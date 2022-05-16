13:27 16.05.2022 (обновлено: 13:38 16.05.2022)
Плюсы и минусы технических профессий: где получить образование
Работа над чертежом. Технические профессии
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Постоянно растущий спрос на сотрудников технического профиля заставляет будущих студентов задуматься о выборе профессии в этом направлении. О том, какие специальности относятся к техническим, их плюсы и минусы, как выбрать учебное заведение, где можно получить соответствующее образование - в материале РИА Новости.
Технические профессии
Разработка, обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования - основные направления работы людей, имеющих отношение к техническим профессиям.
В связи с активным внедрением в жизнь гаджетов, искусственного интеллекта и роботизации технические профессии становятся все более востребованными на рынке труда.
Виды
Технические специалисты работают в таких сферах как ИТ-бизнес, металлургия, машиностроение, автомобилестроение, оборонная и космическая отрасли, энергетика и другие направления. Сюда относятся и отрасли, не связанные с производством. Например, банки, диджитал, здравоохранение, автоматизация бытовых услуг.
К техническим специальностям можно отнести следующие: электрик, инженер, технолог, программист, слесарь, механик, теплоэнергетик и другие.
Плюсы и минусы
Среди плюсов технических профессий:
- —Востребованность кадров. Активно развивающаяся автоматизация производств и организаций провоцирует повышенный спрос на технических специалистов. Поскольку для вхождения в профессию необходим большой объем знаний и навыков, которые быстро получить невозможно, компании и производства готовы платить за время, потраченное на обучение.
- —Достойный уровень заработной платы.
- —Многочисленные направления деятельности. Согласно перечню Министерства образования рабочих профессий насчитывается несколько сотен. Вузы и техникумы предлагают программы как для обычных рабочих, так и для специалистов.
- —Карьерные перспективы. Технические работники могут дорасти до ведущих специалистов и начальников отделов в компаниях, главных инженеров на производствах.
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Минусы:
- —Опасные условия труда и вредность производственных процессов. У сотрудников технических специальностей увеличивается риск получения травм на работе и ухудшения здоровья. Деятельность может быть связана с повышенным уровнем шума, чрезмерной нагрузкой на глаза или дыхательную систему.
- —Вахтовая и внеурочная работа. Нередки для представителей технических профессий переработки и ночные смены. Некоторые производства находятся вдали от крупных городов и населенных пунктов, поэтому часто специалисты работают вахтовым методом.
Токарь за токарным станком
Кому подойдут технические профессии
Освоить техническое направление помогут следующие качества и навыки:
- —Развитые математические способности. Они помогут быстро анализировать поставленные задачи и оперативно их решать.
- —Внимательность к деталям. Одна небольшая допущенная ошибка может стать причиной аварии и остановки целого производства. Это может принести не только убытки компании, но и навредить другим сотрудникам.
- —Персональная ответственность за свою работу. Технический специалист обязан не только досконально знать сферу своей деятельности, но и быстро принимать ответственные решения в сложных ситуациях.
- —Профессиональное образование дает комплексные знания в выбранной профессии. Специалисты, получившие техническое образование, востребованы на рынке труда.
Выбор вуза
Для технического специалиста важно получить профильное образование или близкое к выбранному направлению.
Считается, что среди программистов достаточно талантливых самоучек. Однако даже в этом случае у соискателя должно быть базовое техническое образование. Специалисты с высшим образованием имеют больше шансов на карьерный рост и могут претендовать на более высокооплачиваемые вакансии.
Общую информацию об учебных заведениях с техническими специальностями можно получить на их официальных сайтах, а также в дни открытых дверей, которые проводятся ежегодно.
При выборе вуза стоит обратить внимание на его рейтинг и направления. Помочь с выбором могут независимые социальные порталы (например, “Поступи Онлайн” или портал Министерства образования РФ - “Поступай правильно”), которые проводят исследования и оценивают российские вузы по нескольким направлениям:
- —Трудоустройство и зарплатные предложения для выпускников.
- —Количество интеллектуальных наработок и объем научных исследований в выбранной области.
- —Проходной балл и социальные льготы для выпускников.
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Согласно данным рейтинга RUR, в список лучших технических вузов России входят:
- —Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ;
- —Московский физико-технический институт;
- —Национальный университет науки и технологий МИСиС.
Самые востребованные технические профессии
Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит технических кадров, т.к. прогресс и роботизация идут быстрее, чем подготовка специалистов нужного профиля. Однако востребованность зависит не столько от самой профессии, сколько от отрасли и направления в работе.
Техника сопровождает сейчас практически все сферы жизни и с каждым днем становится все более сложной. Поэтому для ее эксплуатации, обслуживания и ремонта требуются такие специалисты как:
- —Программисты.
- —Инженеры.
- —Проектировщики.
- —Монтажники.
- —Слесари.
- —Электрики.
Для освоения технической специальности можно закончить как высшее учебное заведение, так и получить среднее профессиональное образование. Поэтому условно технические направления можно разделить по типу образования.
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Без высшего образования
После 9 класса можно поступить в колледж или техникум и освоить следующие технические профессии:
- —автоэлектрик или автослесарь;
- —машинист;
- —наладчик;
- —слесарь;
- —токарь;
- —электрик и другие
Полученный диплом дает возможность работать в строительной сфере, сервисе, на производствах.
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С высшим образованием
Окончание вуза дает возможность получить более высокую квалификацию и далее более престижную должность в выбранном направлении. Устроиться на работу проектировщиком, инженером, программистом, энергетиком получится только с дипломом о высшем образовании.
Какие профессии лучше подходят
Технические профессии в равной степени доступны как мужчинам, так и женщинам в различных сферах. Так, например, работа программистом не зависит от пола, а только от знаний, навыков и умений.
Мужчинам
Зачастую к мужским техническим профессиям относят специальности, связанные не только с аналитическим мышлением, но и с физическим трудом или риском для жизни (например, инженер высоковольтных сетей, инженер-строитель, автомеханик, монтажник и другие).
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов
Женщинам
Так как ручной труд отходит в сторону, технические профессии становятся востребованными и у женщин. Так среди инженеров, проектировщиков становится все больше девушек.
Наиболее подходящие для женщин технические специальности:
- —архитектор;
- —программист;
- —технолог;
- —инженер в пищевой или медицинской промышленности.
Перспективы обладателей технических профессий
Спрос на представителей технических специальностей будет только расти с каждым годом. Глобальная автоматизация предприятий, которые задают рост экономике страны, увеличивается, что делает таких специалистов более востребованными.
Уровень экономического роста государства напрямую связан с уровнем подготовки технических специалистов, поэтому развитие технического образования является приоритетом многих стран. Это связано с конкурентоспособностью и политическим рейтингом.
Чертежи деталей на заводе по производству трубопроводной арматуры
Мнение экспертов
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