https://ria.ru/20220516/professii-1788784125.html

Плюсы и минусы технических профессий: где получить образование

Технические профессии: какие бывают, виды и описание

Плюсы и минусы технических профессий: где получить образование

Постоянно растущий спрос на сотрудников технического профиля заставляет будущих студентов задуматься о выборе профессии в этом направлении. О том, какие... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T13:27

2022-05-16T13:27

2022-05-16T13:38

россия

общество

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92048/69/920486994_0:114:2184:1343_1920x0_80_0_0_18422aabeeac8912b463164dd9469588.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянно растущий спрос на сотрудников технического профиля заставляет будущих студентов задуматься о выборе профессии в этом направлении. О том, какие специальности относятся к техническим, их плюсы и минусы, как выбрать учебное заведение, где можно получить соответствующее образование - в материале РИА Новости.Технические профессииРазработка, обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования - основные направления работы людей, имеющих отношение к техническим профессиям.В связи с активным внедрением в жизнь гаджетов, искусственного интеллекта и роботизации технические профессии становятся все более востребованными на рынке труда.ВидыТехнические специалисты работают в таких сферах как ИТ-бизнес, металлургия, машиностроение, автомобилестроение, оборонная и космическая отрасли, энергетика и другие направления. Сюда относятся и отрасли, не связанные с производством. Например, банки, диджитал, здравоохранение, автоматизация бытовых услуг.К техническим специальностям можно отнести следующие: электрик, инженер, технолог, программист, слесарь, механик, теплоэнергетик и другие.Плюсы и минусыСреди плюсов технических профессий:Минусы:Кому подойдут технические профессииОсвоить техническое направление помогут следующие качества и навыки:Выбор вузаДля технического специалиста важно получить профильное образование или близкое к выбранному направлению.Считается, что среди программистов достаточно талантливых самоучек. Однако даже в этом случае у соискателя должно быть базовое техническое образование. Специалисты с высшим образованием имеют больше шансов на карьерный рост и могут претендовать на более высокооплачиваемые вакансии.Общую информацию об учебных заведениях с техническими специальностями можно получить на их официальных сайтах, а также в дни открытых дверей, которые проводятся ежегодно.При выборе вуза стоит обратить внимание на его рейтинг и направления. Помочь с выбором могут независимые социальные порталы (например, “Поступи Онлайн” или портал Министерства образования РФ - “Поступай правильно”), которые проводят исследования и оценивают российские вузы по нескольким направлениям:Согласно данным рейтинга RUR, в список лучших технических вузов России входят:Самые востребованные технические профессииСейчас на рынке труда наблюдается дефицит технических кадров, т.к. прогресс и роботизация идут быстрее, чем подготовка специалистов нужного профиля. Однако востребованность зависит не столько от самой профессии, сколько от отрасли и направления в работе.Техника сопровождает сейчас практически все сферы жизни и с каждым днем становится все более сложной. Поэтому для ее эксплуатации, обслуживания и ремонта требуются такие специалисты как:Для освоения технической специальности можно закончить как высшее учебное заведение, так и получить среднее профессиональное образование. Поэтому условно технические направления можно разделить по типу образования.Без высшего образованияПосле 9 класса можно поступить в колледж или техникум и освоить следующие технические профессии:Полученный диплом дает возможность работать в строительной сфере, сервисе, на производствах.С высшим образованиемОкончание вуза дает возможность получить более высокую квалификацию и далее более престижную должность в выбранном направлении. Устроиться на работу проектировщиком, инженером, программистом, энергетиком получится только с дипломом о высшем образовании.Какие профессии лучше подходятТехнические профессии в равной степени доступны как мужчинам, так и женщинам в различных сферах. Так, например, работа программистом не зависит от пола, а только от знаний, навыков и умений.МужчинамЗачастую к мужским техническим профессиям относят специальности, связанные не только с аналитическим мышлением, но и с физическим трудом или риском для жизни (например, инженер высоковольтных сетей, инженер-строитель, автомеханик, монтажник и другие).ЖенщинамТак как ручной труд отходит в сторону, технические профессии становятся востребованными и у женщин. Так среди инженеров, проектировщиков становится все больше девушек.Наиболее подходящие для женщин технические специальности:Перспективы обладателей технических профессийСпрос на представителей технических специальностей будет только расти с каждым годом. Глобальная автоматизация предприятий, которые задают рост экономике страны, увеличивается, что делает таких специалистов более востребованными.Уровень экономического роста государства напрямую связан с уровнем подготовки технических специалистов, поэтому развитие технического образования является приоритетом многих стран. Это связано с конкурентоспособностью и политическим рейтингом.Мнение экспертовСогласно проведенному рейтингу HH.ru в 2021 году в пятерку самых популярных компаний среди соискателей вошли лидеры рынка по развитию в энергетике, добыче сырья, банки и ИТ компании. В такие компании, как “Газпром нефть”, Сбербанк, РОСАТОМ и другие, требуются специалисты с высоким уровнем технических знаний и подготовки. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что порядка 30% выпускников 11 класса выбирают рабочие профессии. Она отметила, что после 9 класса около 60% выбирают среднее профессиональное образование. "После 11 класса порядка 30% тоже выбирают рабочие профессии", — сказала Голикова на встрече с участниками национальной сборной WorldSkills Russia.Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Для участия в проекте будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение доступно жителям всех регионов России.

https://ria.ru/20220419/radioelektronika-1784224535.html

https://ria.ru/20220516/smenaraboty-1788754981.html

https://ria.ru/20220406/professiya-1781999723.html

https://ria.ru/20220512/professii-1788131621.html

https://ria.ru/20220404/bolezn-1781636873.html

https://na.ria.ru/20220314/spo-1777989971.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/fotograf-1767137858.html

https://ria.ru/20220310/professiya-1777458051.html

https://ria.ru/20220308/aviatsiya-1776686415.html

https://ria.ru/20220304/professii-1776484918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/1772872698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, общество, работа