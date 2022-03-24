https://ria.ru/20220324/professiya-1779858817.html

Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии

Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии - РИА Новости, 24.03.2022

Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии

Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T14:32

2022-03-24T14:32

2022-03-24T14:42

общество

россия

дмитрий чернышенко

цифровизация

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Для участия в проекте "Цифровые профессии" будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение будет доступно жителям всех регионов России. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель – сразу после определения первых образовательных программ. Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта "Цифровые профессии" смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом году программа рассчитана на обучение 57,5 тысяч человек",- сообщил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. Благодаря этому процесс подачи документов станет удобнее - форма на портале будет частично предзаполнена данными из профиля гражданина, сообщает пресс-служба правительства.

https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777726642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, дмитрий чернышенко, цифровизация, навигатор абитуриента, кем стать