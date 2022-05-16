https://ria.ru/20220516/shulgina-1788855261.html
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе - РИА Новости, 16.05.2022
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе
Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:32
2022-05-16T17:32
2022-05-16T17:32
шоубиз
знаменитости
валерия (алла перфилова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске.Девушка добавила, что строила бизнес сама.Она добавила, что мнение, будто мужчины выбирают себе девушку исключительно по внешнему виду, ошибочно. Шульгина написала, что молодые люди хотят видеть рядом с собой избранницу с интересным жизненным опытом, которым можно поделиться и дать совет.Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.
https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788677655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе
Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе в Благовещенске
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске.
"До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год", – написала Шульгина.
Девушка добавила, что строила бизнес сама.
"Я строила его с нуля. Поездки в Китай, общение с поставщиками, выбор фабрик и создание авторских лекал и моделей одежды, поиск места для шоурума… <…> В шоуруме я находилась почти круглые сутки. Была одновременно основателем, продавцом-консультантом, мерчандайзером, дизайнером одежды и даже интерьера", – заключила Лиана.
Она добавила, что мнение, будто мужчины выбирают себе девушку исключительно по внешнему виду, ошибочно. Шульгина написала, что молодые люди хотят видеть рядом с собой избранницу с интересным жизненным опытом, которым можно поделиться и дать совет.
Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил
сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.