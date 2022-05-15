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В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики - РИА Новости, 15.05.2022
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В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики
В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики - РИА Новости, 15.05.2022
В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики
Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики, заявил МИД РФ. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T12:32
2022-05-15T12:32
россия
армения
казахстан
одкб
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики, заявил МИД РФ.Уточняется, что 15 мая исполняется 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности."Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами-членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики", - говорится в сообщении.Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. В настоящее время в составе ОДКБ – шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации − ОДКБ.
https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html
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россия, армения, казахстан, одкб, в мире
12:32 15.05.2022
 
В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики

В МИД назвали наращивание взаимодействия с членами ОДКБ приоритетом внешней политики

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики, заявил МИД РФ.
Уточняется, что 15 мая исполняется 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:34
Лавров: Запад пытается нанести ущерб союзническим отношениям по ОДКБ и ЕАЭС
"Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами-членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики", - говорится в сообщении.
Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. В настоящее время в составе ОДКБ – шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации − ОДКБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 12:35
Путин проведет двусторонние встречи с лидерами стран ОДКБ
 
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