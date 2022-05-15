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В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2022
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В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии
В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2022
В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:02
2022-05-15T18:48
одкб
министерство обороны белоруссии
белоруссия
безопасность
армения
казахстан
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин."Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран", — сказал он белорусской военной газете "Во славу Родины".По его словам, количество участников увеличится до десятков стран, ценящих мир и стабильность, а не агрессию и изменения политического строя.Министр добавил, что "угрозы и вызовы постоянно меняются". При этом он полагает, что в мире продолжат вспыхивать цветные революции, а терроризм, наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы останутся основными проблемами. Они подтолкнут ОДКБ к дальнейшему развитию, считает Хренин.Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. Сейчас в составе ОДКБ шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации — ОДКБ.
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одкб, министерство обороны белоруссии, белоруссия, безопасность, армения, казахстан
17:02 15.05.2022 (обновлено: 18:48 15.05.2022)
 
В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии

Глава Минобороны Белоруссии Хренин предрек расширение ОДКБ до десятков стран

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2021"
Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ Нерушимое братство — 2021 - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военнослужащие на церемонии открытия миротворческих учений стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2021". Архивное фото
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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран", — сказал он белорусской военной газете "Во славу Родины".
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По его словам, количество участников увеличится до десятков стран, ценящих мир и стабильность, а не агрессию и изменения политического строя.
Министр добавил, что "угрозы и вызовы постоянно меняются". При этом он полагает, что в мире продолжат вспыхивать цветные революции, а терроризм, наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы останутся основными проблемами. Они подтолкнут ОДКБ к дальнейшему развитию, считает Хренин.
Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. Сейчас в составе ОДКБ шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации — ОДКБ.
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ОДКБМинистерство обороны БелоруссииБелоруссияБезопасностьАрменияКазахстан
 
 
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