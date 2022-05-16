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Технические профессии: какие бывают, виды и описание
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Плюсы и минусы технических профессий: где получить образование
Технические профессии: какие бывают, виды и описание
Плюсы и минусы технических профессий: где получить образование
Постоянно растущий спрос на сотрудников технического профиля заставляет будущих студентов задуматься о выборе профессии в этом направлении. О том, какие... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T13:27
2022-05-16T13:38
россия
общество
работа
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянно растущий спрос на сотрудников технического профиля заставляет будущих студентов задуматься о выборе профессии в этом направлении. О том, какие специальности относятся к техническим, их плюсы и минусы, как выбрать учебное заведение, где можно получить соответствующее образование - в материале РИА Новости.Технические профессииРазработка, обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования - основные направления работы людей, имеющих отношение к техническим профессиям.В связи с активным внедрением в жизнь гаджетов, искусственного интеллекта и роботизации технические профессии становятся все более востребованными на рынке труда.ВидыТехнические специалисты работают в таких сферах как ИТ-бизнес, металлургия, машиностроение, автомобилестроение, оборонная и космическая отрасли, энергетика и другие направления. Сюда относятся и отрасли, не связанные с производством. Например, банки, диджитал, здравоохранение, автоматизация бытовых услуг.К техническим специальностям можно отнести следующие: электрик, инженер, технолог, программист, слесарь, механик, теплоэнергетик и другие.Плюсы и минусыСреди плюсов технических профессий:Минусы:Кому подойдут технические профессииОсвоить техническое направление помогут следующие качества и навыки:Выбор вузаДля технического специалиста важно получить профильное образование или близкое к выбранному направлению.Считается, что среди программистов достаточно талантливых самоучек. Однако даже в этом случае у соискателя должно быть базовое техническое образование. Специалисты с высшим образованием имеют больше шансов на карьерный рост и могут претендовать на более высокооплачиваемые вакансии.Общую информацию об учебных заведениях с техническими специальностями можно получить на их официальных сайтах, а также в дни открытых дверей, которые проводятся ежегодно.При выборе вуза стоит обратить внимание на его рейтинг и направления. Помочь с выбором могут независимые социальные порталы (например, “Поступи Онлайн” или портал Министерства образования РФ - “Поступай правильно”), которые проводят исследования и оценивают российские вузы по нескольким направлениям:Согласно данным рейтинга RUR, в список лучших технических вузов России входят:Самые востребованные технические профессииСейчас на рынке труда наблюдается дефицит технических кадров, т.к. прогресс и роботизация идут быстрее, чем подготовка специалистов нужного профиля. Однако востребованность зависит не столько от самой профессии, сколько от отрасли и направления в работе.Техника сопровождает сейчас практически все сферы жизни и с каждым днем становится все более сложной. Поэтому для ее эксплуатации, обслуживания и ремонта требуются такие специалисты как:Для освоения технической специальности можно закончить как высшее учебное заведение, так и получить среднее профессиональное образование. Поэтому условно технические направления можно разделить по типу образования.Без высшего образованияПосле 9 класса можно поступить в колледж или техникум и освоить следующие технические профессии:Полученный диплом дает возможность работать в строительной сфере, сервисе, на производствах.С высшим образованиемОкончание вуза дает возможность получить более высокую квалификацию и далее более престижную должность в выбранном направлении. Устроиться на работу проектировщиком, инженером, программистом, энергетиком получится только с дипломом о высшем образовании.Какие профессии лучше подходятТехнические профессии в равной степени доступны как мужчинам, так и женщинам в различных сферах. Так, например, работа программистом не зависит от пола, а только от знаний, навыков и умений.МужчинамЗачастую к мужским техническим профессиям относят специальности, связанные не только с аналитическим мышлением, но и с физическим трудом или риском для жизни (например, инженер высоковольтных сетей, инженер-строитель, автомеханик, монтажник и другие).ЖенщинамТак как ручной труд отходит в сторону, технические профессии становятся востребованными и у женщин. Так среди инженеров, проектировщиков становится все больше девушек.Наиболее подходящие для женщин технические специальности:Перспективы обладателей технических профессийСпрос на представителей технических специальностей будет только расти с каждым годом. Глобальная автоматизация предприятий, которые задают рост экономике страны, увеличивается, что делает таких специалистов более востребованными.Уровень экономического роста государства напрямую связан с уровнем подготовки технических специалистов, поэтому развитие технического образования является приоритетом многих стран. Это связано с конкурентоспособностью и политическим рейтингом.Мнение экспертовСогласно проведенному рейтингу HH.ru в 2021 году в пятерку самых популярных компаний среди соискателей вошли лидеры рынка по развитию в энергетике, добыче сырья, банки и ИТ компании. В такие компании, как “Газпром нефть”, Сбербанк, РОСАТОМ и другие, требуются специалисты с высоким уровнем технических знаний и подготовки. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 30% выпускников 11 класса выбирают рабочие профессии. Она отметила, что после 9 класса около 60% выбирают среднее профессиональное образование. "После 11 класса порядка 30% тоже выбирают рабочие профессии", — сказала Голикова на встрече с участниками национальной сборной WorldSkills Russia.Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Для участия в проекте будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение доступно жителям всех регионов России.
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россия, общество, работа
13:27 16.05.2022 (обновлено: 13:38 16.05.2022)
 

Плюсы и минусы технических профессий: где получить образование

© Fotolia / shefkateРабота над чертежом. Технические профессии
Работа над чертежом. Технические профессии - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Fotolia / shefkate
Работа над чертежом. Технические профессии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянно растущий спрос на сотрудников технического профиля заставляет будущих студентов задуматься о выборе профессии в этом направлении. О том, какие специальности относятся к техническим, их плюсы и минусы, как выбрать учебное заведение, где можно получить соответствующее образование - в материале РИА Новости.

Технические профессии

Разработка, обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования - основные направления работы людей, имеющих отношение к техническим профессиям.
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В связи с активным внедрением в жизнь гаджетов, искусственного интеллекта и роботизации технические профессии становятся все более востребованными на рынке труда.

Виды

Технические специалисты работают в таких сферах как ИТ-бизнес, металлургия, машиностроение, автомобилестроение, оборонная и космическая отрасли, энергетика и другие направления. Сюда относятся и отрасли, не связанные с производством. Например, банки, диджитал, здравоохранение, автоматизация бытовых услуг.
К техническим специальностям можно отнести следующие: электрик, инженер, технолог, программист, слесарь, механик, теплоэнергетик и другие.
© Fotolia / kichigin19Инженер за работой
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© Fotolia / kichigin19
Инженер за работой

Плюсы и минусы

Среди плюсов технических профессий:
  • Востребованность кадров. Активно развивающаяся автоматизация производств и организаций провоцирует повышенный спрос на технических специалистов. Поскольку для вхождения в профессию необходим большой объем знаний и навыков, которые быстро получить невозможно, компании и производства готовы платить за время, потраченное на обучение.
  • Достойный уровень заработной платы.
  • Многочисленные направления деятельности. Согласно перечню Министерства образования рабочих профессий насчитывается несколько сотен. Вузы и техникумы предлагают программы как для обычных рабочих, так и для специалистов.
  • Карьерные перспективы. Технические работники могут дорасти до ведущих специалистов и начальников отделов в компаниях, главных инженеров на производствах.
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Минусы:
  • Опасные условия труда и вредность производственных процессов. У сотрудников технических специальностей увеличивается риск получения травм на работе и ухудшения здоровья. Деятельность может быть связана с повышенным уровнем шума, чрезмерной нагрузкой на глаза или дыхательную систему.
  • Вахтовая и внеурочная работа. Нередки для представителей технических профессий переработки и ночные смены. Некоторые производства находятся вдали от крупных городов и населенных пунктов, поэтому часто специалисты работают вахтовым методом.
© РИА Новости / Павел ЛисицынТокарь за токарным станком
Токарь за токарным станком - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Токарь за токарным станком

Кому подойдут технические профессии

Освоить техническое направление помогут следующие качества и навыки:
  • Развитые математические способности. Они помогут быстро анализировать поставленные задачи и оперативно их решать.
  • Внимательность к деталям. Одна небольшая допущенная ошибка может стать причиной аварии и остановки целого производства. Это может принести не только убытки компании, но и навредить другим сотрудникам.
  • Персональная ответственность за свою работу. Технический специалист обязан не только досконально знать сферу своей деятельности, но и быстро принимать ответственные решения в сложных ситуациях.
  • Профессиональное образование дает комплексные знания в выбранной профессии. Специалисты, получившие техническое образование, востребованы на рынке труда.
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Выбор вуза

Для технического специалиста важно получить профильное образование или близкое к выбранному направлению.
Считается, что среди программистов достаточно талантливых самоучек. Однако даже в этом случае у соискателя должно быть базовое техническое образование. Специалисты с высшим образованием имеют больше шансов на карьерный рост и могут претендовать на более высокооплачиваемые вакансии.
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Общую информацию об учебных заведениях с техническими специальностями можно получить на их официальных сайтах, а также в дни открытых дверей, которые проводятся ежегодно.
При выборе вуза стоит обратить внимание на его рейтинг и направления. Помочь с выбором могут независимые социальные порталы (например, “Поступи Онлайн” или портал Министерства образования РФ - “Поступай правильно”), которые проводят исследования и оценивают российские вузы по нескольким направлениям:
  • Трудоустройство и зарплатные предложения для выпускников.
  • Количество интеллектуальных наработок и объем научных исследований в выбранной области.
  • Проходной балл и социальные льготы для выпускников.
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Согласно данным рейтинга RUR, в список лучших технических вузов России входят:

Самые востребованные технические профессии

Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит технических кадров, т.к. прогресс и роботизация идут быстрее, чем подготовка специалистов нужного профиля. Однако востребованность зависит не столько от самой профессии, сколько от отрасли и направления в работе.
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Техника сопровождает сейчас практически все сферы жизни и с каждым днем становится все более сложной. Поэтому для ее эксплуатации, обслуживания и ремонта требуются такие специалисты как:
  • Программисты.
  • Инженеры.
  • Проектировщики.
  • Монтажники.
  • Слесари.
  • Электрики.
Для освоения технической специальности можно закончить как высшее учебное заведение, так и получить среднее профессиональное образование. Поэтому условно технические направления можно разделить по типу образования.
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Без высшего образования

После 9 класса можно поступить в колледж или техникум и освоить следующие технические профессии:
  • автоэлектрик или автослесарь;
  • машинист;
  • наладчик;
  • слесарь;
  • токарь;
  • электрик и другие
Полученный диплом дает возможность работать в строительной сфере, сервисе, на производствах.
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С высшим образованием

Окончание вуза дает возможность получить более высокую квалификацию и далее более престижную должность в выбранном направлении. Устроиться на работу проектировщиком, инженером, программистом, энергетиком получится только с дипломом о высшем образовании.

Какие профессии лучше подходят

Технические профессии в равной степени доступны как мужчинам, так и женщинам в различных сферах. Так, например, работа программистом не зависит от пола, а только от знаний, навыков и умений.
Маргарита Сапунова
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Мужчинам

Зачастую к мужским техническим профессиям относят специальности, связанные не только с аналитическим мышлением, но и с физическим трудом или риском для жизни (например, инженер высоковольтных сетей, инженер-строитель, автомеханик, монтажник и другие).
© РИА Новости / Александр КряжевРемонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов

Женщинам

Так как ручной труд отходит в сторону, технические профессии становятся востребованными и у женщин. Так среди инженеров, проектировщиков становится все больше девушек.
Наиболее подходящие для женщин технические специальности:
  • архитектор;
  • программист;
  • технолог;
  • инженер в пищевой или медицинской промышленности.
Востребованные профессии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Перспективы обладателей технических профессий

Спрос на представителей технических специальностей будет только расти с каждым годом. Глобальная автоматизация предприятий, которые задают рост экономике страны, увеличивается, что делает таких специалистов более востребованными.
Уровень экономического роста государства напрямую связан с уровнем подготовки технических специалистов, поэтому развитие технического образования является приоритетом многих стран. Это связано с конкурентоспособностью и политическим рейтингом.
© РИА Новости / Константин ЧалабовЧертежи деталей на заводе по производству трубопроводной арматуры
Чертежи деталей на заводе по производству трубопроводной арматуры - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Чертежи деталей на заводе по производству трубопроводной арматуры

Мнение экспертов

Согласно проведенному рейтингу HH.ru в 2021 году в пятерку самых популярных компаний среди соискателей вошли лидеры рынка по развитию в энергетике, добыче сырья, банки и ИТ компании. В такие компании, как “Газпром нефть”, Сбербанк, РОСАТОМ и другие, требуются специалисты с высоким уровнем технических знаний и подготовки. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 30% выпускников 11 класса выбирают рабочие профессии. Она отметила, что после 9 класса около 60% выбирают среднее профессиональное образование. "После 11 класса порядка 30% тоже выбирают рабочие профессии", — сказала Голикова на встрече с участниками национальной сборной WorldSkills Russia.
Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Для участия в проекте будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение доступно жителям всех регионов России.
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