https://ria.ru/20220516/dokumenty-1788820838.html
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита - РИА Новости, 16.05.2022
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита
Лидеры стран-участниц ОДКБ приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T15:20
2022-05-16T15:20
2022-05-16T15:20
одкб
москва
армения
белоруссия
владимир путин
казахстан
киргизия
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788810315_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9fff1ffa3656456cc4f0207f8b9c5d77.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лидеры стран-участниц ОДКБ приняли ряд совместных документов, включая заявление Совета коллективной безопасности организации, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник в Москве проходит саммит ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подписываемое сегодня заявление ОДКБ подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства.
https://ria.ru/20220516/odkb-1788811075.html
москва
армения
белоруссия
казахстан
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788810315_316:495:2387:2048_1920x0_80_0_0_83e71d16b21f3dba44bd81b916632f3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одкб, москва, армения, белоруссия, владимир путин, казахстан, киргизия, таджикистан
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько совместных документов по итогам саммита в Москве