https://ria.ru/20220516/shulgina-1788855261.html

Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе

Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе - РИА Новости, 16.05.2022

Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе

Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T17:32

2022-05-16T17:32

2022-05-16T17:32

шоубиз

знаменитости

валерия (алла перфилова)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске.Девушка добавила, что строила бизнес сама.Она добавила, что мнение, будто мужчины выбирают себе девушку исключительно по внешнему виду, ошибочно. Шульгина написала, что молодые люди хотят видеть рядом с собой избранницу с интересным жизненным опытом, которым можно поделиться и дать совет.Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.

https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788677655.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес