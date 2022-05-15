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Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ - РИА Новости, 15.05.2022
Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье в Москву для участия в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:21
2022-05-15T21:21
2022-05-15T21:22
казахстан
москва
одкб
касым-жомарт токаев
белоруссия
армения
киргизия
таджикистан
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НУР-СУЛТАН, 15 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в воскресенье в Москву для участия в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 16 мая, сообщила пресс-служба главы государства.В четверг пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что саммит ОДКБ состоится в Москве 16 мая, его участники проведут встречу и пообщаются в формате рабочего завтрака."Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы.В состав ОДКБ в настоящее время входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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казахстан
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казахстан, москва, одкб, касым-жомарт токаев, белоруссия, армения, киргизия, таджикистан
21:21 15.05.2022 (обновлено: 21:22 15.05.2022)
Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ
Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву для участия в саммите государств — членов ОДКБ