https://ria.ru/20220516/selkhozkolledzhi-1788800869.html

Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей

Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей - РИА Новости, 16.05.2022

Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать механизмы поддержки колледжей, где готовят специалистов для сельскохозяйственной сферы, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:20

2022-05-16T14:20

2022-05-16T14:20

амурская область

амурская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать механизмы поддержки колледжей, где готовят специалистов для сельскохозяйственной сферы, сообщает правительство региона.Как уточняют власти, Орлов посетил второе отделение Амурского казачьего колледжа в селе Тамбовка, здесь готовят специалистов по трем основным программам: "Мастер сельскохозяйственного производства", "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Мастер животноводства", а также по двум адаптированным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего в колледже 209 студентов.В 2023 году здесь планируют открыть три новые мастерские по нацпроекту "Образование". В отделении колледжа в Тамбовке будет мастерская по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. По итогам визита в колледж Орлов поручил профильным министерствам организовать работу по закреплению крупных и надёжных сельхозпредприятий за аграрными колледжами."Минсельхозу совместно с министерством образования и науки необходимо за каждым профильным колледжем закрепить курирующие сельхозпредприятие. Также необходимо проработать вопрос, чтобы меры поддержки, которые работают в области для аграриев, распространялись и на колледжи, которые ведут сельскохозяйственную деятельность", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что дополнительно нужно продумать механизмы по строительству овощехранилищ в тех учреждениях, где активно занимаются овощеводством.

https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

https://ria.ru/20220511/dorogi-1787893239.html

амурская область

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

амурская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, василий орлов (губернатор)