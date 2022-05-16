https://ria.ru/20220516/odkb-1788809650.html
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2022
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин
Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:48
2022-05-16T14:48
2022-05-16T15:29
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности за прошедшие десятилетия окрепла и приобрела авторитет, заявил президент России Владимир Путин."Действительно, за прошедшие десятилетия Организация договора о коллективной безопасности заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет в качестве эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве, надежно защищающей суверенитет и территориальную целостность стран-участниц", - сказал Путин в ходе заседания глав стран ОДКБ.Организованный в Москве саммит приурочен к 30-летию договора и 20-летию организации.Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, в 2002 году было принято решение о преобразовании ДКБ в международную организацию - ОДКБ. Ее участниками в настоящий момент являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788303637.html
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Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет"
Путин: "За прошедшее десятилетие ОДКБ заметно окрепла и приобрела заслуженный авторитет"
2022-05-16T14:48
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, владимир путин, одкб, москва, армения
14:48 16.05.2022 (обновлено: 15:29 16.05.2022)
ОДКБ окрепла и приобрела авторитет, заявил Путин
Президент Путин заявил, что ОДКБ окрепла и приобрела авторитет