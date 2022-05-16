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Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе - РИА Новости, 16.05.2022
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Шоубиз
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Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе - РИА Новости, 16.05.2022
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе
Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T17:32
2022-05-16T17:32
шоубиз
знаменитости
валерия (алла перфилова)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске.Девушка добавила, что строила бизнес сама.Она добавила, что мнение, будто мужчины выбирают себе девушку исключительно по внешнему виду, ошибочно. Шульгина написала, что молодые люди хотят видеть рядом с собой избранницу с интересным жизненным опытом, которым можно поделиться и дать совет.Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.
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знаменитости, валерия (алла перфилова), шоу-бизнес
17:32 16.05.2022
 
Невестка Валерии рассказала о многомиллионном бизнесе

Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе в Благовещенске

© Фото : @lianashulginaaЛиана Шульгина
Лиана Шульгина - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Фото : @lianashulginaa
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Невестка Валерии Лиана Шульгина рассказала о многомиллионном бизнесе. По словам девушки, у нее был шоурум в Благовещенске.

"До нашего знакомства с Арсением я жила и вела бизнес в Благовещенске. У меня был один из самых популярных шоурумов в городе с оборотом около 40 миллионов рублей в год", – написала Шульгина.

Девушка добавила, что строила бизнес сама.

"Я строила его с нуля. Поездки в Китай, общение с поставщиками, выбор фабрик и создание авторских лекал и моделей одежды, поиск места для шоурума… <…> В шоуруме я находилась почти круглые сутки. Была одновременно основателем, продавцом-консультантом, мерчандайзером, дизайнером одежды и даже интерьера", – заключила Лиана.

Она добавила, что мнение, будто мужчины выбирают себе девушку исключительно по внешнему виду, ошибочно. Шульгина написала, что молодые люди хотят видеть рядом с собой избранницу с интересным жизненным опытом, которым можно поделиться и дать совет.
Валерия стала бабушкой 1 января 2021 года. Внучку Селин ей подарил сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.
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