https://ria.ru/20220516/odkb-1788809650.html

ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин

ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022

ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин

Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T14:48

2022-05-16T14:48

2022-05-16T15:29

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, за прошедшие десятилетия Организация договора о коллективной безопасности заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет в качестве эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве, надежно защищающей суверенитет и территориальную целостность стран-участниц", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.Организованный в Москве саммит приурочен к 30-летию договора и 20-летию организации.Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, в 2002 году было принято решение о преобразовании ДКБ в международную организацию - ОДКБ. Ее участниками в настоящий момент являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788303637.html

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Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет" Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет" 2022-05-16T14:48 true PT0M40S

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Ольга Маркова

в мире, россия, владимир путин, одкб, москва, армения