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Из Петербурга в Донбасс отправили более 20 тонн медикаментов - РИА Новости, 16.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220516/medikamenty-1788809960.html
Из Петербурга в Донбасс отправили более 20 тонн медикаментов
Из Петербурга в Донбасс отправили более 20 тонн медикаментов - РИА Новости, 16.05.2022
Из Петербурга в Донбасс отправили более 20 тонн медикаментов
Более 20 тонн медикаментов отправили в понедельник из Санкт-Петербурга в Донбасс, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города. РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T14:50
2022-05-16T14:52
донбасс
санкт-петербург
ситуация в днр и лнр
единая россия
справедливая россия
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Более 20 тонн медикаментов отправили в понедельник из Санкт-Петербурга в Донбасс, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города."Более 20 тонн лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения отправили сегодня из Санкт-Петербурга на Донбасс. Очередную партию гуманитарной помощи для жителей и больниц Донецкой и Луганской народных республик собрали фармацевтические компании, меценаты и простые петербуржцы", - говорится в сообщении.Отмечается, что эта партия помощи будет доставлена в Донбасс специальным транспортом по гуманитарному коридору. Через двое суток медикаменты будут переданы жителям и медицинским учреждениям народных республик."Это показывает, что Петербург действительно является городом с "большим сердцем" – горе, которое сейчас постигло две эти республики, тронуло всех наших жителей. Мне очень приятно, что петербуржцы откликнулись на инициативу химико-фармацевтического университета. Ребята из волонтерской организации, которая создана при университете, активно отработали", - сказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, слова которого приводятся в сообщении.Благотворительная акция была организована Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом при поддержке городского парламента. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли представители партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Новые люди", общественной организации "Деловая Россия" и АНО "Команда страны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220516/gumpomosch-1788720527.html
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донбасс, санкт-петербург, ситуация в днр и лнр, единая россия, справедливая россия
14:50 16.05.2022 (обновлено: 14:52 16.05.2022)
 
Из Петербурга в Донбасс отправили более 20 тонн медикаментов

Из Санкт-Петербурга в Донбасс отправили более 20 тонн медикаментов

© РИА Новости / Виталий ТимкивГрузовые автомобили с гуманитарной помощью
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Более 20 тонн медикаментов отправили в понедельник из Санкт-Петербурга в Донбасс, сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.
"Более 20 тонн лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения отправили сегодня из Санкт-Петербурга на Донбасс. Очередную партию гуманитарной помощи для жителей и больниц Донецкой и Луганской народных республик собрали фармацевтические компании, меценаты и простые петербуржцы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта партия помощи будет доставлена в Донбасс специальным транспортом по гуманитарному коридору. Через двое суток медикаменты будут переданы жителям и медицинским учреждениям народных республик.
"Это показывает, что Петербург действительно является городом с "большим сердцем" – горе, которое сейчас постигло две эти республики, тронуло всех наших жителей. Мне очень приятно, что петербуржцы откликнулись на инициативу химико-фармацевтического университета. Ребята из волонтерской организации, которая создана при университете, активно отработали", - сказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский, слова которого приводятся в сообщении.
Благотворительная акция была организована Санкт-Петербургским государственным химико-фармацевтическим университетом при поддержке городского парламента. Активное участие в сборе гуманитарной помощи приняли представители партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Новые люди", общественной организации "Деловая Россия" и АНО "Команда страны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассСанкт-ПетербургСитуация в ДНР и ЛНРЕдиная РоссияСправедливая Россия
 
 
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