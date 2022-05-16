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ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
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ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин
Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:48
2022-05-16T15:29
в мире
россия
владимир путин
одкб
москва
армения
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, за прошедшие десятилетия Организация договора о коллективной безопасности заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет в качестве эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве, надежно защищающей суверенитет и территориальную целостность стран-участниц", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.Организованный в Москве саммит приурочен к 30-летию договора и 20-летию организации.Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, в 2002 году было принято решение о преобразовании ДКБ в международную организацию - ОДКБ. Ее участниками в настоящий момент являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет"
Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет"
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в мире, россия, владимир путин, одкб, москва, армения
14:48 16.05.2022 (обновлено: 15:29 16.05.2022)
 
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин

Президент Путин заявил, что ОДКБ окрепла и приобрела авторитет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин.
"Действительно, за прошедшие десятилетия Организация договора о коллективной безопасности заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет в качестве эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве, надежно защищающей суверенитет и территориальную целостность стран-участниц", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.
Организованный в Москве саммит приурочен к 30-летию договора и 20-летию организации.
Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, в 2002 году было принято решение о преобразовании ДКБ в международную организацию - ОДКБ. Ее участниками в настоящий момент являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Заседание сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
03:34
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
 
В миреРоссияВладимир ПутинОДКБМоскваАрмения
 
 
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