страны от Рюриковичей до Александра II. Скульптурные группы изображают призвание варягов на Русь, Крещение, Куликовскую битву и другие важные исторические события.К другим интересным местам для посещения в городе относят Новгородскую областную филармонию, пешеходный мост через реку Волхов, Новгородскую печатню и другие.ЭкскурсииПомимо театрализованной программы с посадником Сбыславом среди наиболее интересных, по словам экспертов, - программы “Здесь был Рюрик”, иммерсивная экскурсия “Слушай Новгород”, а также теплоходная прогулка, во время которой можно увидеть древний город с другого ракурса.Куда сходить с ребенкомВеликий Новгород прекрасно подходит для проведения отдыха с детьми. Все семьей стоит посетить:Где вкусно поестьВеликий Новгород — это город, в котором можно попробовать настоящие русские блюда в местном стиле. Специалисты АНО "Туристический офис "Русь Новгородская" перечислили наиболее интересные места для вкусной трапезы:Кроме того, в регионе есть рестораны, готовые предложить туристам отведать новгородскую кухню. К примеру, “Завод-бар” и их фирменные блюда из русской печи. Блюда из эко-продуктов можно отведать в ресторане "Любытино-Хутор" в п. Бор, Любытинского района, а также в эко-усадьбе "Молодильно" в Хвойнинском районе.Где остановитьсяТуристический портал Novgorod.travel назвал несколько популярных мест, в которых можно остановиться во время путешествия по Великому Новгороду:“Оптимальным для изучения города будет 2-3 дня. В городе достаточное количество разнообразных отелей, хостелов и квартир в аренду. Койко‑место по цене от 480 рублей предлагают хостелы. Можно взять и семейный номер за 1 500 рублей. Средняя цена за квартиру со стильным интерьером — прямо напротив кремля или в 200 метрах от него — составляет примерно 2500-3000 рублей. В историческом центре можно найти варианты и попроще — за 1500-2000 рублей”, — рассказал Александр Носов, СЕО сервиса по поиску жилья для посуточной аренды Кукурента.Что привезтиВеликий Новгород, как и в древности, славится своими ремеслами. Побывав в городе, важно не забыть приобрести на память несколько интересных сувениров от местных мастеров.Туристический портал Novgorod.travel предлагает привезти из поездки несколько традиционных памятных подарков:Старорусская соль. В Старой Руссе, одном из древних русских городов, добывают особенную соль еще с X века. В средние века она была дорогим продуктом, и на торжественных пирах подавалась только знатным гостям, а прочие расходились “не солоно хлебавши”. Как и 1000 лет назад, сегодня соль получают методом выпаривания воды из старорусских минеральных источников. Узнать больше о традициях солеварения можно в "Усадьбе средневекового рушанина". А приобрести — во всех сувенирных лавках Великого Новгорода.Пряник. Новгородские пряники гораздо старше знаменитых тульских. Их рецепт древние новгородцы узнали еще у варягов. Пряники из Великого Новгорода имеют натуральный состав — начинка из местных ягод, тесто без добавления химических субстанций. Кроме расписных пряников с изображением достопримечательностей, можно приобрести медовые печатные пряники "Великий Гостинец", для изготовления которых, в том числе используются и формы образца XII-XIII вв.Береста.Старинный русский промысел до сих пор востребован в Новгороде, правда, только у туристов. В подарок из города можно привезти лукошки, шкатулки, лапти, хлебницы и украшения, сплетенные из березовой коры. В качестве символического подарка можно привезти берестяную закладку для книги или ободок для волос. При выборе изделия стоит обращаться внимание на "внутренний замочек" — это знак того, что при изготовлении не использовался синтетический клей.Изделия из дерева. Новгородские мастера всегда славились резьбой по дереву. Сейчас можно приобрести аутентичные сувениры, вырезанные из дерева: статуэтки, изображающие новгородских князей и героев русских народных сказок; рамки для фотографий и рамы для зеркал; шкатулки и украшения.Валдайские колокольчики. Сувенир, который навсегда сохранит память о Новгородской земле. Его с гордостью можно преподнести в качестве презента друзьям и близким или купить для собственной радости. Местные мастера издавна славились металлическими изделиями — в кузницах и стали отливать первые валдайские колокольчики. Общепризнанно, что Валдай (город неподалеку от Новгорода) является первым центром литья ямщицких колокольчиков. По всей стране в дальнейшем распространилось производство валдайских колокольчиков, ставших по-настоящему национальным явлением.Полавские ковры. Их отличительная особенность – традиционные для Полавского края (поселок Пола) рисунки в l виде ромба. До сих пор здесь развивают старинный промысел. Для этого в городе регулярно проводятся мастер-классы по ткачеству для всех желающих.Крестецкая строчка. Фабрика "Крестецкая строчка" в Новгородской области – достояние России, имеющее широкую известность во всем мире. Уникальный вид русской сквозной вышивки конца XIX века можно приобрести и сегодня. Здесь восстанавливается музей легендарного промысла и проводятся экскурсии.Елочные игрушки. Утонченные эксклюзивные сувениры из стекла— елочные шары и игрушки ручной работы с оригинальным рисунком. В Великом Новгороде работает несколько производств, где можно не только купить понравившийся сувенир, но и побывать на производстве, а также своими руками изготовить игрушку и забрать ее с собой.Фарфор.Новгород в ту эпоху славился своим фарфором. В городе можно побывать на таком мастер-классе, создать свой собственный сувенир, и узнать, как возрождают производство фарфора в России можно в городе Чудово в Новгородской области в художественной лаборатории “Новгородский фарфор”, а также в музейном цехе фарфора в Великом Новгороде.Авторские украшения в этническом стиле. Серьги, браслеты, броши, кольца, подвесы и др. Роспись по дереву с применением декоративных элементов из кожи, стекла, металла. В проект заложена идея восстановления и развития древних традиций использования декоративных украшений в современном костюме.Экопродукция.Экологичные товары из натуральных тканей и растительных наполнителей: подушки, покрывала, стеганные одеяла, валики для путешествий, уникальные многоразовые маски, гипоаллергенные игрушки, предметы декора и др. Что важно, все растительные материалы собраны в экологически чистых краях Валдайского, Старорусского, Шимского и Пестовского районов Новгородской области.Также из Новгорода в качестве гастросувенира можно привезти местные настойки, мед, иван-чай, яблочные хрустики и сласти.Советы туристамЭксперты рекомендуют гостям города использовать профильные сайты и инструменты для того, чтобы путешествие получилось увлекательным и комфортным:

https://ria.ru/20220129/poezda-1769998580.html

https://ria.ru/20220609/turpotok-1794381509.html

https://ria.ru/20211103/dostoevskiy-1757557929.html

https://ria.ru/20220517/muzeynyemarshruty-1788995241.html

https://ria.ru/20220422/puteshestviya-1784747564.html

https://ria.ru/20220407/poezda-1782305026.html

https://realty.ria.ru/20220112/novgorod-1767475172.html

https://ria.ru/20220420/arenda-1784287840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

великий новгород, россия, туризм, новости - туризм, общество, новгородская область