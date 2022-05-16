https://ria.ru/20220516/ucheniya-1788810430.html

Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью

Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью - РИА Новости, 16.05.2022

Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью

На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:51

2022-05-16T14:51

2022-05-16T15:06

владимир путин

одкб

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.Он отметил, что предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. По его словам, соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, практику проведения планируется расширять."На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220515/formirovanie-1788674070.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, одкб, безопасность