https://ria.ru/20220515/odkb-1788640218.html

Володин поздравил коллег с 30-летием ОДКБ

Володин поздравил коллег с 30-летием ОДКБ - РИА Новости, 15.05.2022

Володин поздравил коллег с 30-летием ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана с 30-летием подписания Договора о... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:39

2022-05-15T11:39

2022-05-15T11:39

вячеслав володин

одкб

парламентская ассамблея одкб

белоруссия

казахстан

армения

политика

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности и отметил эффективность ОДКБ, сообщается на думском сайте.Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести стран СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года."Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.Володин отметил эффективность организации в вопросах региональной стабильности, а также подчеркнул, что укрепляется коллективный военный потенциал."ОДКБ доказала свою эффективность как гарант региональной стабильности, защиты независимости и суверенитета государств-членов. Организация сегодня выступает надежным заслоном от вызовов и угроз международного терроризма и экстремизма. ОДКБ вносит весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией", - приводятся слова спикера в сообщении.Кроме того, Володин добавил, что сейчас возрастает роль Парламентской Ассамблеи, призванной способствовать выработке общих решений.Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин."В нынешних условиях возрастает роль Парламентской Ассамблеи, которая призвана способствовать выработке общих решений для укрепления созданной в рамках ОДКБ системы коллективной безопасности, в том числе путем гармонизации национальных законодательств", — приводятся слова Володина в сообщении.

https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html

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Влада Копылова

вячеслав володин, одкб, парламентская ассамблея одкб, белоруссия, казахстан, армения, политика