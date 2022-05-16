https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788832459.html

Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность

Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность - РИА Новости, 16.05.2022

Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность

Рахмон назвал

2022-05-16T15:55

2022-05-16T15:55

2022-05-16T15:55

таджикистан

афганистан

казахстан

одкб

талибан

оон

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Сегодня перед ОДКБ стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на юбилейном саммите сессии Организации в Москве."Сегодня перед нами стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности с учетом нынешних вызовов", - сказал он.По его словам, вызовы видны на примере Афганистана, где сентябре 2021 года власть перешла к движению "Талибан"* . Президент отметил, что к нынешней ситуации там привели негативные тенденции, копившиеся в течении последних 40 лет."Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев на южных рубежах Организации", - отметил он.Рахмон отметил успешную миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане в начале этого года и то, что укреплению доверия в Организации уделяется внимание на практике."Большое внимание уделяется полевым и практическим учениям, снабжению новым и современным вооружением, что поддерживает боеготовность в решении совместных задач", - добавил глава Таджикистана.* Организация находится под санкциями ООН за терроризм

https://ria.ru/20220516/odkb-1788826627.html

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афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, афганистан, казахстан, одкб, талибан, оон, эмомали рахмон