https://ria.ru/20220515/son-1788710395.html
Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть
Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть - РИА Новости, 15.05.2022
Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть
Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль перечислил продукты, которые мешают быстро уснуть. Его цитирует британская газета Express. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T23:06
2022-05-15T23:06
2022-05-15T23:06
общество
сон
здоровье
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Эксперт по правильному питанию Даниэль Перес Видаль перечислил продукты, которые мешают быстро уснуть. Его цитирует британская газета Express.По словам специалиста, мороженое нельзя есть ночью, поскольку оно содержит много сахара, который повышает уровень инсулина и усложняет процесс перехода ко сну. Он пояснил, что этот компонент, как и кофеин, обладает стимулирующим эффектом, поэтому его лучше исключить из вечернего рациона.Видаль рекомендовал также отказаться от сыра, острых приправ и пирожных.Эксперт отметил, что вечером лучше всего съесть банан (содержит калий, магний) или миндаль (богат кальцием). Эти вещества расслабляют тело и мышцы, превращая аминокислоту триптофан в вызывающий сон мелатонин.
https://ria.ru/20220512/ozhirenie-1788020495.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сон, здоровье
Названы популярные продукты, которые мешают быстро уснуть
Express: употребление мороженого мешает быстро уснуть