https://ria.ru/20220516/dokumenty-1788820838.html

Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита

Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита - РИА Новости, 16.05.2022

Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита

Лидеры стран-участниц ОДКБ приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.05.2022

2022-05-16T15:20

2022-05-16T15:20

2022-05-16T15:20

одкб

москва

армения

белоруссия

владимир путин

казахстан

киргизия

таджикистан

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран-участниц ОДКБ приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подписываемое сегодня заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства.

https://ria.ru/20220516/odkb-1788811075.html

москва

армения

белоруссия

казахстан

киргизия

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одкб, москва, армения, белоруссия, владимир путин, казахстан, киргизия, таджикистан