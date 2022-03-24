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Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии - РИА Новости, 24.03.2022
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Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии
Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии - РИА Новости, 24.03.2022
Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии
Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T14:32
2022-03-24T14:42
общество
россия
дмитрий чернышенко
цифровизация
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко."Для участия в проекте "Цифровые профессии" будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение будет доступно жителям всех регионов России. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель – сразу после определения первых образовательных программ. Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта "Цифровые профессии" смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом году программа рассчитана на обучение 57,5 тысяч человек",- сообщил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. Благодаря этому процесс подачи документов станет удобнее - форма на портале будет частично предзаполнена данными из профиля гражданина, сообщает пресс-служба правительства.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, цифровизация, навигатор абитуриента, кем стать
14:32 24.03.2022 (обновлено: 14:42 24.03.2022)
 
Чернышенко: более 57 тысяч человек смогут обучиться цифровой профессии

Чернышенко: 57,5 тысячи человек обучатся цифровой профессии при поддержке государства

© Depositphotos / luminastock Молодые люди работают в офисе
Молодые люди работают в офисе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Depositphotos / luminastock
Молодые люди работают в офисе
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Более 57 тысяч граждан смогут обучиться цифровой профессии при поддержке государства в рамках проекта "Цифровые профессии", сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Для участия в проекте "Цифровые профессии" будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение будет доступно жителям всех регионов России. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель – сразу после определения первых образовательных программ. Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта "Цифровые профессии" смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом году программа рассчитана на обучение 57,5 тысяч человек",- сообщил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. Благодаря этому процесс подачи документов станет удобнее - форма на портале будет частично предзаполнена данными из профиля гражданина, сообщает пресс-служба правительства.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЦифровизацияНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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