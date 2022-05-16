https://ria.ru/20220516/regiony-1788712551.html

Названы регионы — лидеры в рейтинге социально-экономического положения

Названы регионы — лидеры в рейтинге социально-экономического положения - РИА Новости, 16.05.2022

Названы регионы — лидеры в рейтинге социально-экономического положения

Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра по итогам 2021 года вновь оказались в первой пятерке рейтинга... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T00:09

2022-05-16T00:09

2022-05-16T07:32

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра по итогам 2021 года вновь оказались в первой пятерке рейтинга социально-экономического положения регионов России, почти не поменялась и пятерка аутсайдеров, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.Агентство подготовило двенадцатый рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации. Исследование построено на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2021 год, среди которых — объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие. Это позволило рассчитать рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов, и построить интегральный рейтинг.Ситуация улучшиласьРезультаты исследования показывают, что социально-экономическая ситуация в прошлом году улучшилась, что выразилось в росте значения интегрального рейтинга в большинстве субъектов Федерации. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, увеличилось с 20 по итогам 2020 года до 26 по итогам 2021-го, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 16 до 9.По итогам 2021 года интегральный рейтинг вырос у 81 региона, причем у многих — довольно существенно. Более чем на пять баллов его значение увеличилось по сравнению с предыдущим годом у 36 регионов, из которых у пяти интегральный рейтинг вырос более чем на девять баллов. Снизился показатель только у четырех субъектов Федерации, причем незначительно. В то же время усилилась разница в социально-экономическом развитии между лидерами и аутсайдерами рейтинга.По сравнению с предыдущим годом состав первой и последней групп рейтинга почти не изменился. Как и раньше, верхние строчки преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также территории сырьевой направленности, а последние позиции – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.Вновь на верхних строчкахЛидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Республики Татарстан, Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа – интегральный рейтинг по итогам 2021 года выше отметки 75. Эти регионы стабильно возглавляют рейтинг и на протяжении нескольких лет входят в первую пятерку. Кроме них в первую десятку также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский, Красноярский края и Ленинградская область. По сравнению с 2020 годом состав первой десятки не изменился.Лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности и в среднесрочной перспективе сохранят свои позиции или изменят их очень незначительно. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП России.Незавидная стабильностьСостав аутсайдеров также продемонстрировал стабильность. В последнюю десятку рейтинга входят Псковская область, Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Алтай, Тыва, Еврейская автономная область и Калмыкия. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки изменился всего на один регион – Хакасию в ней заменила Псковская область, которая опустилась с 75-го на 76-е место. При этом рейтинговый балл региона по сравнению с предыдущим годом вырос, а ухудшение позиций обусловлено опережающими темпами роста у других регионов.Лидеры роста и паденияВ середине рейтинга позиции большинства регионов также не претерпели существенных изменений. Более чем на пять мест изменились позиции только у 13 регионов, среди которых у пяти позиции повысились и у восьми снизились.Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Кемеровская область (+17 мест), Новгородская область (+10 мест) и Карелия (+10 мест). В данных субъектах РФ интегральный рейтинг повысился более чем на 7 баллов.Наиболее существенно – на девять мест – снизились позиции у Мурманской области и Дагестана. Еще восемь регионов в рейтинге опустились на шесть и семь мест. Однако у всех этих регионов значение рейтингового балла повысилось, а положение в таблице ухудшилось из-за более активного развития других субъектов Федерации. Рейтинговый балл снизился у Северной Осетии – Алании (на 0,45), Чукотского автономного округа (на 0.83), Ингушетии (на 1,12) и Калмыкии (4,02).*Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20220516/ekonomika-1788413061.html

https://ria.ru/20220513/raskhody-1788279530.html

https://ria.ru/20220511/zarplata-1787811958.html

https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html

https://ria.ru/20220309/regiony-1777230051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, общество