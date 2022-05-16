Рейтинг@Mail.ru
Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность - РИА Новости, 16.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220516/rakhmon-1788832459.html
Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность
Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность - РИА Новости, 16.05.2022
Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность
Рахмон назвал
2022-05-16T15:55
2022-05-16T15:55
таджикистан
афганистан
казахстан
одкб
талибан
оон
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_0:143:3114:1895_1920x0_80_0_0_81a3bb6c6fc2ae80ba6162613406acce.jpg
ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Сегодня перед ОДКБ стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на юбилейном саммите сессии Организации в Москве."Сегодня перед нами стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности с учетом нынешних вызовов", - сказал он.По его словам, вызовы видны на примере Афганистана, где сентябре 2021 года власть перешла к движению "Талибан"* . Президент отметил, что к нынешней ситуации там привели негативные тенденции, копившиеся в течении последних 40 лет."Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев на южных рубежах Организации", - отметил он.Рахмон отметил успешную миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане в начале этого года и то, что укреплению доверия в Организации уделяется внимание на практике."Большое внимание уделяется полевым и практическим учениям, снабжению новым и современным вооружением, что поддерживает боеготовность в решении совместных задач", - добавил глава Таджикистана.* Организация находится под санкциями ООН за терроризм
https://ria.ru/20220516/odkb-1788826627.html
https://ria.ru/20220516/odkb-1788825626.html
таджикистан
афганистан
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271738_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_f12a3cb694dd46392f534b10318115ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, афганистан, казахстан, одкб, талибан, оон, эмомали рахмон
15:55 16.05.2022
 
Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность

Рахмон: перед ОДКБ стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Читать ria.ru в
Рахмон назвал
ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Сегодня перед ОДКБ стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на юбилейном саммите сессии Организации в Москве.
"Сегодня перед нами стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности с учетом нынешних вызовов", - сказал он.
По его словам, вызовы видны на примере Афганистана, где сентябре 2021 года власть перешла к движению "Талибан"* . Президент отметил, что к нынешней ситуации там привели негативные тенденции, копившиеся в течении последних 40 лет.
"Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев на южных рубежах Организации", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:41
В ОДКБ выразили озабоченность тенденцией к силовому вмешательству
Рахмон отметил успешную миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане в начале этого года и то, что укреплению доверия в Организации уделяется внимание на практике.
"Большое внимание уделяется полевым и практическим учениям, снабжению новым и современным вооружением, что поддерживает боеготовность в решении совместных задач", - добавил глава Таджикистана.
* Организация находится под санкциями ООН за терроризм
Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
15:36
Лидеры стран ОДКБ готовы обеспечить безопасность рубежей организации
 
ТаджикистанАфганистанКазахстанОДКБТалибанООНЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала