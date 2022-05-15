https://ria.ru/20220515/odkb-1788646596.html

В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики

В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики - РИА Новости, 15.05.2022

В МИД назвали взаимодействие с членами ОДКБ приоритетом внешней политики

Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики, заявил МИД РФ. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:32

2022-05-15T12:32

2022-05-15T12:32

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия рассматривает уплотнение и наращивание взаимодействия с государствами-членами ОДКБ как приоритет внешней политики, заявил МИД РФ.Уточняется, что 15 мая исполняется 30 лет со дня заключения Договора о коллективной безопасности."Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами-членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики", - говорится в сообщении.Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана 15 мая 1992 года в Ташкенте подписали Договор о коллективной безопасности с целью обеспечивать свою безопасность совместно, развивать сотрудничество в военно-политической сфере. Документ сыграл стабилизирующую роль в начавшихся после распада СССР процессах становления на его пространстве национальной государственности бывших советских республик, создания ими собственных вооруженных сил. В настоящее время в составе ОДКБ – шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2002 году было принято решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной Организации − ОДКБ.

https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html

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армения

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, армения, казахстан, одкб, в мире