https://ria.ru/20220515/son-1788710395.html

Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть

Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть - РИА Новости, 15.05.2022

Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть

Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль перечислил продукты, которые мешают быстро уснуть. Его цитирует британская газета Express. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T23:06

2022-05-15T23:06

2022-05-15T23:06

общество

сон

здоровье

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль перечислил продукты, которые мешают быстро уснуть. Его цитирует британская газета Express.По словам специалиста, мороженое нельзя есть ночью, поскольку оно содержит много сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Он пояснил, что этот компонент, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом, поэтому его лучше исключить из вечернего рациона.Видаль рекомендовал также отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.Эксперт отметил, что вечером лучше всего съесть банан (содержит калий, магний) или миндаль (богат кальцием). Эти вещества расслабляют тело и мышцы, превращая аминокислоту триптофан в вызывающий сон мелатонин.

https://ria.ru/20220512/ozhirenie-1788020495.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, сон, здоровье