Рахмон призвал ОДКБ укреплять коллективную безопасность
Рахмон: перед ОДКБ стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
© Пресс-служба МИД РФ
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Рахмон назвал
ДУШАНБЕ, 16 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Сегодня перед ОДКБ стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на юбилейном саммите сессии Организации в Москве.
"Сегодня перед нами стоят важные задачи по укреплению коллективной безопасности с учетом нынешних вызовов", - сказал он.
По его словам, вызовы видны на примере Афганистана, где сентябре 2021 года власть перешла к движению "Талибан"* . Президент отметил, что к нынешней ситуации там привели негативные тенденции, копившиеся в течении последних 40 лет.
"Мы должны быть готовы к развитию различных сценариев на южных рубежах Организации", - отметил он.
Рахмон отметил успешную миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане в начале этого года и то, что укреплению доверия в Организации уделяется внимание на практике.
"Большое внимание уделяется полевым и практическим учениям, снабжению новым и современным вооружением, что поддерживает боеготовность в решении совместных задач", - добавил глава Таджикистана.
* Организация находится под санкциями ООН за терроризм