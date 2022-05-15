Володин поздравил коллег с 30-летием ОДКБ
Володин поздравил коллег с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности
Флаги стран ОДКБ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности и отметил эффективность ОДКБ, сообщается на думском сайте.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте (Узбекистан) главами шести стран СНГ – Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана. В сентябре 1993 года к нему присоединился Азербайджан, в декабре того же года – Грузия и Белоруссия. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года.
"Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.
Володин отметил эффективность организации в вопросах региональной стабильности, а также подчеркнул, что укрепляется коллективный военный потенциал.
"ОДКБ доказала свою эффективность как гарант региональной стабильности, защиты независимости и суверенитета государств-членов. Организация сегодня выступает надежным заслоном от вызовов и угроз международного терроризма и экстремизма. ОДКБ вносит весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией", - приводятся слова спикера в сообщении.
Кроме того, Володин добавил, что сейчас возрастает роль Парламентской Ассамблеи, призванной способствовать выработке общих решений.
Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ) является органом межпарламентского сотрудничества. С ноября 2016 года должность председателя ПА ОДКБ занимает спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин.
"В нынешних условиях возрастает роль Парламентской Ассамблеи, которая призвана способствовать выработке общих решений для укрепления созданной в рамках ОДКБ системы коллективной безопасности, в том числе путем гармонизации национальных законодательств", — приводятся слова Володина в сообщении.
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