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Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью - РИА Новости, 16.05.2022
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Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью
Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью - РИА Новости, 16.05.2022
Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью
На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:51
2022-05-16T15:06
владимир путин
одкб
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.Он отметил, что предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. По его словам, соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, практику проведения планируется расширять."На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сказал Путин.
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владимир путин, одкб, безопасность
14:51 16.05.2022 (обновлено: 15:06 16.05.2022)
 
Путин анонсировал совместные военные учения ОДКБ осенью

Путин заявил о запланированных на осень совместных военных учениях ОДКБ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОДКБ, их количество будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.
Он отметил, что предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, повышением оперативной совместимости воинских контингентов, улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. По его словам, соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, практику проведения планируется расширять.
"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сказал Путин.
Военнослужащие ВС Киргизии на военных учениях ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 16:49
В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование
 
Владимир ПутинОДКББезопасность
 
 
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