Великий Новгород: куда сходить и что посмотреть

Великий Новгород — один из древнейших городов страны, родина российской государственности, место, где в XI веке уже звонили колокола Софийского собора и кипело вече. Здесь каждый камень — страница летописи, а прогулка по Кремлю ощущается не как туристический маршрут, а как разговор с прошлым. Куда сходить и что обязательно нужно увидеть в Великом Новгороде — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Великий Новгород

Великий Новгород часто называют колыбелью русской государственности. Уже в IX–X веках город был важным узлом на торговом пути между Балтикой и Византией. Он не только контролировал движение товаров, но и развивался как самостоятельный политический центр. После событий 1136 года здесь сложилась Новгородская республика — редкая для Средневековья система, в которой решения принимались на вече, а князь выполнял скорее ограниченные функции.

В XI веке здесь уже существовали школы, а грамотность была распространена намного шире, чем можно ожидать от средневекового города. Особое место в истории города занимают берестяные грамоты. Их начали находить с 1951 года, и сегодня известно уже более тысячи таких документов. В грамотах сохранились не только официальные записи, но и личные письма, бытовые заметки, учебные тексты.

Архитектурный облик города во многом уникален. Здесь сохранились здания домонгольского периода, включая Софийский собор и многочисленные храмы XII–XV веков. В отличие от многих других городов, Новгород не был разрушен во время ордынского нашествия, поэтому историческая среда уцелела в значительной степени и стала одним из ключевых факторов при включении памятников Новгорода в список ЮНЕСКО в 1992 году.

Не менее важна и торговая роль города. В Средние века он активно взаимодействовал с европейскими купцами и Ганзейским союзом. Археологические находки монет, печатей и товарных пломб показывают высокий уровень экономической жизни.

Сегодня Великий Новгород сохраняет историческую структуру. Город по-прежнему делится на Софийскую и Торговую стороны, улицы идут по старой логике, а прогулка по центру ощущается как движение сквозь время.

Основные факты о Великом Новгороде

Параметр Значение Полное название Великий Новгород Субъект РФ Новгородская область Статус Центр области, город областного значения Дата основания 859 год (по летописному упоминанию) Население (2025-2026) 222 868 – 224 936 чел. Площадь города 90,08 км² Плотность населения 2 376 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (8162) Почтовые индексы 173000, 173001 – 173025 Географические координаты 58°31′ с. ш. 31°17′ в. д. Расстояние до Москвы ~485 км Климат Умеренно континентальный Река Волхов

Главные достопримечательности Великого Новгорода

Великий Новгород невероятно богат на значимые места. Древний Кремль, берега Волхова, средневековые церкви, которых в городе насчитываются десятки, — все это сосредоточено на небольшой территории и доступно пешком.

Новгородский кремль

Новгородский кремль, или детинец, — одна из старейших крепостей России. В летописях он упоминается в 1044 году, сначала как деревянное укрепление. Каменные стены возводятся в XIV веке, а окончательный облик формируется при Иване III, когда Новгород входит в состав Московского государства.

Сегодня кремль занимает около 12 гектаров. Его стены протянулись почти на полтора километра, а высота достигает 15 метров. Из двенадцати башен XV века до наших дней сохранилось девять. На протяжении веков детинец оставался центром власти и духовной жизни. Здесь располагалась архиепископская резиденция, проходили важнейшие собрания, хранились городские ценности. Сейчас внутри сосредоточены главные символы города — Софийский собор, Владычная палата и памятник "Тысячелетие России".

Сейчас кремль открыт для прогулок: можно пройти по боевому ходу, подняться на башни и посмотреть на Волхов и Торговую сторону. Кремль входит в список ЮНЕСКО и остается главной точкой знакомства с городом.

Софийский собор - главный символ Новгорода

Софийский собор — один из ключевых памятников древнерусской архитектуры, построенный в 1045–1050 годах по инициативе Ярослава Мудрого и его сына Владимира. С самого начала он задумывался как главный храм города и стал центром не только религиозной, но и общественной жизни. Не случайно еще в Средние века говорили: "Где святая София, там и Новгород".

Снаружи собор выглядит строго и даже немного сурово: массивные стены, пять куполов, минимум декора. В этом чувствуется влияние византийской архитектуры, но и местная традиция здесь тоже заметна. Внутри сохранились фрагменты росписи XI–XII веков. Западный вход украшен Магдебургскими вратами с рельефами XII века европейской работы.

Если присмотреться, можно найти и менее очевидные вещи: старые надписи на стенах, фрагменты росписей в куполе, крест с фигурой голубя, с которым связаны местные предания. Собор остается действующим храмом и важным историческим памятником, позволяющим понять уровень культуры средневекового Новгорода. Осмотр часто дополняют подъемом на звонницу, откуда открывается панорама кремля, Волхова и Торговой стороны.

Памятник "Тысячелетие России"

Памятник "Тысячелетие России", установленный в 1862 году в Новгородском кремле, стал символическим итогом тысячелетней истории государства, начало которой традиционно связывают с призванием варягов. Идея принадлежала Александру II, а над созданием работали художник Михаил Микешин, скульптор Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Открытие получилось масштабным: в Новгород съехались представители власти, гости со всей страны и члены императорской семьи. Место выбрали не случайно — прямо напротив Софийского собора, чтобы подчеркнуть историческую роль города.

Сам памятник выглядит как огромная шапка Мономаха и поднимается почти на 16 метров. Он устроен в три уровня. Наверху — ангел с крестом и фигура России, ниже — сцены из истории, а внизу по кругу идут фигуры правителей, полководцев и деятелей культуры. Всего здесь более 120 персонажей — от Рюрика до Петра I. Лучше всего обходить памятник по кругу: каждая группа фигур раскрывает отдельный исторический этап, превращая монумент в своеобразный учебник истории, прочитанный в бронзе.

Кремлевский парк и набережная реки Волхов

Кремлевский парк в Великом Новгороде сформировался в первой половине XIX века. Первоначально здесь проходила линия укреплений Малого земляного города, окружавших детинец. Когда их начали разбирать, освободившееся пространство решили превратить в городской сад. Так появился Летний сад — один из первых вариантов будущего парка.

Во время Великой Отечественной войны от него почти ничего не осталось. Уже в 1946 году парк восстановили, во многом силами самих жителей. Тогда же он получил свое нынешнее название. Сегодня это территория около 25 гектаров, которая полукольцом охватывает кремль.

В наши дни это центральная прогулочная зона Новгорода. Здесь сосредоточены важные объекты: Монумент Победы на Екатерининской горке, фонтан "Садко", памятник Сергею Рахманинову. Аллеи во многом повторяют контуры старых валов, что добавляет пространству исторической глубины.

Парк постепенно переходит в набережную Волхова — место, которое раньше было центром жизни города. Здесь находились причалы, кипела торговля. Сегодня с набережной открываются виды на кремль и Софийский собор. Сам маршрут удобно связывает две стороны города — Софийскую и Торговую, и именно поэтому его часто выбирают как основной путь для прогулки.

Ярославово дворище и Торг

Ярославово дворище — ключевая территория Торговой стороны Великого Новгорода, расположенная напротив кремля на правом берегу Волхова. Уже в начале XII века в летописях она фигурирует как "Княжий двор", связанный с именем Ярослава Мудрого. Со временем эта территория стала главным торговым узлом города: здесь заключались сделки, располагались причалы и склады, рядом находился Торг — основной рынок Новгорода.

Сегодня это открытое пространство, где отчетливо читается структура средневекового города и его экономической системы. Центральным храмом ансамбля является Николо-Дворищенский собор, заложенный в 1113 году князем Мстиславом и освященный в 1136 году. Он выполнял не только религиозную, но и общественную функцию. По одной из версий, рядом собиралось вече. Рядом находится церковь Параскевы Пятницы — покровительницы купцов, связанной с торговыми днями. Более поздний архитектурный слой представлен аркадой Гостиного двора — остатком крупного торгового комплекса XVII–XVIII веков, частично утраченного в XX столетии.

Осмотр удобно завершить у берега Волхова. Отсюда открывается вид на кремль, а сам маршрут позволяет проследить развитие города от княжеского центра к торговому.

Набережная Александра Невского

Набережная Александра Невского тянется вдоль правого берега Волхова на Торговой стороне, и в Средние века здесь было одно из самых оживленных мест города. К причалам подходили суда из Европы, напротив работал Великий торг, а вдоль берега стояли склады, лавки и "вымолы" — пристани для иностранных купцов. Позже все это пространство перестроили по регулярному плану XVIII века, а свое нынешнее название набережная получила уже в 1970 году — в честь Александра Невского.

Сегодня это одна из главных прогулочных зон города протяженностью около полутора километров. Она органично связана с Ярославовым дворищем и центральными маршрутами. В результате недавнего благоустройства здесь появились современные зоны отдыха, смотровые площадки, "сухой" фонтан и удобные пешеходные маршруты вдоль воды. По дороге встречаются разные детали, которые делают прогулку интереснее: аркада Гостиного двора, старые храмы и фрегат "Флагман" — ресторан в виде корабля, пришвартованный у берега.

Церковь Спаса на Ильине улице

Церковь Спаса на Ильине улице занимает особое место среди памятников новгородского зодчества XIV века. Каменный храм был возведен в 1374 году на месте более ранней деревянной постройки, где ранее находилась икона "Знамение", почитавшаяся как защитница города. В 1378 году храм был расписан Феофаном Греком — выдающимся византийским мастером, работавшим в Новгороде. Его росписи стали важным этапом в развитии древнерусской живописи и оказали влияние на местную художественную традицию.

Архитектура церкви отражает характерные черты новгородского стиля: компактность, строгость форм и выразительное, но сдержанное декоративное решение фасадов. Главной ценностью храма остаются подлинные фрески Феофана Грека, частично сохранившиеся в куполе, алтарной части и приделах. В куполе можно увидеть образ Спаса Вседержителя, а на стенах — фигуры пророков, праотцев и сцены из Евангелия, выполненные в свободной и динамичной манере.

Здесь важно не только рассматривать росписи, но и почувствовать саму архитектуру: как устроено пространство, как свет падает на стены. Это место, где хорошо видно, каким был новгородский стиль в XIV веке — сдержанный снаружи и очень насыщенный внутри.

Белая Алексеевская башня

Белая, или Алексеевская, башня — редкий уцелевший элемент Окольного города, внешнего оборонительного кольца Великого Новгорода. Она была возведена в 1582–1584 годах и предназначалась для защиты южных подступов. В свое время башня входила в масштабную систему укреплений протяженностью около 11 километров. Название "Алексеевская" связано с находившейся поблизости церковью Алексия, человека Божия, а название "Белая" закрепилось в XVII веке после того, как сооружение побелили. Именно тогда башня активно использовалась как артиллерийский пункт, однако уже к концу века ее военное значение постепенно сошло на нет.

Сама башня диаметром около 17 метров, с очень толстыми стенами — до 4,5 метра. Внутри три яруса, соединенные узкими лестницами, спрятанными прямо в стенах. Бойницы устроены так, чтобы вести огонь из орудий.

Сегодня в башне размещена музейная экспозиция, посвященная военному делу древнего Новгорода. Здесь представлены образцы оружия и реконструкции снаряжения.

Монумент Победы

Монумент Победы в Великом Новгороде расположен на Екатерининской горке в южной части Кремлевского парка и посвящен освобождению города от немецко-фашистских войск в январе 1944 года. Его строительство проходило в 1973–1974 годах по решению Совета Министров РСФСР, а торжественное открытие состоялось 20 января 1974 года — в день 30-летия освобождения. Автором проекта выступил скульптор Григорий Нерода в соавторстве с архитекторами.

Композиция сделана как целый ансамбль. Центральная фигура — бронзовый всадник на вздыбленном коне, символизирует победу над нацизмом. Высота скульптуры составляет около 8 метров, а вместе с постаментом — около 12 метров. Позади возвышается кирпичная башня высотой более 30 метров, увенчанная ладьей. Ее фасады украшены барельефами, изображающими ключевые эпизоды войны и освобождение города.

Осмотр памятника лучше строить по кругу, внимательно рассматривая рельефы. После этого стоит подняться на Екатерининскую горку: отсюда открывается панорама Волхова, кремля и Торговой стороны, и сам монумент воспринимается как часть большого городского пространства.

Кремлевский пляж

Кремлевский пляж находится на Софийской стороне, прямо у стен кремля, на берегу Волхова. Для исторического города это редкий формат: зона отдыха здесь буквально соседствует с памятниками XI–XV веков. Еще в XIX–XX веках сюда приходили гулять и проводить время у воды, когда на Екатерининской набережной появлялись прогулочные зоны и развивалась яхтенная жизнь.

Сегодня пляж оформлен как полноценная городская зона отдыха. Здесь есть раздевалки, навесы, лежаки, спортивные и детские площадки, работают спасательные посты. Песчаный берег с плавным заходом в воду подходит для купания, а в теплое время сюда приходят не только загорать, но и активно проводить время — играть в волейбол или арендовать сап-борды.

Новгородский академический театр драмы

Новгородский академический театр драмы имени Федора Достоевского — один из старейших театров России. Его история начинается в первой половине XIX века: первый стационарный театр в городе открылся в 1825 году, а с 1853 года театральная деятельность стала постоянной. В XX веке театр пережил несколько реорганизаций, был восстановлен после разрушений Великой Отечественной войны и в 1987 году получил новое здание. С 1997 года он носит имя Достоевского, связанного с новгородской землей, а с 1999 года имеет статус академического. С января 2023 года здание театра закрыто на реконструкцию

Архитектура здания выделяет театр в городской среде. Построенное по проекту Владимира Сомова, оно стало одним из ярких примеров советского модернизма. Его пластика и объем воспринимаются почти как футуристический объект, резко отличающийся от традиционной застройки исторического центра.

Лучше всего смотреть на театр с противоположного берега Волхова, со стороны набережной Александра Невского — там он раскрывается полностью. Вокруг — открытое пространство, где проходят мероприятия, а летом работает сцена.

Монастыри и храмы Великого Новгорода

Великий Новгород — это город-храм в буквальном смысле. Здесь сохранились церкви, возведенные еще в домонгольскую эпоху. Новгородская школа зодчества веками задавала тон всему русскому церковному строительству, а местные монастыри и по сей день остаются действующими духовными центрами.

Свято-Юрьев мужской монастырь

Свято-Юрьев монастырь расположен недалеко от Великого Новгорода — там, где Волхов вытекает из озера Ильмень. По преданию, обитель основал Ярослав Мудрый в 1030 году, посвятив ее Георгию Победоносцу. Уже в XII–XIII веках монастырь превратился в один из главных духовных центров Новгородской республики. Его настоятель занимал второе место в церковной иерархии после архиепископа, а сама обитель обладала значительными землями и заметным влиянием на жизнь региона.

Главное, что здесь сразу притягивает взгляд, — Георгиевский собор. Его начали строить в 1119 году при князе Мстиславе Великом. По размерам он уступает только Софийскому собору и считается одним из крупнейших храмов домонгольской Руси. Внутри можно увидеть остатки старых росписей, а раньше здесь хоронили представителей новгородской знати.

Помимо Георгиевского собора, на территории монастыря находятся Крестовоздвиженский собор, колокольня и крепостные стены с галереями, формирующие единый архитектурный ансамбль.

Перынский скит на берегу Ильменя

Перынский скит расположен к югу от Великого Новгорода, там, где Волхов берет начало из озера Ильмень.В дохристианскую эпоху здесь находилось крупное святилище Перуна — одного из главных богов восточных славян. После крещения Новгорода языческий центр был уничтожен, и на его месте возник христианский храм, позже — монастырская обитель.

Главное, что здесь можно увидеть сегодня, — церковь Рождества Богородицы XIII века. Она совсем небольшая, почти камерная, но за счет вытянутых пропорций кажется выше, чем есть на самом деле. Скит действует и сейчас, входит в состав Юрьева монастыря.

При посещении важно обратить внимание не только на сам храм, но и на окружающий ландшафт: полуостров, вода и открытые горизонты формируют редкую атмосферу тишины, резко отличающуюся от городских пространств Новгорода.

Церковь Спаса на Нередице

Церковь Спаса Преображения на Нередице стоит на холме неподалеку от Рюрикова городища. Храм был построен в 1198 году по заказу князя Ярослава Владимировича и стал одной из последних княжеских инициатив в городе. Храм стал памятником погибшим сыновьям князя— отсюда и особое, почти личное настроение этого места. Уже через год стены полностью расписали фресками.

Снаружи все выглядит довольно строго: небольшой одноглавый храм, простые формы, минимум декора. При этом именно внутреннее пространство делало храм выдающимся — фрески покрывали стены и купол, формируя цельную визуальную среду. Во время Великой Отечественной храм почти уничтожили, росписи погибли. В 1950-е годы церковь восстановили по старым чертежам, часть фресок попытались вернуть. Сегодня внимание привлекают уцелевшие фрагменты фресок и само расположение: открытый ландшафт, вид на Волхов и близость древнего городища.

Антониев монастырь

Антониев монастырь стоит на правом берегу Волхова, немного в стороне от центра. Обитель появилась примерно в 1106 году благодаря Антонию Римлянину — человеку, о котором рассказывают почти как о герое легенды. По преданию, он приплыл в Новгород на камне, получил благословение епископа Никиты и остался здесь, основав монастырь. Уже через несколько лет начали строить каменный собор Рождества Богородицы, завершенный в 1119 году. Со временем обитель стала заметным духовным и образовательным центром, а ее деятельность подробно фиксировалась в летописных источниках.

Сегодня архитектурный ансамбль монастыря сохраняет следы разных эпох. Главный ориентир — собор Рождества Богородицы с фрагментами древних фресок и характерной архитектурой XII века. Вокруг — более поздние здания, появившиеся в XVI–XVIII веках, когда здесь работала духовная семинария. Особую роль играет "камень Антония" — реликвия, окруженная преданием о прибытии основателя, которая хранится в притворе и остается одной из главных точек интереса для посетителей.

Деревяницкий монастырь

Деревяницкий монастырь расположен в северной части Великого Новгорода, на правом берегу протоки Деревянки, вдали от основных туристических маршрутов. Первое упоминание обители в летописях относится к 1335 году и связано со строительством каменной церкви Воскресения Христова. В Средние века монастырь находился за пределами города, среди малонаселенных территорий, и постепенно вокруг него сформировалась слобода, из которой вырос современный район Деревяницы. Обитель поддерживала связь с церковной элитой: здесь жили на покое архиепископы и размещались монахи из других монастырей.

Основные здания, которые можно увидеть сегодня, сложились в XVII–XVIII веках. Позже монастырь стал женским, а рядом открыли училище. XX век оставил после себя разрушения и запустение, и до сих пор многое требует восстановления. Сегодня монастырь сохранился фрагментарно, но даже в таком виде остается важным свидетельством старого Новгорода.

Десятинный монастырь

Десятинный монастырь на Софийской стороне Великого Новгорода занимает место в историческом Людином конце, у линии валов Окольного города. Его история начинается в 1327 году, когда архиепископ Моисей заложил здесь церковь Рождества Богородицы. Название обители чаще всего связывают с "десятиной" — княжескими землями, на которых она была основана. Уже в XIV–XV веках монастырь стал заметной частью городской структуры: здесь появлялись каменные храмы, жилые и хозяйственные постройки, а вокруг развивалась ремесленная среда.

Сегодня от монастыря сохранился фрагментарный, но выразительный ансамбль. Больше всего в глаза бросается высокая надвратная колокольня XIX века — по ней легко найти монастырь. От старого собора остались руины, но даже они дают представление о его размере. В XX веке территория изменилась: здесь разместились мастерские и музей. При осмотре важно обратить внимание на сочетание разных эпох и на то, как монастырь встроен в городскую ткань.

Николо-Вяжищский ставропигиальный женский монастырь

Николо-Вяжищский монастырь находится в 12–16 километрах от Великого Новгорода, вблизи деревни Вяжищи, среди лугов и заболоченных пространств. Такое расположение с самого начала задавало обители уединенный характер. Монастырь был основан в конце XIV века тремя иноками, а уже в 1411 году упоминается в летописях. Период наибольшего расцвета пришелся на XV век, когда при архиепископе Евфимии II началось активное каменное строительство и расширение земельных владений. В XX веке монастырь закрыли, и только в конце столетия началось его восстановление; в 1995 году он получил ставропигиальный статус.

Монастырь выделяется внешне — он заметно "наряднее" многих новгородских памятников. Главный собор XVII века покрыт изразцами: яркие плитки идут по фасадам, галереям и даже барабанам куполов. Такой декор для этих мест редкость. Вокруг — стены с башнями, кельи, переходы, которые создают ощущение замкнутого пространства. Здесь интересно не только общее впечатление, но и детали: орнаменты, фактура, сочетание цветов.

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь

Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский монастырь находится всего в 7–10 километрах от Великого Новгорода, на высоком берегу Волхова. Место называется Хутынь — и с ним связана любопытная история. По преданию, раньше его считали "нехорошим", связанным с языческими верованиями. Но именно здесь в 1192 году поселился Варлаам Хутынский, выбрав уединение и тишину. Со временем вокруг него вырос монастырь, который стал важным духовным центром, а имя самого Варлаама стало известно далеко за пределами Новгородской земли. В XX веке обитель закрыли и разрушили, но в 1990-х ее начали восстанавливать, и сегодня это действующий женский монастырь.

Центральный объект комплекса — Спасо-Преображенский собор 1515 года. Он отличается монументальностью и ориентирован на московские архитектурные традиции. На территории также находятся церковь Григория Армянского, монастырские корпуса и "святая горка" с часовней, связанная с именем основателя. Есть и место, куда приходят отдельно, — источник и колодец, которые считаются святыми.

Музеи Великого Новгорода

Музеи Великого Новгорода — это отдельное путешествие вглубь истории. Здесь хранятся берестяные грамоты, которым больше тысячи лет, иконы новгородской школы живописи, археологические находки, меняющие представление о средневековой Руси. Новгородский музей-заповедник входит в число крупнейших в России.

Музей деревянного зодчества "Витославлицы"

Музей деревянного зодчества "Витославлицы" расположен недалеко от Великого Новгорода, на берегу озера Мячино, рядом со Свято-Юрьевым монастырем. Он был открыт в 1964 году на территории бывшей дворянской усадьбы Орловой-Чесменской и унаследовал свое название от древнего села, существовавшего здесь в XII–XVIII веках. Концепция музея изначально строилась на переносе целых архитектурных комплексов. Так появилась "живая" реконструкция деревни, где можно увидеть, как выглядели крестьянские поселения Северо-Запада России в XVI–XIX веках.

Сейчас это большой музей под открытым небом, по которому удобно гулять часами. Здесь стоят избы, амбары, бани, мельницы, деревянные церкви. В центре — погост с тремя храмами, включая церковь Рождества Богородицы XVI века. Внутренние пространства воссоздают повседневный быт: печи, мебель, утварь и инструменты. Плюс регулярно проходят мастер-классы, праздники, показы ремесел. Для полного восприятия стоит осмотреть не только центральную часть, но и всю территорию.

Новгородский государственный музей-заповедник

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник — главная музейная структура города и один из старейших музеев России. Его история начинается в 1865 году с открытия Музея древностей, созданного по инициативе краеведа Николая Богословского при поддержке императора Александра II. В XX веке музей постепенно расширялся: в его состав включили архитектурные памятники, храмы и археологические коллекции, а к 1970-м годам все городские музеи были объединены в единый комплекс. Сегодня это разветвленная система объектов по всему Новгороду и области, включая кремль, древние церкви и музей "Витославлицы".

Фонды музея насчитывают сотни тысяч экспонатов. В коллекции представлены берестяные грамоты, иконы XI–XVII веков, ювелирные изделия, монеты, рукописи и крупные археологические собрания. Особое место занимают предметы повседневной жизни: обувь, игрушки, инструменты, а также печати и украшения, найденные при раскопках. Осмотр обычно начинают с экспозиций в кремле, а затем продолжают по филиалам, где раскрывается цельная картина того, как жил и развивался древний Новгород.

Троицкий раскоп и музей письменности

Троицкий раскоп в Великом Новгороде — один из самых значимых археологических проектов России, где исследования ведутся непрерывно с середины XX века. Именно здесь были найдены десятки берестяных грамот XI–XV веков. Каждый новый сезон приносит открытия: так, в 2024–2025 годах археологи обнаружили десятки текстов — от частной переписки до судебных записей и учебных азбук. За годы работ раскоп дал огромный массив материалов: десятки тысяч предметов, включая орудия труда, украшения, элементы вооружения и бытовые вещи. Особое место занимает корпус берестяных грамот, значительная часть которых найдена именно здесь, а также уникальные артефакты вроде Новгородской псалтири XI века — одной из древнейших славянских книг.

Если хочется увидеть все это в более "собранном" виде, стоит зайти в Музей письменности, открытый в 2021 году в кремле. Экспозиция небольшая, но очень насыщенная: грамоты, печати, старые книги, граффити с древними надписями. Особенность музея — акцент не только на текстах, но и на людях, стоящих за ними, благодаря чему в связке с Троицким раскопом формируется целостное понимание культурной жизни древнего Новгорода.

Музей изобразительных искусств

Музей изобразительных искусств в Великом Новгороде расположен в здании бывшего Дворянского собрания. Когда-то здесь проходили балы и собрания местной знати, позже здание сменило несколько функций, а в 2001 году стало полноценным музейным пространством. При этом сама коллекция начала складываться значительно раньше — еще после революции, когда в Новгород свозили произведения искусства из усадеб.

Сегодня экспозиция охватывает почти два столетия русского искусства — от XVIII до XX века. В залах представлены работы Левицкого, Брюллова, Репина, Айвазовского, Серова и других мастеров. Особое внимание привлекает коллекция портретной миниатюры — редкая по масштабу и разнообразию. Здесь можно увидеть парадные и камерные портреты, жанровые сцены, пейзажи и скульптуру, а также полотно Виллевальде "Открытие памятника „Тысячелетию России“". Экспозиция выстроена по эпохам и позволяет буквально "прочитать" эволюцию русского искусства.

Топ-10 достопримечательностей Великого Новгорода

Достопримечательность Адрес Часы работы Стоимость входа Новгородский кремль (детинец) Кремль, 11 06:00–24:00 (территория), музеи 10:00–18:00 Территория бесплатно; музеи от 200 руб. Софийский собор Кремль, 15 08:00–20:00 Вход в собор свободный. Экскурсии могут иметь отдельную стоимость. Памятник "Тысячелетие России" Кремль (центр) Круглосуточно (снаружи) Бесплатно Ярославово дворище Ярославово дворище, 1 Кругосуточно. При посещении отдельных храмов и музеев нужно учитывать расписание их работы. Вход на территорию свободный. Стоимость посещения отдельных объектов может варьироваться. Витославлицы Юрьевское шоссе, район Юрьево, территория Витославлицы, 1. 10:00–18:00, без выходных 250–400 руб. Свято-Юрьев монастырь Юрьевское шоссе, д. 10. 08:00–19:00 Бесплатно Рюриково городище 3 км от центра, правый берег Открытая территория Бесплатно Грановитая (Владычная) палата Кремль, 14 10:00–18:00 400 - 700 руб. Церковь Спаса на Нередице 3 км от центра. Новгородский район, Савинское сельское поселение, деревня Спас-Нередицы. Май — сентябрь: с 10:00 до 17:00. Октябрь —апрель: с 11:00 до 14:00.Выходные дни: среда и четверг. Церковь открыта только в сухую погоду. При выпадении осадков памятник закрыт для посещений. 100 -150 руб. Перынский скит Перынь (5 км от центра) Открытая территория Бесплатно

Окрестности Великого Новгорода

Окрестности Великого Новгорода способны удвоить впечатление от поездки. В радиусе нескольких десятков километров от города — древние монастыри, усадьбы, живописные озера и села с историей, уходящей в глубь веков. Здесь можно за один день сменить несколько эпох: от языческих курганов до купеческих особняков.

Рюриково городище

Рюриково городище — одна из точек, где история Великого Новгорода буквально начинается. Оно расположено всего в нескольких километрах от центра, у истока Волхова, и связано с ранним этапом формирования города. Уже в IX веке здесь существовал укрепленный центр — место, где находилась княжеская власть и управлялся регион. Археологические исследования показывают, что территория была обжита задолго до этого: культурные слои уходят в глубокую древность, а найденные предметы скандинавского круга подтверждают активные связи с Европой. Именно через такие точки проходил путь "из варяг в греки", формировавший экономику и политику региона. По одной из версий, именно отсюда вырос будущий Новгород.

Сегодня городище воспринимается как открытое пространство, где археология и ландшафт работают вместе. Видны валы, раскопы, остатки Благовещенского собора XII века. Можно подняться на холм и посмотреть на Волхов, Юрьев монастырь и луга вокруг — виды здесь действительно сильные. Археологи продолжают работать, и новые находки появляются регулярно. Есть стенды, которые помогают разобраться, что именно перед тобой, а в последние годы добавили подсветку и удобные обзорные точки.

Озеро Ильмень и Перынь

Озеро Ильмень — один из крупнейших водоемов Северо-Запада России и важнейший природный ориентир Новгородской земли. Отсюда начинается река Волхов, которая связывала город с Балтикой и входила в систему торгового пути "из варяг в греки". С древности озеро играло ключевую роль в жизни региона: его берега были заселены, а богатые рыбой воды обеспечивали устойчивый промысел. Сегодня Ильмень остается частью природного каркаса территории: тростниковые берега, заводи и открытая вода формируют среду обитания птиц и рыб и создают ощущение пространства рядом с историческим городом.

Особую роль в этой системе занимает Перынь — место у самого истока Волхова, где история буквально наслаивается на ландшафт. Когда-то здесь было языческое капище Перуна, и археологи действительно нашли следы этого святилища: круг, ров, остатки костров. Потом все изменилось — язычество ушло, на его месте появился храм, позже монастырь. Сегодня это небольшой скит с церковью XIII века и очень спокойной атмосферой. Сюда едут ради ощущения: пройтись по полуострову, посмотреть на воду, почувствовать, как соединяются природа и история.

Валдайский монастырь и Старая Русса

Иверский Валдайский монастырь расположен на острове Валдайского озера, примерно в 130 километрах от Великого Новгорода. Он был основан в 1653 году патриархом Никоном как один из крупных монастырей послесмутного периода и задумывался как духовный центр, ориентированный на византийскую традицию. Главной святыней стал список Иверской иконы Божией Матери, привезенный с Афона. Архитектурный ансамбль, сложившийся во второй половине XVII века, включает Успенский собор, стены и жилые корпуса. Сегодня монастырь остается действующим и привлекает как паломников, так и путешественников.

Старая Русса — один из древнейших городов Новгородской земли, известный с XI века. В течение долгого времени он занимал второе место по значению после Новгорода. Экономика города основывалась на соляных промыслах: добыча соли из минеральных источников обеспечивала развитие ремесел и торговли. В XIX веке Старая Русса превратилась в бальнеологический курорт, куда приезжали на лечение минеральными водами и грязями. Среди основных объектов — Спасо-Преображенский монастырь XII века, мосты через реку Полисть и курортный парк. Город сочетает историческую среду и природные особенности, сохраняя атмосферу старого курорта.

Маршруты по Великому Новгороду

Маршрут по Великому Новгороду на один день удобно выстраивается вокруг его исторического ядра.

Что посмотреть за 1 день самостоятельно

Основные достопримечательности расположены рядом и складываются в логичную прогулку без лишних перемещений. Начать стоит с Новгородского кремля. Осмотр стен, башен, Софийского собора и памятника "Тысячелетие России" обычно занимает не менее двух-трех часов.

Далее маршрут плавно продолжается вдоль Волхова: через Кремлевский парк к пешеходному мосту. Этот переход становится важной частью прогулки — отсюда открываются одни из самых выразительных видов на город. На другой стороне начинается Торговая часть с Ярославовым дворищем и древним Торгом. Завершить день можно более спокойным ритмом: прогулкой по набережной или поездкой к Рюрикову городищу.

Маршрут на 2 дня: Софийская и Торговая стороны

Два дня в Великом Новгороде позволяют выстроить маршрут через историческое деление города на Софийскую и Торговую стороны. Это два разных центра, каждый со своей функцией и атмосферой. Первый день логично посвятить Софийской стороне — месту, где сосредоточены символы власти и духовной жизни. Кремль, Софийский собор, музейные пространства, парк и набережная складываются в цельный маршрут, который раскрывает город через архитектуру и культурное наследие.

На второй день внимание переносится на Торговую сторону. Здесь акцент смещается: Ярославово дворище, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы и другие памятники показывают Новгород как центр торговли и ремесел. Маршрут можно расширить, добавив менее очевидные точки — например, церковь Спаса на Ильине улице или прогулку по набережной Александра Невского.

Что посмотреть за 3 дня: расширенный маршрут

Три дня в Великом Новгороде дают возможность выйти за пределы привычного маршрута и увидеть город как единую систему. К привычному маршруту добавляются Рюриково городище, Юрьев монастырь, Перынский скит и озеро Ильмень. Эти места расширяют восприятие: Новгород предстает не только как компактный город, но и как пространство, связанное с водой, торговыми путями и древними поселениями.

Один день можно отдать музеям. Съездить в "Витославлицы", заглянуть на Троицкий раскоп, пройтись по экспозициям в кремле. Такой подход позволяет увидеть не только архитектуру, но и предметный мир прошлого: берестяные грамоты, бытовые вещи, иконы. В результате поездка складывается в цельную картину, где город раскрывается через свою историю и повседневную жизнь.

Куда сходить с ребенком

Великий Новгород хорошо подходит для семейных поездок: компактный центр и разнообразие форматов позволяют выстроить маршрут без перегрузки. Одним из лучших вариантов остается музей деревянного зодчества "Витославлицы". Это не только экспозиция, но и открытое пространство, где можно заходить в дома, свободно гулять и участвовать в интерактивных программах. Такой формат делает музей понятным и интересным для детей.

В самом городе тоже есть понятные и спокойные места — Кремлевский парк и набережные Волхова. Там можно просто гулять без суеты. Если хочется чего-то более "вовлекающего", подойдет Детский музейный центр в кремле (территория, стр. 3): мастер-классы, ремесла, интерактивные занятия. И плюс — музеи с настоящими находками: берестяные грамоты, предметы из раскопок.

Маршруты по Великому Новгороду по дням

День Объекты для посещения Ориент. время Основной транспорт 1 день Кремль - Софийский собор - Памятник 1000-летию - Ярославово дворище - Набережная 6–8 часов Пешком 2 дня (день 1) Кремль - Грановитая палата - Новгородский музей-заповедник - Церковь Спаса на Нередице 7–8 часов Пешком + такси 2 дня (день 2) Витославлицы - Юрьев монастырь - Перынский скит - Рюриково городище 7–8 часов Такси / авто 3 дня (день 3) Старая Русса - Валдай - Троицкий раскоп - панорама с колокольни Полный день Авто

Советы туристам

Великий Новгород выгодно расположен между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому его часто выбирают для коротких поездок. Из Санкт-Петербурга дорога занимает около 3–4 часов, из Москвы — примерно 5–6 часов. Самым удобным вариантом остается поезд: регулярные рейсы позволяют добраться без пересадок, а вокзал находится рядом с историческим центром.

Среди альтернатив — автомобиль и автобус. Трасса М-10 "Россия" соединяет город напрямую с двумя столицами, и поездку нередко дополняют остановками в Твери или Валдае. Автобусы более доступны по цене, но уступают по комфорту. Внутри города работает общественный транспорт, однако благодаря компактности центра большинство маршрутов удобно проходить пешком.

Где вкусно поесть

Гастрономия Великого Новгорода основана на русской кухне с локальными особенностями. В меню часто встречаются блюда из рыбы озера Ильмень, серые щи, домашние пельмени, пироги и традиционные рецепты, такие как "яишня по-крестецки".

Большинство заведений сосредоточено в центре города, где формируется разнообразная гастрономическая среда: от демократичных столовых до ресторанов с историческим антуражем и современной подачей. Популярны форматы с купеческой кухней и интерьерами под старину, а также универсальные кафе с европейским меню.

Из интересного — "Фрегат Флагман" (наб. Александра Невского, 22): ресторан прямо на воде, с видом на кремль. Если хочется поесть с панорамой, подойдут также "География" (ул. Газон, 2) или тот же "Фрегат". За восточной кухней — в "Сказку" (наб. Александра Невского, 26). Более авторский вариант — "Маруся" (Предтеченская ул., 24). А если вы с детьми, удобно зайти в "Bistro Palazzo 5" (Дворцовая ул., 5) — там есть отдельная зона для ребенка.

Где остановиться

С жильем в Новгороде все довольно просто: больших сетевых отелей почти нет, зато много небольших гостиниц, гостевых домов и апартаментов. Самый удобный вариант — селиться в центре или рядом с кремлем: тогда до всех основных мест можно дойти пешком.

Для тех, кто предпочитает более спокойный формат отдыха, подойдут загородные комплексы — например, в районе Юрьева монастыря или рядом с озером Ильмень. Такие варианты дают больше уединения, но предполагают наличие транспорта. В то же время компактность города позволяет быстро добраться до центра: дорога редко занимает более 15–20 минут.

Среди популярных вариантов в центре — гостиница "София" (ул. Газон, 3А), бутик-отель "Трувор" (ул. Дворцовая, 2/1) и "Амакс отель Россия" (набережная А. Невского, 19/1). Атмосферу исторического проживания предлагают отели в старинных зданиях, такие как "Бианки" (Торговая сторона, ул. Рогатица, 14). Для экономичных поездок подойдут хостелы и доступные отели, включая "Велком ИНН" (Молотковская ул., 4).

Что привезти

Сувениры из Великого Новгорода связаны с традиционными ремеслами региона. Самый узнаваемый вариант — изделия из бересты: шкатулки, корзины, посуда, разные мелочи, сделанные по старым технологиям. Плюс к этому — резное дерево, игрушки ручной работы и льняные вещи.

Из еды обычно берут выпечку, мед или продукты из Старой Руссы, в том числе соль. Проще всего все это найти у кремля и на Сенной площади — там много небольших лавок и мастерских.

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения — с конца весны до начала осени. В этот период температура обычно держится в пределах +20…+25 °C, что удобно для прогулок и посещения открытых площадок. Весна и ранняя осень считаются наиболее комфортными по погоде и числу туристов.