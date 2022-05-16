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Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей - РИА Новости, 16.05.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220516/selkhozkolledzhi-1788800869.html
Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей
Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей - РИА Новости, 16.05.2022
Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать механизмы поддержки колледжей, где готовят специалистов для сельскохозяйственной сферы, сообщает... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:20
2022-05-16T14:20
амурская область
амурская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать механизмы поддержки колледжей, где готовят специалистов для сельскохозяйственной сферы, сообщает правительство региона.Как уточняют власти, Орлов посетил второе отделение Амурского казачьего колледжа в селе Тамбовка, здесь готовят специалистов по трем основным программам: "Мастер сельскохозяйственного производства", "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Мастер животноводства", а также по двум адаптированным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего в колледже 209 студентов.В 2023 году здесь планируют открыть три новые мастерские по нацпроекту "Образование". В отделении колледжа в Тамбовке будет мастерская по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. По итогам визита в колледж Орлов поручил профильным министерствам организовать работу по закреплению крупных и надёжных сельхозпредприятий за аграрными колледжами."Минсельхозу совместно с министерством образования и науки необходимо за каждым профильным колледжем закрепить курирующие сельхозпредприятие. Также необходимо проработать вопрос, чтобы меры поддержки, которые работают в области для аграриев, распространялись и на колледжи, которые ведут сельскохозяйственную деятельность", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что дополнительно нужно продумать механизмы по строительству овощехранилищ в тех учреждениях, где активно занимаются овощеводством.
https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html
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амурская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, василий орлов (губернатор)
14:20 16.05.2022
 
Глава Приамурья поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей

Глава Амурской области Орлов поручил проработать механизмы поддержки сельхозколледжей

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил проработать механизмы поддержки колледжей, где готовят специалистов для сельскохозяйственной сферы, сообщает правительство региона.
Как уточняют власти, Орлов посетил второе отделение Амурского казачьего колледжа в селе Тамбовка, здесь готовят специалистов по трем основным программам: "Мастер сельскохозяйственного производства", "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "Мастер животноводства", а также по двум адаптированным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего в колледже 209 студентов.
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В 2023 году здесь планируют открыть три новые мастерские по нацпроекту "Образование". В отделении колледжа в Тамбовке будет мастерская по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. По итогам визита в колледж Орлов поручил профильным министерствам организовать работу по закреплению крупных и надёжных сельхозпредприятий за аграрными колледжами.
"Минсельхозу совместно с министерством образования и науки необходимо за каждым профильным колледжем закрепить курирующие сельхозпредприятие. Также необходимо проработать вопрос, чтобы меры поддержки, которые работают в области для аграриев, распространялись и на колледжи, которые ведут сельскохозяйственную деятельность", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор добавил, что дополнительно нужно продумать механизмы по строительству овощехранилищ в тех учреждениях, где активно занимаются овощеводством.
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Амурская областьАмурская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ОбществоВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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