https://ria.ru/20220515/odkb-1788675353.html

В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии

В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии - РИА Новости, 15.05.2022

В ОДКБ войдут десятки стран, считает министр обороны Белоруссии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:02

2022-05-15T17:02

2022-05-15T18:48

одкб

министерство обороны белоруссии

белоруссия

безопасность

армения

казахстан

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МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет расширяться, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин."Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран", — сказал он белорусской военной газете "Во славу Родины".По его словам, количество участников увеличится до десятков стран, ценящих мир и стабильность, а не агрессию и изменения политического строя.Министр добавил, что "угрозы и вызовы постоянно меняются". При этом он полагает, что в мире продолжат вспыхивать цветные революции, а терроризм, наркотрафик, торговля людьми и биологические угрозы останутся основными проблемами. Они подтолкнут ОДКБ к дальнейшему развитию, считает Хренин.Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. Сейчас в составе ОДКБ шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации — ОДКБ.

https://ria.ru/20220515/formirovanie-1788674070.html

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белоруссия

армения

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

одкб, министерство обороны белоруссии, белоруссия, безопасность, армения, казахстан