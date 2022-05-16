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"Нас завтра может не быть": Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению

"Нас завтра может не быть": Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению - РИА Новости, 16.05.2022

"Нас завтра может не быть": Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без скорейшего сплочения государств-членов ОДКБ "нас завтра может не быть". РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:33

2022-05-16T14:33

2022-05-16T15:16

александр лукашенко

белоруссия

одкб

политика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что без скорейшего сплочения государств-членов ОДКБ "нас завтра может не быть"."Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда", - сказал он, выступая на саммите ОДКБ в понедельник в Москве.По словам Лукашенко, это видно по голосованию в международных организациях. "С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций", - отметил белорусский лидер.Он указал, что на все страны ОДКБ Запад оказывает давление, "жесткое и беспринципное". "Но для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек союзнический связей. В этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адский, как говорят, санкций", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер призвал посмотреть, как "монолитно голосует Европейский союз, насколько у них сильная внутриблоковая дисциплина". "Встает вопрос - кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс? По одиночке нас просто раздавят и разорвут", - сказал президент Белоруссии.В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ. В организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

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Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, одкб, политика